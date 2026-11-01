 Ministrul Muncii spune care e suma minimă de care o familie cu doi copii are nevoie pentru un trai decent. Despre câți bani este vorba
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Ministrul Muncii spune care e suma minimă de care o familie cu doi copii are nevoie pentru un trai decent. Despre câți bani este vorba

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Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre suma minimă de care o familie cu doi copii are nevoie pentru a putea trăi decent în România. Din păcate, doar foarte puține familii au un venit care se apropie de această sumă.

Ministrul Muncii a vorbit despre veniturile din România
Ministrul Muncii a vorbit despre veniturile din România Foto: Arhivă

Puține familii din țara noastră au un venit care să le permită să trăiască decent, iar despre acest detaliu a vorbit și Florin Manole, ministrul Muncii. El a făcut referire la coșul de consum pentru trai decent, iar suma necesară de care o familie cu doi copii ar avea nevoie este de aproximativ 11.000 de lei.

Această sumă a fost stabilită de către Fundația Friedrich Ebert, care a analizat costurile din România și a ajuns la suma de 11.000 de lei.

„Păi, avem coșul de consum pentru trai decent, care a fost, la un moment dat, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung în România, o fundație germană foarte activă în zona de stânga. Cred că ultimele lor cifre sunt la 11.000 lei”, a spus Florin Manole, potrivit Antena 3 CNN.

De ce sumă are nevoie o familie pentru a trăi decent

Ministrul Muncii a mai precizat faptul că doar foarte puține familii din țara noastră au două salarii care să însumeze suma de 11.000 de lei. Cu toate acestea, Florin Manole a mai precizat faptul că veniturile din țara noastră s-au apropiat considerabil de cele din Uniunea Europeană în ultimele două decenii.

„Veniturile din România s-au apropiat mult de media UE în ultimii 20 de ani, dar pentru a continua drumul ăsta, avem nevoie de o economie funcțională. Și o economie funcțională trebuie să fie o economie în care, pe de o parte, statul face investiții publice, cum s-au făcut și cum trebuie să continue să facă”, a mai spus acesta.

La ce concluzie au ajuns specialiștii

În septembrie 2026, o familie din România formată din doi adulți și doi copii are nevoie de un buget lunar de aproximativ 11.668 de lei pentru a-și putea asigura un trai decent. Această sumă a fost stabilită în urma unui studiu realizat de către Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România.

Valoarea coșului pentru familia de referință a crescut față de anul 2025, fiind cu 298 de lei mai mare. În țara noastră, puține familii au două salarii care să însumeze 11.000 de lei.

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