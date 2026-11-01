Cât timp poți păstra vinul deschis în frigider. După câte zile își pierde aroma

Dacă consumăm alcool măcar ocazional, este doar o chestiune de timp până când ne vom trezi în situația de a avea o sticlă deschisă de vin în frigider. Din fericire, nu este nevoie să ne forțăm să consumăm vinul rămas prea curând.

Vinul este o băutură populară în întreaga lume Foto: Arhivă

Tuturor ni s-a întâmplat să ne rămână o sticlă de vin deschisă în frigider, iar mulți dintre noi ne întrebăm imediat cât timp putem lăsa vinul în frigider până când va începe să se strice. Din fericire, potrivit Real Simple, această băutură este mult mai rezistentă decât am putea crede inițial.

Desigur, este important să avem în vedere faptul că, odată ce sticla a fost deschisă, aceasta trebuie ținută la rece.

„Odată deschisă, expunerea vinului la oxigen favorizează transformarea acestuia în oțet, așa că păstrarea lui la frigider este o modalitate excelentă de a-i menține prospețimea”, spune expertul Austin Hohnke.

Vinul trebuie ținut în frigider

De asemenea, este important ca sticla să fie ținută în picioare, pentru a minimiza contactul pe care lichidul îl va avea cu oxigenul. Iar potrivit experților, pentru a putea savura chiar și cele mai subtile arome ale vinului, acesta ar trebui scos din frigider cu aproximativ jumătate de oră înainte de a-l servi.

În ce privește perioada în care vinul ar trebui servit, trebuie să știm că, chiar dacă gustul se poate degrada, vinul nu va deveni periculos în același fel precum o mâncare stricată.

„Vinul nu devine, de regulă, periculos pentru sănătate în același mod în care o pot face alimentele alterate. Alcoolul, aciditatea și compușii fenolici inhibă dezvoltarea microorganismelor dăunătoare”, spune expertul Maximilian Ortiz.

Cât de repede trebuie consumată o sticlă desfăcută

În general, atunci când vinul se „strică”, el doar va avea un gust și un miros neplăcut, similar cu oțetul. Potrivit experților, nu există o regulă generală care să se aplice pentru toate vinurile dar, o sticlă ar trebui consumată în 3-4 zile după ce a fost deschisă.

„De obicei, în a treia sau a patra zi, un vin începe să-și piardă prospețimea, structura și vitalitatea”, a spus și experta Tamy Rofe.

Însă singura modalitate de a verifica dacă vinul este încă bun este să-l gustăm. Iar dacă încă ne place gustul pe care băutura îl are vom putea servi vinul fără probleme.

„Un vin este încă bun de băut dacă îți place gustul. Este chiar atât de simplu. Dacă s-a stricat, îți vei da seama, pentru că pur și simplu nu îți va mai face plăcere să-l bei”, a mai spus specialista Tamy Rofe, conform sursei citate.