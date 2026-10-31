Care este umiditatea optimă în casă pe timp de iarnă și cum poți să o obții

Dacă vrem să ne bucurăm de o atmosferă cât mai plăcută în casă, nu trebuie să avem grijă numai de temperatură, ci și de nivelul umidității. Iar odată cu sosirea sezonului rece, nivelul optim al umidității va începe să se schimbe.

Umiditatea este foarte importantă iarna Foto: AdobeStock Images

Dacă vrem să ne simțim cât mai confortabili în propria noastră casă, este important să menținem un nivel optim al umidității!

Care este umiditatea optimă în casă iarna și vara

Deja începem să facem primii pași în luna noiembrie, iar acest lucru înseamnă că vremea va începe să se răcească semnificativ în întreaga țară. Iar, pentru a crea o atmosferă cât mai plăcută în casă, trebuie să avem grijă la nivelul umidității.

Experții spun că o umiditate optimă iarna este între 30% și 50%. Acest interval este cel ideal pentru a preveni apariția problemelor de sănătate și pentru a ne simți cât mai confortabili.

În același timp, umiditatea optimă din timpul verii ar trebui să se încadreze între 30% și 60%.

Cum măsori umiditatea din casă

Din fericire, umiditatea poate fi măsurată foarte ușor cu ajutorul unui higrometru. Pentru a cunoaște și mai bine condițiile din casa noastră, putem folosi un termohigrometru, care măsoară simultan și temperatura.

Astfel de aparate se găsesc ușor și nici nu ne vor costa foarte mult.

Ce se întâmplă dacă ai umiditatea prea mică sau prea mare

Iarna, dacă nivelul de umiditate scade sub 30%, este foarte posibil să ne confruntăm cu iritații respiratorii și cu uscarea pielii, din cauza faptului că aerul a devenit prea uscat.

La polul opus, dacă umiditatea trece de 50%, atunci crește riscul apariției mucegaiului, iar bacteriile și ciupercile se pot înmulți mult mai ușor.

Cum controlezi umiditatea din casă

Pentru a menține un nivel optim al umidității din casă, există câteva metode simple la care putem apela. În primul rând, izolarea termică a locuinței poate contribui la menținerea unui mediu stabil în interior.

La fel de important este să ținem hota deschisă atunci când gătim și să aerisim corect casa. În plus, experții spun că nu ar trebui să uscăm rufele în casă. Desigur, cea mai simplă metodă este să folosim un umidificator sau, dacă este cazul, un dezumidificator.