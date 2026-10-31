 Ce au scos doi tineri dintr-un râu din Olanda, după ce și-au aruncat undițele. Surpriza a fost uriașă
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Ce au scos doi tineri dintr-un râu din Olanda, după ce și-au aruncat undițele. Surpriza a fost uriașă

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Doi tineri din Olanda au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au mers la pescuit pe râul Waal. Bibanul pe care l-au adus la mal avea o dimensiune impresionantă, iar cei doi tineri au spus că este „peștele vieții lor”.

Cei doi au prins un biban impresionant
Cei doi au prins un biban impresionant Foto: AdobeStock Images

Floris Verstegen și Tygo Berkelaar, doi tineri olandezi din Nijmegen, au avut parte de o adevărată surpriză după ce au mers la pescuit pe râul Waal. Ce ar fi trebuit să fie câteva ore simple de relaxare s-au transformat într-un moment mult mai palpitant după ce tinerii au reușit să aducă la mal un biban cu dimensiuni impresionante.

Mai precis, potrivit informațiilor de la De Gelderlander, bibanul avea 51 de centimetri lungime și o greutate de 2,9 kilograme. Cei doi tineri sunt originari din cartierul Nijmegen-Oost și spun că bibanul este „captura vieții lor”.

Cei doi tineri au prins un biban cu dimensiuni impresionante

Tinerii au prins peștele recent, chiar pe data de 19 octombrie, după ce au mers la pescuit în timpul vacanței de toamnă. Iar pentru tinerii pescari, experiența a fost una palpitantă, de care își vor aminti tot restul vieții.

Bibanii sunt pești comuni, care au și foarte multe beneficii pentru buna funcționare a organismului. Nutrienții din acest sortiment de pește pot susține sănătatea creierului, a inimii și chiar și a oaselor.

Bibanul este un pește foarte sănătos

Acest pește are un nivel relativ mediu de acizi grași omega-3, care pot susține sănătatea cardiovasculară și chiar sănătatea creierului. Mai mult decât atât, bibanul este foarte bogat în vitamina B12, dar și în vitamina D, seleniu, fosfor, calciu și chiar fier.

Un detaliu pe care nu mulți oameni îl știu atunci când vine vorba despre bibani este faptul că, datorită nivelului ridicat de vitamina D, calciu și fosfor din acest pește, el poate fi foarte bun atât pentru oase dar și pentru o dantură mai puternică.

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