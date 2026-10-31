 Veste importantă pentru proprietarii cu balcoane închise. Ce se întâmplă cu impozitele și actele până în august 2027
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Veste importantă pentru proprietarii cu balcoane închise. Ce se întâmplă cu impozitele și actele până în august 2027

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Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, a vorbit despre ce se va întâmpla în cazul apartamentelor cu balcoane închise, cât și despre eventualele modificări care pot fi introduse în Codul Urbanismului.

Ministrul Dezvoltării a vorbit despre situația românilor
Ministrul Dezvoltării a vorbit despre situația românilor Foto: facebook

Ministrul Dezvoltării i-a asigurat pe români că vor plăti taxe mai mari pentru balcoanele închise și nici nu li se va dubla impozitul. Alexandru Stoica a mai precizat și faptul că toate problemele trebuie corectate, iar o analiză va fi trimisă apoi către Parlament.

„Codul Urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027 pentru a găsi o soluție, astfel încât oamenii să aibă actele în ordine”, a precizat Alexandru Stoica, potrivit informațiilor de la Antena 3 CNN.

Mai mult decât atât, ministrul Dezvoltării a vorbit și despre situația balcoanelor închise.

„Vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise”, a explicat ministrul.

Ce se va întâmpla cu balcoanele închise

Autoritățile au timp până în august 2027 pentru a găsi soluții care să ajute oamenii să aibă toate actele în regulă. Însă, ministrul a asigurat cetățenii că nu vor fi nevoiți să plătească în plus pentru balcoanele lor.

„Vreau să fie foarte clar: românii NU vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise! Nimeni nu va fi hărțuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credință. În acest caz, scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi”, a scris ministrul Dezvoltării pe rețelele de socializare.

Guvernul va căuta soluții pentru cetățeni

Ministrul Dezvoltării a explicat faptul că se va lucra în continuare la Codul Urbanismului pentru a corecta orice fel de problemă prezentă în acesta.

„Înțeleg că la acest Cod al Urbanismului s-a lucrat pe repede înainte, fiind jalon PNRR, dar asta nu înseamnă că vom evita să corectăm situațiile aberante”, a spus Alexandru Stoica.

În plus, ministrul a mai explicat și faptul că va căuta soluții pentru ca legislația să fie un sprijin pentru cetățeni.

„Cât timp sunt ministru, mă voi asigura că legea va fi un sprijin pentru oameni, nu o obligație lipsită de logică și total decuplată de realitate, care oricum generează măsuri imposibil de aplicat”, a mai scris ministrul.

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