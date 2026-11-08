 Cine este autorul atacului armat din Cracovia. Are 24 de ani și și-a ucis mai întai familia. Ce au descoperit anchetatorii
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Cine este autorul atacului armat din Cracovia. Are 24 de ani și și-a ucis mai întai familia. Ce au descoperit anchetatorii

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Un atac armat sângeros a zguduit centrul istoric al orașului Cracovia sâmbătă, 7 noiembrie. Un bărbat a deschis focul asupra trecătorilor în Piața Centrală, provocând moartea a șase persoane și rănirea altor 16. Anchetatorii l-au identificat pe autorul atacului și au descoperit că, înainte de toate, el și-a ucis familia.

Atac armat în Cracovia.
Atac armat în Cracovia. Foto: X

Schimb de focuri sângeros în centrul istoric

Este doliu în Polonia, după atacul armat de ieri. Șase oameni au murit pe loc, iar cel puțin 16 au fost răniți, după ce un bărbat a deschis focul dintr-o mașină. Ministrul de interne polonez, Marcin Kierwiński,  a lăudat reacția „foarte rapidă” a poliției, care a prevenit ceea ce ar fi putut fi un „masacru mult mai mare”.

„A intrat de pe strada Sławkowska. Bărbatul a deschis focul cu o armă automată și a îndreptat focurile asupra unor persoane aleatorii . A condus în jurul Pieței Principale, apoi a fugit, iar în timpul urmăririi poliției a fost reținut și dus la spital pentru că suferise răni”, a relatat Tomasz Waszczuk, procuror în cadrul Parchetului Districtual Cracovia.

Ministrul a precizat că polițiștii au deschis focul în direcția atacatorului la trei minute după ce au primit un apel privind atacul, iar echipajele de pompieri și ambulanțele au ajuns, de asemenea, la fața locului în decurs de trei minute. Ministrul susține că printre cei uciși se află și un cetățean britanic.

Cine este atacatorul

Atacatorul este un ceățean polonez, în vârstă de 24 de ani. Numele său este Michał O. La acel moment, el purta haine militărești, de camuflaj, și o vestă antiglonț. De asemenea, aveapermis de port armă, iar în portbagajul mașinii anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal, scrie presa poloneză.

Potrivit autorităților, Michał O avea opinii foarte radicale. Era ultranaționalist și avea două arme de foc înregistrate pe numele său. Adesea, el se antrena la poligonul clubului Świt Starachowice, loc frecventat și de tatăl său.

„Există numeroase indicii că cei dragi ai atacatorului sunt morți. Asta arată imaginea cu drona”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk la o conferință de presă de sâmbătă seara, lucru care s-a și demonstrat. 

La locuința bărbatului au fost găsite trei persoane moarte, două femei și un bărbat. Acestea ar fi mama, sora, care era cu trei ani mai mică decât el, și tatăl lui. Premierul susține că au fost descoperite și mai multe arme la locuința acestuia.

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