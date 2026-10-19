 Actorul Tiger Shroff, ținta unui atac armat. Doi bărbați au tras asupra mașinii în care se afla
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Actorul Tiger Shroff, ținta unui atac armat. Doi bărbați au tras asupra mașinii în care se afla

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Actorul indian Tiger Shroff a scăpat nevătămat după ce doi bărbați înarmați au deschis focul asupra mașinii în care se afla, în Mumbai. Șoferul său și un alt bărbat au fost răniți. Momentul atacului a fost surprins într-o înregistrare video distribuită pe rețelele sociale.

Actorul Tiger Shroff, ținta unui atac armat
Actorul Tiger Shroff, ținta unui atac armat Foto: Profimedia

Atac armat asupra lui Tiger Shroff, în timp ce pleca de la un club de fotbal

Tiger Shroff, unul dintre actorii cunoscuți ai cinematografiei Bollywood, a fost vizat de un atac armat duminică seara, în Mumbai, India. Incidentul s-a produs în timp ce mașina în care se afla actorul părăsea un club de fotbal, relatează BBC.

În vârstă de 36 de ani, Shroff nu a fost rănit în urma împușcăturilor. Potrivit poliției indiene, șoferul actorului și un alt bărbat aflat în zonă au suferit răni în timpul atacului.

O înregistrare video publicată pe rețelele sociale surprinde momentele în care cel puțin doi bărbați înarmați trag de la mică distanță asupra unei mașini care înaintează lent prin mulțime. Focurile de armă sunt îndreptate spre zona scaunului pasagerului din față.

Imaginile surprind rapiditatea cu care s-a desfășurat atacul, în timp ce în apropiere se aflau și alte persoane.

Reacția autorităților după atacul asupra actorului de la Bollywood

Incidentul a provocat îngrijorare în rândul autorităților din statul Maharashtra, unde se află orașul Mumbai.

Eknath Shinde, viceprim-ministrul statului, a condamnat atacul și a transmis că autoritățile nu vor tolera asemenea acte de intimidare.

Aceste tentative de intimidare a oamenilor nu vor fi tolerate şi vom pune capăt acestui huliganism”, a declarat Eknath Shinde.

Oficialul l-a vizitat pe Tiger Shroff după incident. Potrivit acestuia, atât actorul, cât și mama sa au fost profund afectați de cele întâmplate și au rămas „şocaţi” în urma atacului.

Atacurile armate care au vizat personalități publice din India

Atacul asupra lui Tiger Shroff readuce în atenție problemele de securitate cu care se confruntă unele dintre cele mai cunoscute personalități publice din India. În ultimii ani, mai multe vedete și oameni politici au fost țintele unor atacuri violente.

În 2024, poliția indiană a arestat doi membri ai unei bande criminale în legătură cu un atac armat care a vizat locuința actorului Salman Khan, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Bollywood.

Tot în 2024, Baba Siddique, un politician indian influent, a fost împușcat mortal în Mumbai.

Aceste incidente au alimentat preocupările privind protecția celebrităților și a persoanelor publice, în special în contextul atacurilor care par să vizeze în mod direct anumite persoane.

Cine este Tiger Shroff

Tiger Shroff s-a născut într-o familie cunoscută din industria cinematografică indiană, fiind fiul a doi actori. Și-a făcut debutul pe marele ecran în 2014, cu filmul romantic „Heropanti”, care l-a ajutat să își construiască o carieră la Bollywood.

Ulterior, actorul a apărut în mai multe producții cinematografice, devenind cunoscut și pentru rolurile care pun accent pe acțiune, antrenament fizic și coregrafii de luptă.

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