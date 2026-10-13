 Harry și Meghan întorc din nou spatele Familiei Regale? Decizia luată de cei doi înainte de sărbători
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Harry și Meghan întorc din nou spatele Familiei Regale? Decizia luată de cei doi înainte de sărbători

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Deși revenirea neașteptată a Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie, la sfârșitul verii, a alimentat speculațiile privind o posibilă apropiere de Familia Regală, se pare că cei doi nu își vor petrece sărbătorile de iarnă alături de Regele Charles al III-lea și ceilalți membri ai monarhiei.

Meghan Markle și Prințul Harry foto GettyImages 2261848991 (3) jpg
Foto: arhivă

Unde își vor petrece sărbătorile

Potrivit publicației OK!, Ducele și Ducesa de Sussex intenționează să se întoarcă în California pentru perioada Crăciunului, alături de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

În fiecare an, Regele Charles al III-lea îi primește pe membrii Familiei Regale la reședința de la Sandringham, continuând o tradiție veche de peste 150 de ani.

Cu toate acestea, Harry și Meghan nu vor lua parte la reuniunea familială din acest an.

O sursă apropiată cuplului a declarat că cei doi preferă să stea departe de atenția publică în perioada următoare și să își petreacă sărbătorile în California, la proprietatea din Montecito.

Planurile lor includ petrecerea vacanțelor școlare și a perioadelor libere fie în California, fie în Portugalia, unde dețin, de asemenea, o locuință.

Un alt motiv important pentru alegerea Californiei este apropierea de mama lui Meghan, Doria Ragland, care locuiește în apropiere de Los Angeles.

Sursele susțin că aceasta are o relație foarte apropiată cu nepoții săi și petrece frecvent timp alături de Archie și Lilibet. Astfel, perioada sărbătorilor le va oferi ocazia să fie împreună în familie.

Își dorește cuplul să nu se vadă cu William și Kate?

Presa britanică speculează că decizia ducilor de Sussex ar putea fi influențată și de relația încă tensionată cu Prințul William și Kate Middleton.

Potrivit surselor citate de Daily Mail, Harry și Meghan nu intenționează să își ceară scuze pentru criticile formulate de-a lungul timpului la adresa Familiei Regale, iar reconcilierea dintre cele două tabere pare să fie încă departe.

În acest context, participarea la reuniunea de Crăciun de la Sandringham ar fi putut crea un moment stânjenitor pentru toate părțile implicate.

Cu toate acestea, relațiile dintre Sussex și familia regală par să fi cunoscut o ușoară îmbunătățire în ultimele luni.

În iulie, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla și-au văzut nepoții în persoană pentru prima dată după mai mulți ani, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Highgrove, ceea ce a alimentat speranțele privind o posibilă apropiere între cele două familii.

Ce spune Prințul Harry despre revenirea în Marea Britanie

Ducele de Sussex a povestit că este bucuros că familia sa s-a întors în Marea Britanie și că faptul că cei doi copii s-au acomodat la școală îi permite să se concentreze asupra proiectelor sale.

A fost minunat să revin pe pământ britanic. Copiii sunt fericiți la școală, iar acest lucru îmi oferă ocazia de a mă concentra cu adevărat asupra Jocurilor Invictus, care vor avea loc la Birmingham în luna iulie a anului viitor”, a declarat prințul Harry pentru postul canadian CTV.

Harry și-a continuat în această perioadă activitatea publică asociată Jocurilor Invictus. Recent, acesta a făcut un salt cu parașuta la Toronto, gest prin care a dorit să onoreze o promisiune făcută unui veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, în vârstă de 102 ani.

Totodată, momentul a avut și scopul de a atrage atenția asupra organizațiilor caritabile care sprijină militarii.

Întrebat despre motivele care au stat la baza revenirii familiei în Marea Britanie, prințul Harry a răspuns că au existat „multe motive”, fără să ofere însă detalii suplimentare.

Familia ar locui la o proprietate privată din afara Londrei, în zona Cotswolds. Revenirea în Regatul Unit a venit însă și cu unele schimbări pentru cei doi copii.

Archie și Lilibet au fost transferați la o altă școală la doar câteva zile după începerea cursurilor.

Decizia ar fi fost legată de preocupări privind securitatea în timpul deplasărilor copiilor către și de la școală. Echipa privată de securitate a cuplului Sussex și-ar fi exprimat îngrijorarea în legătură cu distanța și traficul intens de pe traseul către unitatea de învățământ.

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