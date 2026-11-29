Un blat crocant de biscuiți, o cremă fină de brânză și un strat de caramel care se prelinge ușor peste fiecare felie. Servește cheesecake-ul rece, alături de o cafea.

Cheesecake cu caramel și biscuiți Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru blat

250 g biscuiți digestivi

100 g unt topit

1 lingură zahăr brun

Pentru cremă

500 g cremă de brânză

250 g mascarpone

200 ml smântână pentru frișcă

120 g zahăr pudră

100 g caramel

10 g gelatină

50 ml apă rece

1 linguriță esență de vanilie

sare

Pentru caramel

180 g zahăr

80 g unt

150 ml smântână pentru frișcă

1 praf de sare

Pentru decor

8-10 biscuiți cu caramel

50 g biscuiți mărunțiți

Mod de preparare

Mărunțești biscuiții digestivi în blender și îi amesteci cu untul topit și cu zahărul brun, până obții textura nisipului umed. Presezi compoziția într-un strat subțire și uniform pe fundul unei forme rotunde cu inel detașabil și o pui la frigider 30 de minute.

Pentru caramel, topești zahărul într-o crăticioară cu fund gros, la foc mediu, mișcând ușor vasul, până capătă o culoare aurie. Adaugi untul și amesteci cu grijă, apoi torni treptat smântâna încălzită în prealabil. Amesteci până devine fin și omogen, adaugi sarea și lași caramelul să se răcească. Păstrezi 100 g pentru cremă, iar restul pentru glazură.

Hidratezi gelatina în apa rece, 10 minute. Între timp, mixezi la viteză mică crema de brânză cu mascarpone și zahărul pudră, apoi adaugi vanilia, sarea și cele 100 g de caramel răcit. Încălzești ușor gelatina hidratată, fără să o fierbi, o amesteci cu 2–3 linguri de cremă, apoi o torni în restul compoziției.

Bați smântâna rece până devine fermă și o încorporezi ușor în cremă, cu o spatulă. Torni crema peste blat, nivelezi suprafața și pui cheesecake-ul la frigider cel puțin 4 ore. Încălzești puțin caramelul rămas, doar cât să devină fluid, și îl lași să se răcorească. Îl torni peste cheesecake-ul bine răcit și îl întinzi într-un strat uniform, fără să apeși pe cremă.

Înfigi biscuiții cu caramel în picioare, pe marginea prăjiturii, și presari biscuiții mărunțiți. Pui cheesecake-ul din nou la frigider, circa 1 oră. Desfaci inelul formei, transferi cheesecake-ul pe un platou și îl tai în felii.