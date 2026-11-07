Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia. Cum au apărut cei doi în fața altarului. Petrecerea cu fast a început

A venit și ziua cea mare pentru Pescobar. Dacă vineri a spus „DA” în fața primarului, sâmbătă, 7 noiembrie, afaceristul a spus „DA” și în fața lui Dumnezeu, semn că lucrurile sunt cât se poate de serioase. Avem și primele imagini de la eveniment.

Pescobar și soția sa, Lavinia. Imagini de la nuntă. Foto: Click!

După cununia civilă vineri și cea religioasă de sâmbătă, urmează și petrecerea cea mare. Pescobar și Lavinia fac și botezul copilului în același timp. Cei doi însurăței au atras toate privirile în ziua lor cea mare.

Primele imagini de la nunta lui Pescobar

Au apărut primele imagini de la cununia religioasă. Mireasa a purtat o rochie albă spectaculoasă, din dantelă, cu volane, cu mâneci lungi și un guler înalt. Lavinia a ales o coafură lejeră. Și-a lăsat părul desprins și și-a făcut câteva bucle. Machiajul este unul discret, care îi pune trăsăturile feței în evidență.

1/3 Pescobar și Lavinia, înainte de cununia religioasă. Foto: Click!

Nici Pescobar nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a purtat un costum negru, cu o cămașă albă simplă. Sacoul este cambrat, iar la gât și-a pus un papion. Cei doi organizat ceremonia la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din București, alături de familie și apropiați.

Petrecerea cea mare se va desfășura în această noapte la un salon de evenimente de lux, și anume Libao, din Tunari. Atmosfera este una extrem de elegantă, aranjamentele bogate cu flori albe dând un aer de rafinament.

1/3 Locația în care are loc nunta lui Pescobar. Foto: Click!

În urmă cu o zi, cei doi au mers la Starea Civilă și au semnat actele. Totul s-a întâmplat la aproape trei săptămâni de când afaceristul a anunțat că aleasa inimii sale a acceptat să se mărite cu el.

Cât a costat inelul de logodnă

În stilul caracteristic, Pescobar s-a lăudat pe TikTok cu inelul de logodnă pe care i l-a cumpărat Laviniei. Patronul de restaurante a dezvăluit că bijuteria a costat aproape 20.000 de euro.

„Ce bun e Doamne-Doamne cu mine. Mulțumesc, Doamne! Cum a plouat trei săptămâni, astăzi am cununia civilă, mâine am nuntă și a ieșit soarele. Mare, să aducă lumină în suflețelele noastre și în călătoria noastră prin viață. Doamne, îți mulțumim! Să fiți binecuvântați!”, a fost mesajul postat de Pescobar cu puțin timp înainte de a ajunge în fața ofițerului de stare civilă.