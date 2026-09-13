Câți copii își dorește Pescobar? „Soția mea n-ar zice nu la încă doi”. Dezvăluiri despre familie și noul proiect

Pescobar (Paul Nicolau) pare să nu se oprească la trei copii! Celebrul om de afaceri este proaspăt tătic pentru a treia oară, iar venirea pe lume a micuțului Isaia l-a făcut să vorbească cu și mai multă emoție despre familia sa pentru Click!.

1/6 Pescobar își dorește cinci copii Foto: click.ro

Mai mult, Pescobar a dezvăluit că soția lui nu ar spune „nu” la încă doi copii, astfel că familia lor ar putea ajunge, în viitor, la cinci membri mici.

Pescobar vrea familie numeroasă: „Soția mea n-ar zice nu la încă doi”

Pescobar este în culmea fericirii de când familia lui s-a mărit. Cel de-al treilea copil, un băiețel pe nume Isaia, a venit pe lume și i-a oferit omului de afaceri una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții.

„S-a mărit familia. Avem un băiețel, îl cheamă Isaia. Sunt tătic, sunt un tătic exemplu, zic eu. E cel mai frumos sentiment, bineînțeles, pe care îl poate avea un om, eu așa zic”, a mărturisit Pescobar.

Pentru el, bucuria de a fi tată este mai importantă decât orice succes financiar.

„Mai mult decât orice fel de împlinire materială. O minune de băiețel mi-a dat Dumnezeu, de care ne bucurăm”, ne-a mai spus omul de afaceri.

Și se pare că Pescobar și soția lui nu exclud deloc posibilitatea ca familia să devină și mai numeroasă. Întrebat dacă își mai doresc copii, omul de afaceri a dezvăluit:

„Soția mea n-ar zice încă… n-ar zice nu la încă doi”, mai spune omul de afaceri pentru Click!

Astfel, formula de cinci copii ar putea deveni realitate în familia lui Pescobar.

A trecut prin multe momente dificile și a învățat să se reinventeze

În spatele succesului de astăzi au existat însă și perioade complicate. Pescobar spune că a fost nevoit de multe ori să se reinventeze și să găsească soluții atunci când lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit.

„De foarte multe ori m-am reinventat. Cam de fiecare dată să mă reinventez. Adică am avut foarte multe minusuri, dar am știut de fiecare dată să joc în lucru. Eu, despre mine, cred că mai bine reacționez la rău decât la bine”, ne-a declarat Pescobar pentru Click!.

Cel mai greu moment a fost legat de sănătate. Pescobar povestește că a avut o cădere pe care o numește burnout, experiență care l-a făcut să înțeleagă cât de important este să aibă grijă de el.

„Cel mai greu moment e când n-am mai fost eu stăpân pe puterile mele, să zicem așa, că am avut o cădere, se numește burnout. Și atunci îți dai seama iar cât de importantă este sănătatea”, adaugă Pescobar.

Omul de afaceri spune că, fără sănătate, toate celelalte lucruri își pierd importanța.

„Dacă nu mai ai sănătate, degeaba, că nu mai poți să faci nimic în viața ta, nici din punct de vedere profesional, nici personal”, e de părere Pescobar.

Pescobar intră în televiziune cu propriul reality show

După ce și-a făcut un nume puternic în online și în business, Pescobar face acum pasul către televiziune. Propunerea pentru reality show-ul de la Pro TV a venit pe neașteptate, însă nu a stat pe gânduri.

„Am primit-o total neașteptat și m-a bucurat enorm și n-am ezitat absolut deloc să zic da”, ne mai spune Pescobar.

Obișnuit cu camerele de filmat de pe rețelele sociale, Pescobar spune că trecerea la televiziune nu l-a intimidat.

„Eu sunt obișnuit cu camera, cu lumina telefonului. Nu mi-a fost greu să fac pasul pentru camera profesională, așa că mă acomodez repede. Eu sper că o să facem performanță, sunt sigur”, este convins omul de afaceri.

Noul proiect are, în opinia lui, și o componentă importantă pentru industria HoReCa, într-o perioadă dificilă pentru restaurante.

„Noi chiar ajutăm niște restaurante în momentul ăsta greu al industriei HoReCa, așa că este și o emisiune nobilă, să zicem așa, un reality show nobil”.

În același timp, Pescobar recunoaște că apariția la Pro TV îl ajută și în consolidarea brandului său.

„Totodată mă ajută business-ul, pentru că numele ăsta, nickname-ul de brand, se scoate. Atâta timp cât eu bucur pe produse, e recognoscibil, e awareness pentru mine”, gândește Pescobar despre faptul că e acum la ProTV.

„Voi fi incisiv ca să le scoatem de la rădăcină”

Pescobar nu intenționează să-și schimbe stilul direct nici în noul proiect. Dacă va identifica probleme, spune că va interveni fără menajamente, dar cu un scop clar: să ajute restaurantele să-și redreseze activitatea.

„Eu altul nu am, sunt doar eu și acolo unde voi sesiza probleme, voi fi incisiv ca să le eradicăm, să le scoatem de la rădăcină. Totul cu scopul de a readuce pe plus activitatea restaurantului”, zice omul de afaceri.

Iar dacă vor apărea și momente tensionate, Pescobar le vede ca pe unele constructive.

„Cearta constructivă este o ceartă părintească”, mai spune Pescobar.

Vrea și un serial inspirat din viața lui

Pescobar nu exclude nici alte proiecte în televiziune și spune că și-ar dori chiar să joace într-un film alături de Pavel Bartoș și Smiley.

„Nu zic nu. Chiar m-ar încânta, îmi doresc”, visează Pescobar.

Mai mult, omul de afaceri are deja o idee pentru un proiect inspirat din propriul său parcurs, cu toate momentele dificile, dar și cu revenirile care l-au ajutat să ajungă unde este astăzi.

„Mi-aș face un mic serial motivațional, spre viața mea. Eu cred că ar prinde un voi acolo”, e de părere Pescobar.