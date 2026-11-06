 Pescobar s-a însurat! Primele imagini de la cununia civilă cu Lavinia. Cum au apărut cei doi în ziua cea mare
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Pescobar s-a însurat! Primele imagini de la cununia civilă cu Lavinia. Cum au apărut cei doi în ziua cea mare

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Pescobar s-a pus oficial la casa lui și s-a însurat cu aleasa inimii sale, Lavinia, cu care are și un copilaș. Evenimentul a fost unul extrem de special pentru cei doi. Au apărut și primele imagini de la căsătorie.

Pescobar și soția sa, Lavinia.
Pescobar și soția sa, Lavinia. Foto: Instagram

Patronul de restaurante a pus piciorul în prag, și-a luat iubita de mână și s-au dus la primărie. Pescobar a semnat actele și a postat imediat pe rețelele de socializare.

Pescobar s-a însurat

În urmă cu două aproximativ două săptămâni, Pescobar, în vârstă de 40 de ani, a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care anunță că partenera sa, Lavinia, a spus „DA”. Îmbrățișați, cu un buchet mare de flori albe, cu inelul în mână și bebe lângă ei, cei doi au imortalizat momentul special și au dat de veste că se vor căsători.

„A zis DA, de mai demult”, a scris Pescobar pe Instagram.

Așadar, cei doi îndrăgostiți nu au stat prea mult pe gânduri și s-au luat oficial. Vineri, 6 noiembrie, Pescobar au mers la primărie și au oficializat căsătoria, alături de familie și de cei mai apropiați prieteni.

Pentru amrele eveniment, Paul Nicolau și Lavinia au ales să se îmbrace elegant, în nuanțe deschise. Soția lui Pescobar a purtat o rochie albă cu decolteu generos și drapaje fine, accesorizată discret cu un șirag delicat de perle pe umăr, peste care a așezat un sacou alb lejer, cu o croială modernă.

La rândul său, afaceristul a ales un costum într-o nuanță de gri-bej, asortat cu o cămașă albă simplă, descheiată la guler. Outfitul a fost completat de ochelarii de soare cu ramă aurie.

Câți copii își dorește Pescobar

Pe lângă că este un om de afaceri de succes, el stă bine și la capitolul familie. Recent, a venit pe lume cel de-al treilea copil, un băiețel pe nume Isaia. „S-a mărit familia. Avem un băiețel, îl cheamă Isaia. Sunt tătic, sunt un tătic exemplu, zic eu. E cel mai frumos sentiment, bineînțeles, pe care îl poate avea un om, eu așa zic”, a mărturisit Pescobar în exclusivitate pentru Click!. 

În același timp, Pescobar și-ar mai dorii copii și nici partenera sa n-ar spune nu.

Soția mea n-ar zice încă… n-ar zice nu la încă doi”, mai spune omul de afaceri pentru Click!. 

Mai mult decât atât, patronul de restaurante a dezvăluit că își dorește ca marea petrecere de nntă să aibă loc în aceeași zi cu botezul celui mic. Pescobar a mărturisit că nu este un fan al evenimentelor de acest gen, dar va face o paranghelie cu mai mulți invitați.

Și vreau să le fac odată cu botezul, pentru că mie nu-mi plac evenimentele de genul acesta. N-am fost la cinci nunți în viața mea. Dacă tot le fac pe amândouă, o să fie petrecere mare. Nu m-am gândit la locație. Undeva unde să le fie comod invitaților”, a spus Paul Nicolau, potrivit Cancan.ro.   

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