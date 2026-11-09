 David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La 30 de ani, David Pușcaș traversează o nouă cumpănă majoră, fiind constrâns de problemele financiare să renunțe la ajutorul medical de specialitate.

David Pușcaș cere ajutor după ce a rămas fără bani pentru tratament
David Pușcaș cere ajutor după ce a rămas fără bani pentru tratament Foto: TikTok

Fiul adoptiv al cântăreței Luminiței Anghel a mărturisit că a întrerupt schema de tratament prescrisă de medici pentru că nu mai are posibilitatea să o achite, fiind nevoit să înfrunte pe cont propriu o afecțiune psihică dificilă: tulburarea de personalitate borderline.

În absența unui suport medical sau familial, tânărul recunoaște că gestionează anevoios accesele de nervozitate, în timp ce singura sa sursă de subzistență rămâne timpul petrecut pe platformele de socializare.

Lupta cu tulburarea borderline și accesele de furie

Diagnosticul de borderline presupune stări emoționale oscilante, instabilitate și momente greu de controlat. Fără medicamentele care îi temperau simptomele, David Pușcaș încearcă să facă față singur crizelor de furie, resimțind acut lipsa unui îndrumător:

„Am probleme cu nervii, cu furia, dar încerc să mi le potolesc cu ce pot. Am și borderline. Încerc să fiu OK. L-am oprit eu (n.r. tratamentul). Dacă nu am pe nimeni care să mă ajute, un medic sau pe cineva care să mă îndrume”, a declarat David Pușcaș pentru Cancan.  .

Tânărul susține că sentimentul de abandon îl urmărește constant, afirmând că nu mai ține legătura cu familia de ani buni și că este lăsat să se descurce pe cont propriu în fața acestor provocări de sănătate.

Supraviețuirea din live-uri nocturne: „Eu în afară de TikTok nu mai fac nimic”

Fără un loc de muncă stabil, David Pușcaș își asigură plata chiriei și a facturilor lunare exclusiv din donațiile primite de la urmăritorii săi de pe TikTok. Câștigurile variază însă considerabil în funcție de numărul de ore pe care le alocă transmisiunilor în direct:

„Fac TikTok, același lucru pe care îl fac de foarte multă vreme. Pe mine nu mă ajută nimeni, sunt la fel. Eu sunt singur pe lume, mereu am fost. Noroc cu TikTok-ul și cu comunitatea mea. Comunitatea nu mă lasă niciodată, lumea mă iubește pe TikTok. Mai am de plătit întreținerea. Eu, în afară de TikTok, nu mai fac nimic, absolut nimic. Depinde cât de mult îmi doresc eu să fac bani. Depinde de mine, cât stau, cât mă implic. Reușesc să mă descurc. Stau seara și ies pe la ora 5 dimineața”, a adăugat acesta.

Deși donațiile din mediul virtual îi oferă o marjă minimă de siguranță pentru a nu-și pierde locuința, fondurile rămân insuficiente pentru reluarea tratamentului sau pentru plata unor consultații psihiatrice periodice.

Ghid de cumpărături

banner daciana sarbu jpg
Daciana Sârbu, escapadă în Maroc! Alături de cine a plecat? Imagini din vacanță: „Grădini secrete și zile marocane superbe” Vedete românești
Gabriela Cristea
Gabriela Cristea se confruntă cu probleme de sănătate, după ce a slăbit 37 de kilograme. Ce au arătat ultimele analize ale vedetei Vedete românești
image
Șoc în sistemul energetic: Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit din nou la doar câteva zile de la repornire. Nuclearelectrica: „Directorul Tehnic al CNE va fi înlocuit” adevarul.ro
image
Russell Brand, condamnat la peste 10 ani de închisoare. Actorul a fost găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale adevarul.ro

Parteneri

image
Încă un jucător dat afară de la FCSB după 0-1 cu Corvinul: „E un caz pierdut” www.fanatik.ro
image
EXCLUSIV. Codul nescris al Familiei Metrorex. Un fost angajat dezvăluie cum intri aici: ai rude sau dai şpagă observatornews.ro
image
O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit www.antena3.ro
image
Ninge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Regizorul Sebastián Lelio, câștigător al premiului Oscar, a fost găsit fără suflare de partenera lui: „Doar iubirea rămâne” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Vedeta divorțată face un apel disperat pe internet: „Tată, nu mă lăsa singură!” as.ro
image
Cât câștigă un polițist în 2026. Salariul unui agent debutant și veniturile unui ofițer cu experiență playtech.ro
image
Mirel Rădoi peste Reghe! Fostul antrenor își trimite secunzii la FCSB să-l ajute pe Reghecampf! Exclusiv  www.fanatik.ro
image
Pozele Claudiei Ion, pe site-urile pentru adulți!!! Avem dovada www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Soția incredibil de HOT a ”Curierului” Jason Statham! Blondina zglobie și-a etalat fesele ferme și rotunjite la un eveniment de gală okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Preistorie
Sute de gravuri rupestre din Epoca de Gheață, descoperite într-o peșteră vizitată de mii de oameni historia.ro
Cristina Bâtlan cununie civilă
Cristina Bâtlan, mesaj emoționant după ce s-a căsătorit la 53 de ani cu alesul inimii sale. Ce le-a transmis femeilor: „Așa că am spus DA!” Vedete românești
Oana Tomoiagă (1) jpg
Motivul pentru care Oana Tomoiagă de la Asia Express a divorțat de soțul ei. Artista a fost casătorită timp de trei ani și are un băiețel Vedete românești
Valentin Butnaru și Ana Bodea
Cum a început povestea de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea: „Pare arogant la prima vedere!” S-au mutat împreună după doar două săptămâni Vedete românești
Codruta Filip parinti
Cum se simte tatăl Codruței Filip după ce a fost la un pas de un AVC sau infarct. „Nu și-a revenit în totalitate” Vedete românești
image png
Judi Dench, cucerită de gestul neașteptat al lui Vin Diesel. Cadoul uriaș care a convins-o să accepte un rol Vedete internaționale
Gabriela Cristea
Gabriela Cristea se confruntă cu probleme de sănătate, după ce a slăbit 37 de kilograme. Ce au arătat ultimele analize ale vedetei Vedete românești
banner marcela fota jpg
#Exclusiv Click!
VideoCe a „supărat-o” pe Marcela Fota la majoratul lui Vlad Mihai, fiul prietenei sale: „Am ceva de obiectat!” Care sunt dorințele lui David, băiatul artistei, la 18 ani Vedete românești
Russell Brand
Russell Brand, condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare! Soția sa, în lacrimi la aflarea verdictului. Ce mesaj i-a transmis actorului Vedete internaționale
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net