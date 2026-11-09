David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”

La 30 de ani, David Pușcaș traversează o nouă cumpănă majoră, fiind constrâns de problemele financiare să renunțe la ajutorul medical de specialitate.

David Pușcaș cere ajutor după ce a rămas fără bani pentru tratament Foto: TikTok

Fiul adoptiv al cântăreței Luminiței Anghel a mărturisit că a întrerupt schema de tratament prescrisă de medici pentru că nu mai are posibilitatea să o achite, fiind nevoit să înfrunte pe cont propriu o afecțiune psihică dificilă: tulburarea de personalitate borderline.

În absența unui suport medical sau familial, tânărul recunoaște că gestionează anevoios accesele de nervozitate, în timp ce singura sa sursă de subzistență rămâne timpul petrecut pe platformele de socializare.

Lupta cu tulburarea borderline și accesele de furie

Diagnosticul de borderline presupune stări emoționale oscilante, instabilitate și momente greu de controlat. Fără medicamentele care îi temperau simptomele, David Pușcaș încearcă să facă față singur crizelor de furie, resimțind acut lipsa unui îndrumător:

„Am probleme cu nervii, cu furia, dar încerc să mi le potolesc cu ce pot. Am și borderline. Încerc să fiu OK. L-am oprit eu (n.r. tratamentul). Dacă nu am pe nimeni care să mă ajute, un medic sau pe cineva care să mă îndrume”, a declarat David Pușcaș pentru Cancan. .

Tânărul susține că sentimentul de abandon îl urmărește constant, afirmând că nu mai ține legătura cu familia de ani buni și că este lăsat să se descurce pe cont propriu în fața acestor provocări de sănătate.

Supraviețuirea din live-uri nocturne: „Eu în afară de TikTok nu mai fac nimic”

Fără un loc de muncă stabil, David Pușcaș își asigură plata chiriei și a facturilor lunare exclusiv din donațiile primite de la urmăritorii săi de pe TikTok. Câștigurile variază însă considerabil în funcție de numărul de ore pe care le alocă transmisiunilor în direct:

„Fac TikTok, același lucru pe care îl fac de foarte multă vreme. Pe mine nu mă ajută nimeni, sunt la fel. Eu sunt singur pe lume, mereu am fost. Noroc cu TikTok-ul și cu comunitatea mea. Comunitatea nu mă lasă niciodată, lumea mă iubește pe TikTok. Mai am de plătit întreținerea. Eu, în afară de TikTok, nu mai fac nimic, absolut nimic. Depinde cât de mult îmi doresc eu să fac bani. Depinde de mine, cât stau, cât mă implic. Reușesc să mă descurc. Stau seara și ies pe la ora 5 dimineața”, a adăugat acesta.

Deși donațiile din mediul virtual îi oferă o marjă minimă de siguranță pentru a nu-și pierde locuința, fondurile rămân insuficiente pentru reluarea tratamentului sau pentru plata unor consultații psihiatrice periodice.