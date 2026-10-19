 Simptomele adenocarcinomului pulmonar, cancerul de care suferă și Papa Leon al XIV-lea
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Simptomele adenocarcinomului pulmonar, cancerul de care suferă și Papa Leon al XIV-lea

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Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar și suferit o intervenție chirurgicală programată, a anunțat Vaticanul.

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Foto: Shutterstock

Potrivit comunicatului publicat pe site-ul Vatican News, „Papa s-a aflat în sala de operație aproximativ trei ore, în timp ce intervenția propriu-zisă a durat aproximativ 90 de minute”.

Medicii au declarat că operația a fost un succes și că nu au existat complicații.

Reprezentanții Vaticanului au adăugat că examenul histologic intraoperator a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, așa cum se suspectase în urma investigațiilor efectuate înainte de operație.

Ce este adenocarcinomul pulmonar?

Adenocarcinomul pulmonar este un tip de cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC). Organizația caritabilă Macmillan Cancer Support explică: „Adenocarcinomul este cel mai frecvent tip de cancer pulmonar fără celule mici”.

„Se dezvoltă din celulele care produc mucus și este localizat mai frecvent în zonele periferice ale plămânilor. Deși principala cauză a cancerului pulmonar este fumatul, acest tip de cancer pulmonar fără celule mici este mai frecvent în rândul nefumătorilor decât alte forme ale bolii.”

În ultimii 15 ani, tot mai multe persoane care nu fumează au fost diagnosticate cu cancer pulmonar.

Care sunt semnele și simptomele adenocarcinomului pulmonar?

Printre simptomele frecvente ale acestui tip de cancer se numără:

  • O tuse persistentă, care nu dispare.
  • Dificultăți de respirație sau senzația de lipsă de aer.
  • Tuse însoțită de sânge.
  • Dureri în piept sau la nivelul umărului.
  • Infecții respiratorii recurente sau o infecție pulmonară care nu se vindecă.
  • Scădere în greutate fără să încerci să slăbești.
  • Lipsa poftei de mâncare.
  • Oboseală permanentă.

Există și simptome mai puțin obișnuite, care ar putea indica prezența bolii:

  • Umflarea feței sau a gâtului.
  • Dificultăți la înghițire.
  • Răgușeală persistentă, care nu dispare.
  • Modificări ale aspectului degetelor, cunoscute sub denumirea de hipocratism digital. Poți observa că vârfurile degetelor devin mai late decât în mod normal, iar unghiile se curbează în jos.

Poți preveni cancerul pulmonar?

Există factori de risc pe care nu îi poți controla, precum expunerea la anumite substanțe din mediu sau antecedentele familiale de cancer pulmonar. Totuși, renunțarea la fumat îți poate reduce riscul de a dezvolta această boală.

În cazul fumătorilor care au fost tratați pentru cancer pulmonar, renunțarea la fumat reduce riscul apariției unor noi cancere pulmonare. Consilierea, utilizarea produselor de substituție a nicotinei și tratamentul cu antidepresive au ajutat fumătorii să renunțe definitiv la acest obicei.

Dacă ai renunțat la fumat, reducerea riscului de cancer pulmonar depinde de numărul de ani în care ai fumat, de cantitatea de tutun consumată și de timpul care a trecut de când te-ai lăsat. La 10 ani după renunțarea la fumat, riscul de cancer pulmonar scade cu 30% până la 60%, spun specialiștii. 

Sursa: Huffington Post

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