 Ce legătură este între balonare și cancerul ovarian?
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Ce legătură este între balonare și cancerul ovarian?

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Balonarea este o senzație de plenitudine sau de presiune la nivelul abdomenului. Este posibil să simți nevoia să elimini gaze intestinale. În unele cazuri, abdomenul poate părea umflat sau mărit în volum, fenomen cunoscut sub numele de distensie abdominală.

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Foto: Shutterstock

Te poți confrunta cu balonare din mai multe motive, printre care:

  • Consumul unor alimente precum fasolea, varza, broccoli sau băuturile carbogazoase.
  • Consumul prea rapid al alimentelor sau al băuturilor.
  • Intoleranțele alimentare, precum intoleranța la lactoză sau reacțiile la gluten.
  • Administrarea unor medicamente, precum aspirina, opioidele sau corticosteroizii.
  • Anumite afecțiuni digestive, precum sindromul de intestin iritabil, boala Crohn sau colita ulcerativă.

În unele cazuri, balonarea poate fi un simptom al cancerului ovarian. Motivul pentru care te poți confrunta cu acest simptom este acumularea de lichid în cavitatea abdominală, o afecțiune numită ascită.

Această acumulare de lichid poate apărea din mai multe cauze.

Extinderea cancerului la peritoneu. Dacă boala ajunge la peritoneu, membrana care căptușește interiorul cavității abdominale și acoperă organele din această zonă, poate provoca iritarea acestuia. În consecință, peritoneul poate produce o cantitate mai mare de lichid decât în mod normal.

Extinderea cancerului la ficat. Cancerul ovarian poate afecta ficatul sau vena care transportă sângele către acesta. Dacă se întâmplă acest lucru, presiunea sângelui în vena portă, care transportă sângele către ficat, poate crește. Această presiune crescută poate determina acumularea de lichid în cavitatea abdominală.

Blocarea sistemului limfatic. Dacă boala blochează sistemul limfatic, componentă a sistemului imunitar care contribuie la transportul lichidului limfatic înapoi în circulația sanguină, lichidul nu mai poate fi drenat corespunzător și se poate acumula în abdomen.

Acumularea de lichid poate determina umflarea și mărirea vizibilă a abdomenului. De asemenea, balonarea poate fi însoțită de durere, senzație de presiune abdominală, indigestie și gaze intestinale.

Este posibil să îți fie dificil să mănânci, deoarece abdomenul umflat poate exercita presiune asupra stomacului. În plus, dacă lichidul acumulat în urma ascitei exercită presiune asupra plămânilor, te poți confrunta și cu dificultăți de respirație.

Alte simptome ale cancerului ovarian

Pe lângă balonare, este important să fii atentă și la alte semne care pot indica prezența cancerului ovarian, precum:

  • Dureri abdominale.
  • Nevoia de a urina mai frecvent decât de obicei.
  • Oboseală persistentă.
  • Dureri de spate.
  • Modificări ale ciclului menstrual.
  • Schimbări ale greutății corporale.
  • Durere în timpul contactului sexual.
  • Constipație.

Prezența acestor simptome nu înseamnă neapărat că ai cancer ovarian. De cele mai multe ori, ele sunt provocate de alte afecțiuni. Totuși, dacă observi unul sau mai multe dintre aceste semne, este recomandat să îți faci o programare la medic pentru o evaluare.

De asemenea, consultă medicul dacă balonarea persistă timp de trei săptămâni sau mai mult. Nu este necesar să aștepți trei săptămâni dacă simptomele sunt severe, se agravează sau sunt însoțite de dificultăți de respirație.

Sursa: WebMD

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