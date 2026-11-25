Comunitățile online dedicate părinților au devenit spații de socializare, sprijin și schimb de experiențe, însă între o recomandare bine intenționată și o informație care poate influența negativ deciziile unei familii există uneori o graniță foarte subțire. Câtă încredere ar trebui să acordăm sfaturilor primite de la persoane pe care nu le cunoaștem și cât de responsabili suntem atunci când le oferim altcuiva?

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Internetul ne-a oferit posibilitatea de a construi comunități și de a găsi răspunsuri la aproape orice întrebare, iar pentru părinți această accesibilitate poate reprezenta un avantaj considerabil, mai ales în primii ani de viață ai copilului, când oboseala și deciziile cotidiene pot deveni copleșitoare.

Pe Facebook, Reddit, Telegram, Instagram și alte platforme există numeroase comunități în care părinții discută despre alimentație, produse de îngrijire, educație, sănătate dar și despre dezvoltarea copiilor. Unele grupuri reunesc câteva sute de membri, în timp ce altele ajung la zeci de mii de participanți. La prima vedere, nimic neobișnuit, tocmai pentru că părinții fac schimb de experiențe dintotdeauna. Diferența este că, în prezent, aceste conversații nu se mai desfășoară doar între câteva persoane care se cunosc, ci în fața unui public numeros, format adesea din oameni care nu au nicio legătură între ei, dar care împărtășesc o preocupare comună, creșterea și îngrijirea copiilor.

Comunitățile de părinți – între solidaritate și autoritate informală

Nu putem nega beneficiile grupurilor online, iar pentru un părinte care se confruntă cu o dificultate, posibilitatea de a discuta cu alte persoane aflate în situații similare poate reduce sentimentul de izolare și poate oferi sprijin emoțional. Sunt momente în care o simplă conversație este suficientă pentru a descoperi că o anumită problemă nu este atât de neobișnuită pe cât părea inițial. Alteori, părinții află despre resurse educaționale, servicii sau produse pe care nu le cunoșteau. Solidaritatea este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante avantaje ale acestor comunități, totuși, în interiorul grupurilor se poate dezvolta un fenomen interesant numit autoritatea informală.

Anumiți membri devin foarte activi, răspund frecvent la întrebări, oferă explicații detaliate și povestesc despre propriile experiențe, iar în timp, ceilalți încep să-i aprecieze și să le solicite opiniile. Fără să aibă neapărat pregătire de specialitate, aceste persoane pot ajunge să fie percepute ca surse credibile de informare. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că oamenii au tendința să acorde încredere celor cu care se identifică. O mamă care povestește despre dificultățile întâmpinate în creșterea propriului copil poate părea mai apropiată și mai convingătoare decât un specialist care oferă explicații generale.

Experiența relatată într-un limbaj accesibil, însoțită de emoții și detalii personale, creează familiaritate, însă familiaritatea nu garantează competența, iar sinceritatea unei persoane nu garantează corectitudinea recomandărilor sale. Un părinte poate fi absolut convins că oferă un sfat bun, dar, în același timp, poate transmite informații incomplete sau nepotrivite pentru situația altcuiva.

Un studiu publicat în 2026 în revista științifică JMIR Pediatrics and Parenting evidențiază rolul comunităților online în schimbul de informații despre îngrijirea copiilor. Cercetarea arată că viitoarele mame și cele cu copii mici pot percepe recomandările primite în grupurile private de Facebook drept utile și credibile, în special atunci când provin de la persoane care au trecut prin experiențe asemănătoare. Acest fenomen atrage atenția asupra modului în care identificarea cu ceilalți membri ai comunității poate contribui la construirea încrederii, chiar și în absența unei expertize profesionale. Astfel, experiența personală devine un reper important în luarea deciziilor, deși credibilitatea percepută a unei recomandări nu garantează și corectitudinea acesteia.

„Eu i-am dat copilului meu și n-a pățit nimic!”

Aceasta este probabil una dintre cele mai întâlnite formulări în comunitățile de părinți. Expresia poate părea inofensivă, dar ascunde o problemă importantă atunci când este utilizată pentru a justifica recomandări care privesc sănătatea, alimentația sau dezvoltarea copiilor.

Să ne imaginăm o situație simplă. O mamă întreabă într-un grup ce produs ar putea utiliza pentru pielea iritată a bebelușului și în câteva minute primește zeci de răspunsuri. Unele persoane recomandă creme dermatocosmetice, altele produse naturiste, iar câteva insistă asupra unor remedii preparate acasă. Fiecare își susține recomandarea prin propria experiență. Ceea ce lipsește adesea din conversație este tocmai informația esențială, respectiv copiii nu sunt identici, iar manifestările aparent similare pot avea cauze diferite. Un produs bine tolerat de un copil poate provoca reacții nedorite altuia și o soluție potrivită într-o anumită situație poate fi inutilă sau chiar contraindicată în alta. Același mecanism apare în discuțiile despre diversificare, suplimente alimentare, somn, igienă sau comportament.

De exemplu, un părinte poate recomanda eliminarea anumitor alimente pentru că propriul copil s-a simțit mai bine după schimbarea dietei, în timp ce altul poate susține administrarea unor vitamine deoarece a observat că după utilizarea lor copilul a răcit mai rar. Dar faptul că două evenimente s-au produs succesiv nu demonstrează neapărat că primul l-a determinat pe cel de-al doilea. În plus, experiențele pozitive sunt mai ușor de transformat în recomandări decât cele negative. O persoană mulțumită de un produs poate povesti cu entuziasm despre rezultate, fără să cunoască toate riscurile, limitele sau contraindicațiile acestuia.

Experiența personală poate reprezenta un punct de plecare pentru documentare, dar nu ar trebui să devină singurul argument în luarea unei decizii care privește copilul, sau, de ce nu, pe noi înșine.

Când popularitatea unui comentariu înlocuiește verificarea informației

În mediul online, informațiile nu sunt evaluate exclusiv după corectitudinea lor ci după numărul reacțiilor. De asemenea, și frecvența cu care sunt repetate pot influența semnificativ percepția utilizatorilor. Dacă o recomandare primește cincizeci de aprecieri și alte douăzeci de persoane confirmă că au procedat similar, părintele care citește conversația poate considera că soluția este deja verificată și nu are nimic de pierdut. Acest mecanism este asociat cu ceea ce psihologia socială numește dovadă socială, adică tendința de a utiliza comportamentul celorlalți ca reper pentru propriile decizii, mai ales în situații de incertitudine. Totuși, cincizeci de aprecieri nu reprezintă cincizeci de dovezi științifice. La fel este și în cazul produselor recomandate frecvent. Acest fapt nu demonstrează că produsul este potrivit pentru fiecare copil.

Un alt mecanism important este biasul de confirmare. Atunci când avem deja o opinie despre un anumit produs sau o metodă de îngrijire, tindem să acordăm mai multă atenție informațiilor care ne confirmă convingerile. Un părinte care consideră că tratamentele naturale sunt întotdeauna mai bune poate fi mai receptiv la recomandările care susțin această idee și poate ignora avertismentele privind posibilele reacții adverse. În mod similar, un părinte convins că anumite metode educaționale sunt eficiente poate căuta experiențe care îi confirmă alegerea, fără să analizeze suficient particularitățile propriului copil.

Mai există însă un aspect care merită discutat și fără de care acest material nu ar fi relevant. Uneori, părinții nu intră în aceste grupuri pentru a obține informații noi, ci pentru a primi confirmarea că decizia pe care au luat-o deja este corectă. Nevoia de validare este firească, mai ales atunci când responsabilitatea este mare și teama de a greși devine apăsătoare. În asemenea situații, aprobarea altor persoane poate reduce temporar nesiguranța, dar problema apare atunci când această confirmare emoțională este confundată cu validarea obiectivă a unei decizii.

Influența oamenilor obișnuiți, o responsabilitate prea puțin discutată

În ultimii ani, discuțiile despre influența mediului online s-au concentrat în special asupra creatorilor de conținut și persoanelor publice care promovează produse sau servicii. Însă influența nu este rezervată doar celor care au mii de urmăritori sau contracte de publicitate tocmai pentru că un membru obișnuit al unui grup poate influența alegerile altor părinți printr-un singur comentariu.

Putem vorbi, în acest context, despre o formă de microinfluență informală, exercitată de persoane fără statut public, dar ale căror experiențe și recomandări ajung să conteze în deciziile unui individ. Această influență poate fi pozitivă prin faptul că un părinte poate încuraja o altă familie să solicite sprijin specializat, să descopere resurse educaționale valoroase sau să privească o dificultate dintr-o perspectivă diferită. Din păcate, această influență poate avea și consecințe nedorite, iar diferența dintre Eu am utilizat produsul acesta și am fost mulțumită și Folosește-l și tu, sigur va funcționa! este considerabilă. Prima formulare descrie o experiență individuală, în timp ce a doua transformă experiența într-o recomandare directă, fără să țină cont de particularitățile persoanei căreia îi este adresată. Și tocmai aici intervine responsabilitatea celui care oferă sfaturi.

Discutăm frecvent despre obligația părinților de a verifica informațiile găsite pe internet, dar mult mai rar despre responsabilitatea celor care le distribuie. Faptul că o recomandare este oferită gratuit, într-un grup informal, nu înseamnă că aceasta nu poate avea consecințe. Mai mult, atunci când discuțiile includ produse destinate copiilor, trebuie să luăm în considerare și posibilitatea existenței unor interese comerciale. Nu toate recomandările sunt dezinteresate, după cum nu toate persoanele care promovează un produs declară explicit dacă au un beneficiu din această activitate. Acest lucru nu înseamnă că fiecare recomandare ascunde o intenție comercială ascunsă, înseamnă doar că părinții ar trebui să poată face diferența între o experiență personală, o recomandare profesională și o formă de promovare.

Cum folosim inteligent comunitățile online?

Soluția nu este renunțarea la grupurile de părinți și nici privirea cu suspiciune a fiecărei persoane care împărtășește o experiență. Dimpotrivă, aceste comunități pot avea un rol important în construirea unor relații de sprijin și în facilitarea accesului la informații. Ceea ce trebuie cultivat este discernământul. Înainte de a aplica o recomandare, părinții ar trebui să se întrebe cine oferă informația, pe ce se bazează aceasta și dacă situația descrisă este într-adevăr comparabilă cu cea a propriului copil.

De asemenea, este important să distingem între deciziile de zi cu zi, cu riscuri reduse, și cele care pot avea consecințe asupra sănătății, siguranței sau dezvoltării copilului. A cere recomandări pentru o carte, o jucărie educativă sau un model de ghiozdan nu este echivalent cu a solicita indicații despre administrarea unor suplimente, tratarea unei afecțiuni sau gestionarea unei probleme educaționale. Cu cât consecințele unei decizii pot fi mai importante, cu atât crește necesitatea verificării informațiilor și, după caz, a consultării unui specialist.

La fel de important este ca persoanele care oferă sfaturi să învețe să formuleze recomandările cu prudență. Părinții nu au nevoie să devină specialiști în toate domeniile, dar au nevoie să înțeleagă limitele informațiilor pe care le primesc și le transmit celorlalți.

Solidaritatea nu trebuie confundată cu expertiza

În esență, comunitățile online de părinți reflectă o nevoie umană fundamentală, aceea de a fi ascultat. Un părinte care cere ajutor într-un grup nu este neapărat naiv sau insuficient informat, poate fi obosit, îngrijorat sau pur și simplu interesat să afle cum au procedat alte familii. La fel, cei care răspund nu urmăresc neapărat să inducă în eroare și, de cele mai multe ori, intenția este una pozitivă, iar dorința de a ajuta este reală. Însă bunele intenții nu sunt suficiente pentru a garanta calitatea unei informații.

Poate că ar fi mai sănătos să ne obișnuim să privim experiențele celorlalți drept ceea ce sunt, povești individuale, din care putem învăța, dar pe care nu trebuie să le transformăm în instrucțiuni pentru propria familie. Cel mai responsabil răspuns pe care-l putem oferi unui alt părinte nu este să-i spunem că știm exact cum trebuie procedat, ci că îi putem povesti experiența noastră, dar nu putem fi siguri că strategia va funcționa și pentru el.

Articol scris de Adriana Stanciu, consultant educațional