Parfumul expiră sau nu? Semnele care îți arată că nu mai trebuie folosit

Ai găsit în dulap o sticlă de parfum pe care nu ai mai folosit-o de foarte mult timp și te întrebi dacă mai este bună? Sau poate ai observat că lichidul și-a schimbat culoarea și nu mai miroase la fel ca atunci când l-ai cumpărat. Deși multe persoane cred că parfumurile nu expiră niciodată, realitatea este că acestea se pot degrada în timp.

Cum știi că un parfum nu mai este bun de folosit Foto: arhivă

Cât timp rezistă un parfum după deschidere

În general, majoritatea parfumurilor își păstrează calitatea aproximativ 3-5 ani după deschidere. Totuși, există excepții. Unele formule pot rezista semnificativ mai mult, în timp ce altele se pot modifica într-un interval mai scurt.

Parfumurile cu note lemnoase, ambrate, rășinoase sau orientale tind să îmbătrânească mai bine.

În schimb, parfumurile foarte fresh, cu note citrice, verzi sau florale delicate, sunt mai sensibile la oxidare și își pot pierde caracteristicile originale mai rapid.

Pe ambalaj poate fi observat și simbolul unui borcănel deschis, însoțit de mențiuni precum 12M, 24M sau 36M. Acesta indică perioada recomandată de utilizare după deschidere și reprezintă mai degrabă un reper privind păstrarea calității, nu o dată exactă de expirare, potrivit ProTv.

Cum îți dai seama dacă parfumul s-a degradat

Nu este nevoie de analize de laborator pentru a verifica dacă un parfum mai poate fi folosit. Mirosul, culoarea și aspectul lichidului oferă suficiente indicii.

Mirosul este primul semn

Un parfum deteriorat poate căpăta un miros înțepător, acru, metalic sau asemănător oțetului. Uneori, nu apare neapărat un miros neplăcut, ci pur și simplu dispare profilul aromatic cu care erai obișnuit.

De exemplu, un parfum care avea inițial note proaspete de citrice, flori sau condimente poate ajunge să miroasă plat, lipsit de complexitate. Dacă după pulverizare nu mai simți aproape deloc notele de început și rămâne doar o bază grea, este posibil ca formula să se fi degradat.

În același timp, dacă parfumul miroase puțin diferit față de momentul achiziției, nu înseamnă neapărat că este stricat. Unele arome evoluează natural odată cu trecerea timpului.

Schimbarea culorii nu înseamnă întotdeauna că parfumul este expirat

Mulți oameni se alarmează atunci când observă că lichidul s-a închis la culoare. În realitate, anumite ingrediente, precum vanilia sau rășinile, tind să se oxideze și să capete în mod natural nuanțe mai închise. Astfel, trecerea de la o culoare deschisă la una aurie sau chihlimbar poate fi un proces normal.

În schimb, dacă parfumul devine maro foarte închis, capătă o nuanță neobișnuită sau aspectul său se modifică brusc, acesta poate fi un semn că formula s-a deteriorat.

Verifică și aspectul lichidului

Un parfum ar trebui să aibă un aspect uniform și limpede. Dacă observi particule, depuneri, aspect tulbure sau chiar separarea lichidului în straturi distincte, este posibil ca produsul să nu mai fie stabil. Acest indiciu este considerat mai important decât simpla schimbare a culorii. Un parfum care s-a închis ușor la culoare, dar are încă un miros normal și un aspect uniform, poate fi perfect utilizabil.

Dacă îți irită pielea, nu îl mai folosi

Acesta este probabil cel mai important semnal de alarmă. Dacă ai folosit ani la rând același parfum fără probleme, iar acum observi roșeață, mâncărime sau senzație de usturime după aplicare, este recomandat să încetezi utilizarea lui.

Pe măsură ce parfumul se oxidează, unele componente se pot transforma în compuși care cresc riscul de sensibilizare. Chiar dacă aroma pare încă acceptabilă, reacțiile pielii nu trebuie ignorate.

Parfumul nedeschis expiră?

O sticlă sigilată este mult mai bine protejată de aer și poate rezista foarte mulți ani dacă este depozitată în condiții corespunzătoare.

Totuși, nici parfumurile nedeschise nu sunt complet ferite de degradare. Dacă au fost păstrate vreme îndelungată în lumină directă, lângă surse de căldură sau în locuri unde temperatura fluctuează constant, formula poate fi afectată chiar dacă recipientul nu a fost deschis niciodată.

De aceea, condițiile de depozitare sunt adesea mai importante decât vechimea produsului.

De ce nu este recomandat să păstrezi parfumul în baie

Baia este unul dintre cele mai nepotrivite locuri pentru depozitarea parfumurilor. Deși pare convenabil să ai sticla la îndemână după duș, încăperea este expusă permanent la variații de temperatură și umiditate. Aburul, căldura și răcirea repetată pot accelera procesul de degradare a ingredientelor.

Mult mai bună este păstrarea parfumului într-un dulap, sertar sau alt loc răcoros și uscat, ferit de lumină. Și cutia originală poate fi utilă, deoarece oferă protecție suplimentară împotriva razelor soarelui.

Nu lăsa parfumul pe pervaz sau în lumina directă

Lumina solară și temperaturile ridicate favorizează oxidarea și modificarea compoziției parfumului. Chiar dacă sticla arată elegant pe o măsuță de toaletă sau pe pervaz, expunerea constantă la lumină nu îi face niciun favor. Pentru a-i prelungi durata de viață, este recomandat să închizi bine recipientul după fiecare utilizare și să îl păstrezi într-un spațiu cu temperatură cât mai stabilă.