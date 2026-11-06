 Brioșe cu gutui, desertul care îți îndulcește zilele răcoroase
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Brioșe cu gutui, desertul care îți îndulcește zilele răcoroase

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Gutuile dau acestor brioșe un parfum aparte și un gust dulce-acrișor, numai bun de savurat alături de un ceai cald. Un desert de toamnă potrivit pentru micul dejun, o gustare sau o pauză dulce în mijlocul zilei.

Brioșe cu gutui
Brioșe cu gutui Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 gutui, spălate, curățate și tăiate cubulețe

200 g făină

180 g zahăr

2 ouă

100 g unt topit

½ linguriță scorțișoară

1 linguriță rasă bicarbonat

120 g iaurt

1 praf de sare

Mod de preparare

Pui cubulețele de gutui într-un bol și le stropești cu zeama de lămâie.

Pentru aluat, amesteci făina cu bicarbonatul și le cerni într-un bol. Separat, freci zahărul cu ouăle și cu sarea, apoi încorporezi iaurtul. Combini ingredientele uscate cu cele umede, adaugi untul și omogenizezi.

Pui câte două linguri de aluat în formele de brioșe pregătite, apeși ușor și așezi în fiecare cubulețe de gutui.

Dai tava cu brioșe la cuptorul preîncălzit și le ții 20-25 de minute, până devin aurii.

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