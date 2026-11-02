Cum creezi lumânări parfumate spectaculoase direct la tine acasă

Lumânările parfumate adaugă rapid căldură, aromă și o atmosferă primitoare în orice încăpere din casa ta. Deși variantele din magazin sunt adesea destul de scumpe, le poți realiza foarte ușor chiar tu în bucătărie, alegând aromele și culorile tale preferate. În plus, economisești bani și creezi obiecte de decor sau cadouri personalizate pentru cei dragi.

Pregătești materialele necesare

Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Pentru acest proiect ai nevoie de ceară de soia, parafină sau ceară de albine, fitiluri din bumbac sau din lemn și uleiurile esențiale favorite. Cumperi recipiente rezistente la căldură precum borcane decorative, ceșcuțe vechi de ceai sau forme din silicon, iar pentru amestecat folosești bețișoare din lemn. Pentru un proces impecabil, pregătești un termometru de bucătărie și o cratiță pentru baie de aburi, astfel încât ceara să se topească uniform fără să se ardă.

Topești ceara pe baie de aburi și adaugi parfumul

Măsori cantitatea de ceară având în vedere că lichidul ocupă mai puțin spațiu decât fulgii solizi. Așezi vasul cu ceară peste o cratiță cu apă clocotită și amesteci ușor până la topirea completă. Parafina se topește la 38 °C, ceara de soia la 51 °C, iar cea de albine la 63 °C, motiv pentru care monitorizezi atent temperatura cu termometrul. De îndată ce lichidul devine omogen, adaugi între 20 și 30 de picături din uleiurile esențiale preferate pentru o aromă plăcută și discretă.

Fixezi fitilul și torni ceara cu atenție în recipient

Lipești baza fitilului exact în centrul recipientului folosind câteva picături de ceară topită. Ca să rămână perfect drept în timpul turnării, îl sprijini între două bețe de frigărui așezate peste marginea vasului. Torni ceara caldă încet pentru a evita formarea bulelor de aer, iar dacă îți dorești ca lumânarea să pârâie plăcut în timpul arderii, folosești fitiluri din lemn în loc de cele clasice din bumbac.

Repari micile imperfecțiuni și decorezi vasul la final

Lași ceara să se întărească complet peste noapte în spațiul de lucru. Dacă observi crăpături mici la suprafață sau bule de aer, le netezești rapid prin încălzirea ușoară a suprafeței cu un uscător de păr. După ce lumânarea este complet solidă, scurtezi fitilul la aproximativ un centimetru și adaugi panglici, flori uscate sau coji de citrice pe exteriorul vasului pentru o notă personală.

Editor: Raluca Toma