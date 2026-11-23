Acest obicei poate determina creșterea glicemiei și poate favoriza apariția cariilor dentare. Pentru a te bucura de beneficii și a limita riscurile, alege variantele cu un conținut redus de zahăr.

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Îți îmbunătățește aportul de nutrienți

Cercetările arată că sucul obținut 100% din fructe poate îmbunătăți calitatea alimentației și aportul de nutrienți atât la copii, cât și la adulți.

Un studiu a constatat că persoanele care consumă suc de fructe au un aport mai mare de vitamine și minerale decât cele care nu beau astfel de sucuri. Printre nutrienții identificați se numără:

Calciul

Magneziul

Potasiul

Vitamina C

Vitamina D

Cercetările sugerează, de asemenea, că înlocuirea sucului natural cu fructe întregi nu modifică semnificativ aportul total de nutrienți, cu excepția fibrelor alimentare.

Te ajută să te hidratezi

Deși apa ar trebui să rămână principala ta sursă de hidratare, consumul ocazional de suc de fructe poate fi benefic.

Specialiștii recomandă sucul obținut 100% din fructe ca alternativă care furnizează nutrienți esențiali și contribuie la hidratarea organismului. Totuși, este important să fii atent la conținutul caloric al sucului pe care îl alegi.

Îți poate reduce riscul de boli cronice

Consumul moderat de suc natural de fructe poate contribui la prevenirea anumitor boli cronice, mai ales dacă alegi sucuri obținute din citrice.

Aceste fructe sunt bogate în antioxidanți, substanțe care protejează celulele împotriva deteriorării ce poate favoriza apariția bolilor.

Majoritatea specialiștilor consideră că o porție ocazională de suc natural, echivalentă cu o cană, poate fi inclusă în cantitatea zilnică recomandată de fructe. Totuși, ghidurile nutriționale precizează că cel puțin jumătate din aportul zilnic de fructe ar trebui să provină din fructe întregi.

Glicemia îți poate crește brusc

Dacă bei suc de fructe în fiecare zi, te poți confrunta cu creșteri bruște ale glicemiei, care pot contribui la apariția unor probleme de sănătate, inclusiv a diabetului.

Chiar și sucurile obținute 100% din fructe tind să conțină cantități mari de zaharuri, care ajung rapid în sânge.

În plus, sucul nu conține aceeași cantitate de fibre ca fructele întregi. Fibrele alimentare contribuie la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Pentru a limita aceste efecte, încearcă să bei suc de fructe după ce ai mâncat, în loc să îl consumi pe stomacul gol.

Poți acumula mai multe calorii

Dacă bei suc de fructe în mod regulat, este posibil să îți crească aportul caloric zilnic.

La fel ca băuturile răcoritoare îndulcite, sucurile naturale de fructe pot contribui la creșterea în greutate, potrivit unor cercetări.

Un studiu realizat pe aproape 50.000 de femei aflate la postmenopauză a constatat că un consum zilnic de o cană de suc natural de fructe a fost asociat cu o creștere în greutate de aproximativ 225 de grame pe parcursul a trei ani.

Cercetătorii consideră că aportul redus de fibre și conținutul ridicat de zaharuri din sucurile de fructe pot stimula pofta de mâncare prin creșterea glicemiei.

Îți poate crește riscul de carii dentare

Consumul suplimentar de zahăruri din sucurile de fructe poate crește riscul de apariție a cariilor dentare. Cercetările arată că bacteriile din cavitatea bucală, responsabile de formarea plăcii bacteriene, se hrănesc cu carbohidrați simpli, precum cei prezenți în alimentele și băuturile dulci.

Dacă bei frecvent sucuri care conțin zaharuri, poți favoriza apariția cariilor, mai ales dacă nu ai o alimentație echilibrată. Din acest motiv, medicii stomatologi recomandă limitarea consumului de suc de fructe la copiii mici.

Îți poate crește riscul de diabet de tip 2

Deși sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege pe deplin această legătură, există indicii că un consum regulat de suc de fructe ar putea fi asociat cu un risc mai mare de diabet de tip 2.

Un studiu a arătat că persoanele adulte care consumau zilnic o porție de suc de fructe aveau un risc ușor crescut de a dezvolta diabet de tip 2.

În schimb, un aport similar de zaharuri provenite din alimente nu a fost asociat cu același risc.

Alte cercetări au identificat o legătură între consumul zilnic de sucuri naturale de fructe și băuturi îndulcite în copilărie și adolescență și un risc mai mare de diabet de tip 2 la băieți, dar nu și la fete.

Beneficiile și potențialele dezavantaje ale sucului de fructe depind de sortimentul pe care îl alegi.

Dacă vrei să incluzi sucul natural de fructe în alimentația ta, ține cont de următoarele recomandări:

- Alege sucuri obținute 100% din fructe. Verifică eticheta și caută variante fără zahăr adăugat, cu un conținut caloric cât mai redus.

- Optează pentru sucuri cu pulpă. Pulpa contribuie la creșterea conținutului de fibre alimentare, care au un rol important în digestie și în reglarea glicemiei.

- Fii atent la celelalte ingrediente. De exemplu, sucul de roșii conține, de regulă, mai puține zaharuri decât sucurile de fructe, dar poate avea un conținut ridicat de sodiu.

- Ia în considerare posibilele efecte secundare. Unele sucuri pot avea efecte specifice asupra organismului. De exemplu, sucul de vișine poate provoca somnolență, în timp ce sucurile de citrice pot afecta smalțul dinților.

În concluzie, sucul natural de fructe poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, însă este important să îl consumi cu moderație și să nu îl folosești ca înlocuitor permanent al fructelor întregi.

Sursa: Verywell Health