10 obiceiuri zilnice care îți pot îmbunătăți sănătatea mai mult decât crezi

Obiceiurile sănătoase, practicate constant, se transformă în comportamente care îți susțin sănătatea pe termen lung. Este vorba despre lucruri aparent mărunte, pe care persoanele preocupate de sănătate le fac zilnic, cum ar fi să bea 10 pahare cu apă sau să facă cel puțin 30 de minute de mișcare.

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Dar ce se întâmplă dacă, oricât te-ai strădui, nu reușești să menții aceste obiceiuri? Poate că schimbările foarte mici, ușor de integrat în rutina zilnică, sunt mai potrivite pentru tine.

Pentru a afla cum pot avea pașii mici efecte importante asupra sănătății și longevității, de la Dr. Annie Fenn, autoarea cărții The Brain Health Kitchen, citată de revista Real Simple.

1. Bea un pahar cu apă imediat ce te trezești

Apa este importantă pentru sănătatea ta. Cu toate acestea, multe persoane nu reușesc să consume zilnic suficiente lichide, nici din băuturi, nici din alimente.

„Fiecare parte a corpului funcționează mai bine atunci când ești bine hidratat, în special creierul”, explică dr. Fenn. „De fapt, chiar și o deshidratare ușoară poate provoca dificultăți de concentrare, oboseală și probleme de memorie pe termen scurt.”

Dacă te numeri printre persoanele care uită să bea apă, încearcă următorul truc: pune seara un pahar plin cu apă lângă pat. Desigur, poți bea câteva înghițituri dacă te trezești în timpul nopții, dar încearcă să bei restul dimineața, când sună alarma.

Dacă îți începi ziua cu un pahar cu apă, vei face deja un prim pas spre o rutină mai sănătoasă, ceea ce te poate motiva să adopți și celelalte obiceiuri mici de pe listă.

2. Mănâncă zilnic o mână de fructe de pădure

Potrivit dr. Fenn, fructele de pădure au proprietăți neuroprotectoare și pot contribui la menținerea memoriei și a capacității de gândire pe măsură ce înaintezi în vârstă.

Aceste fructe ajută la combaterea stresului oxidativ și a neuroinflamației (inflamația sistemului nervos central), iar studiile au evidențiat de mult timp potențialul lor de a încetini declinul cognitiv.

Afinele sunt bogate în antocianine, compuși vegetali care le conferă culoarea albastru-închis și care au efecte benefice asupra sănătății. Pe lângă susținerea sănătății creierului, antocianinele sunt asociate și cu un risc mai mic de boli cardiovasculare.

Nu trebuie să mănânci întreaga cantitate deodată. Poți adăuga câteva fructe de pădure peste cerealele de la micul dejun, iar restul le poți consuma după-amiaza, într-un bol cu iaurt.

3. Mergi zilnic 10 minute în pas alert

Dacă îți petreci timpul răsfoind postările de pe rețelele sociale, unde toată lumea pare să publice fotografii de la sală, ai putea avea impresia că ești cea mai sedentară persoană din lume.

Dar nu subestima beneficiile unei simple plimbări pentru sănătate.

„Mersul pe jos după masă poate contribui la stabilizarea glicemiei, ceea ce reprezintă un avantaj important pentru sănătatea metabolică”, explică dr. Fenn. „Pentru beneficii suplimentare, transformă plimbarea într-o pauză pentru creier, fără tehnologie: lasă acasă căștile și telefonul.”

Ai nevoie de încă un motiv pentru a-ți încălța pantofii sport?

Un studiu realizat în 2024 la Universitatea din Leicester a constatat că, în cazul persoanelor sedentare de peste 60 de ani, echivalentul a 10 minute de mers alert zilnic a fost asociat cu o creștere a speranței de viață de aproximativ un an la femei și 1,4 ani la bărbați.

Cercetarea a mai arătat că activitatea fizică mai îndelungată și mai intensă poate fi asociată cu o creștere și mai mare a speranței de viață.

4. Consumă aproximativ 30 de grame de nuci

Bogate în grăsimi mononesaturate sănătoase și vitamina E, nucile și alte fructe oleaginoase contribuie la protejarea inimii și a creierului.

Dacă incluzi în alimentație mai multe tipuri de nuci și unturi obținute din acestea, îți asiguri un aport de proteine vegetale, minerale precum zincul și seleniul, fibre și grăsimi sănătoase.

Nucile obișnuite sunt o alegere excelentă pentru o gustare, mai ales dacă abia începi să introduci aceste alimente în dieta ta.

Cercetările arată că un consum de cinci porții de nuci a câte aproximativ 28 de grame pe săptămână este asociat cu un risc de deces din orice cauză cu 14% mai mic și cu un risc de deces din cauza bolilor cardiovasculare cu 25% mai mic.

5. Ridică-te de la birou la fiecare jumătate de oră

Probabil ai auzit expresia potrivit căreia statul prelungit pe scaun este noul fumat. Într-adevăr, sedentarismul poate avea numeroase efecte negative asupra sănătății. Dar ce poți face dacă ai un loc de muncă ce presupune să stai ore întregi pe scaun sau să conduci perioade îndelungate?

Dr. Fenn atrage atenția asupra unei cercetări recente de la Universitatea Columbia, care arată că poți contracara unele dintre efectele negative ale sedentarismului dacă introduci cinci minute de activitate fizică ușoară după fiecare jumătate de oră petrecută pe scaun.

Cercetătorii au încercat să stabilească ce cantitate minimă de mișcare poate aduce beneficii persoanelor care stau jos perioade lungi.

Studiul a arătat că o pauză de cinci minute de mers pe jos la fiecare 30 de minute poate contribui la reducerea efectelor negative ale statului prelungit pe scaun.

Setează o notificare pe telefon care să-ți amintească să te ridici periodic. O bandă de mers la birou poate fi, de asemenea, utilă pentru a introduce aceste scurte reprize de mișcare în programul tău.

6. Meditează câte cinci minute dimineața și seara

Să începi să meditezi poate părea dificil. Totuși, Fenn susține că doar cinci minute de meditație pot contribui la îmbunătățirea dispoziției, calmarea sistemului nervos și creșterea capacității de concentrare.

Nu știi de unde să începi? Încearcă o meditație ghidată, concentrată pe un obiectiv anume, cum ar fi reducerea stresului sau stimularea motivației.

În timp, poți crește durata ședințelor de meditație, ceea ce poate aduce beneficii suplimentare pentru creier și pentru starea ta psihică.

7. Joacă un joc care îți stimulează creierul

Cu siguranță ai citit că este important să-ți menții creierul activ pe măsură ce înaintezi în vârstă.

Jocurile care stimulează gândirea pot contribui la menținerea memoriei și la susținerea neuroplasticității, adică a capacității creierului de a se reorganiza prin formarea unor noi conexiuni neuronale.

Fenn subliniază că și creierul are nevoie de antrenament. Ea recomandă să alegi un joc care să fie atât provocator, cât și distractiv, pentru a-ți fi mai ușor să transformi această activitate într-un obicei.

Poate fi nevoie să încerci mai multe variante până o găsești pe cea potrivită.

8. Păstrează legătura cu un prieten apropiat

Ne confruntăm cu o adevărată epidemie a singurătății, iar izolarea socială poate crește riscul de depresie, demență, accident vascular cerebral, anxietate și chiar boli cardiovasculare.

Contactul zilnic cu prietenii și familia face mai mult decât să-ți însenineze ziua, explică dr. Fenn. De fapt, persoanele care au relații sociale puternice tind să trăiască mai mult și să fie mai sănătoase.

Uneori ai impresia că pur și simplu nu ai timp să-ți suni cea mai bună prietenă sau sora pentru a mai povesti. Dar parcă este mai ușor să-ți faci timp pentru o conversație de jumătate de oră atunci când știi că menținerea legăturilor sociale poate contribui inclusiv la longevitate.

9. Fasole la prânz sau la cină

Bogată în fibre și proteine vegetale, fasolea este, fără îndoială, unul dintre cele mai sănătoase alimente pe care le poți consuma.

Consumul unei jumătăți de cană de fasole pe săptămână sau al aceleiași cantități de trei ori pe săptămână este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și poate contribui la menținerea sub control a glicemiei, colesterolului și tensiunii arteriale.

10. Adaugă zilnic o porție de legume cu frunze verzi în alimentație

Multe persoane au dificultăți în a mânca suficiente verdețuri. Fie că este vorba despre gust, fie despre lipsa timpului necesar pentru prepararea lor, prea puțini dintre noi consumăm cantități suficiente.

Un studiu realizat la Universitatea Tufts, pe persoane în vârstă de peste 80 de ani, a constatat că un consum zilnic de doar o cană de legume cu frunze verzi este asociat cu un declin cognitiv mai lent.

În plus, persoanele care consumau cele mai mari cantități de astfel de legume aveau performanțe cognitive comparabile cu ale unor persoane cu aproximativ 11 ani mai tinere decât cele care consumau foarte puține verdețuri.

Indiferent cum începi seria de schimbări mici, fiecare gest contează. În timp, obiceiurile mici, repetate zi de zi, pot aduce beneficii importante pentru sănătatea ta.

Sursa: Real Simple