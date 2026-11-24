Ambele afecțiuni pot provoca sângerări, iritații și durere, însă nu ar trebui să încerci să le diferențiezi pe cont propriu.

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Dacă observi că ai dureri, mâncărimi sau sângerări în zona anusului, este firesc să presupui că te confrunți cu hemoroizi – și, în multe cazuri, chiar așa este. Hemoroizii sunt frecvent întâlniți, provoacă disconfort, dar, de obicei, nu sunt periculoși.

În unele cazuri însă, simptomele pe care le atribui hemoroizilor pot fi, de fapt, un semn al cancerului anal, o afecțiune mult mai rară, dar gravă, care necesită tratament prompt.

„Hemoroizii și cancerul anal afectează aceeași regiune a corpului, însă sunt afecțiuni foarte diferite“, spune dr. Scott Steele, specialist în chirurgie colorectală la Cleveland Clinic. Acesta explică ce trebuie să știi despre fiecare dintre ele și când este cazul să mergi la medic.

Diferențele dintre cancerul anal și hemoroizi

Hemoroizii sunt vene dilatate, situate în interiorul anusului sau în jurul acestuia. Toată lumea are țesut hemoroidal. Acesta devine o problemă doar atunci când venele se dilată, se întind sau se irită.

„Cu toții avem hemoroizi, aceștia făcând parte din anatomia noastră normală“, precizează dr. Steele. „Însă atunci când aceste vene se umplu excesiv cu sânge sau când țesuturile își pierd fermitatea, apar problemele. Este ceea ce numim boală hemoroidală.“

Cancerul anal, pe de altă parte, apare atunci când celulele anormale se dezvoltă la nivelul mucoasei canalului anal. Nu are legătură cu hemoroizii, însă simptomele celor două afecțiuni pot fi asemănătoare.

Dacă te întrebi dacă hemoroizii pot provoca apariția cancerului, răspunsul este categoric nu.

„Hemoroizii nu sunt cancer și nu se transformă în cancer“, subliniază dr. Steele.

Simptomele cancerului anal comparativ cu cele ale hemoroizilor

Cancerul anal și hemoroizii pot provoca unele simptome comune, precum sângerările anale, disconfortul și iritațiile, însă există adesea diferențe subtile între manifestările celor două afecțiuni.

Dacă ai hemoroizi, te poți confrunta cu:

Sânge de culoare roșu-aprins în vasul de toaletă sau pe hârtia igienică;

Mâncărimi intense în zona anală;

Durere sau senzație de presiune, mai ales atunci când stai jos;

Un nodul moale în apropierea anusului, care poate să apară și să dispară.

„Sângerarea este una dintre cele mai frecvente probleme pe care le întâlnim în cazul hemoroizilor“, explică dr. Steele. „Hemoroizii pot provoca și dureri care pot deveni atât de intense încât să afecteze activitățile zilnice. De asemenea, pot determina secreții de mucus, care îngreunează menținerea igienei locale.“

Cancerul anal poate provoca, la rândul său, durere și sângerări, însă simptomele se pot manifesta într-un mod ușor diferit. Printre acestea se numără:

Sângerări care persistă sau se agravează în timp;

Durere anală sau rectală persistentă;

Un nodul dur sau o formațiune în apropierea anusului;

Modificări ale frecvenței scaunelor sau ale aspectului acestora;

O senzație persistentă de plenitudine sau de presiune în zona anală.

Dacă te confrunți cu simptome precum durerea și sângerările anale, nu face presupuneri cu privire la cauza lor.

Dr. Steele subliniază că nu poți diferenția cu certitudine hemoroizii de cancerul anal doar prin observarea zonei afectate sau pe baza propriilor presupuneri. Un consult medical este important, mai ales dacă simptomele nu se ameliorează.

„Asemănarea simptomelor îi poate determina pe oameni să amâne vizita la medic“, atrage atenția specialistul. „Mulți încearcă să trateze singuri problema, presupunând că au hemoroizi care vor dispărea de la sine.“

Care sunt cauzele celor două afecțiuni?

Hemoroizii și cancerul anal au cauze foarte diferite. Hemoroizii apar atunci când crește presiunea asupra venelor din jurul anusului, în timp ce cancerul anal este asociat cu modificări anormale la nivel celular.

Printre factorii care favorizează apariția hemoroizilor se numără:

Efortul excesiv în timpul defecației;

Statul prelungit pe scaun, în special pe vasul de toaletă;

Constipația sau diareea cronică;

Sarcina.

Dr. Steele afirmă că alimentația joacă adesea un rol important în apariția hemoroizilor. De cele mai multe ori, problema este legată de aportul insuficient de fibre, care facilitează tranzitul intestinal.

„Persoanele care nu consumă suficiente fibre sunt predispuse la constipație și petrec mult timp la toaletă“, adaugă specialistul. „Atunci când depui un efort excesiv pentru a elimina scaunul, acest lucru favorizează adesea apariția bolii hemoroidale.“

Cancerul anal este cauzat de modificări ale ADN-ului celular. În special, acesta este asociat cu infecția cu anumite tipuri de papilomavirus uman (HPV). Există însă și alți factori care îți pot crește riscul de a dezvolta această afecțiune, printre care modificările sistemului imunitar și prezența altor tipuri de cancer.

Cum se tratează?

Cele două afecțiuni beneficiază de tratamente diferite.

Tratamentul hemoroizilor începe adesea cu măsuri conservatoare, care presupun modificări ale alimentației și ale obiceiurilor legate de mersul la toaletă.

Crește aportul de fibre. Societatea Chirurgilor Colorectali recomandă consumul a 25-35 de grame de fibre pe zi.

Întreabă medicul despre suplimentele cu fibre. Acesta îți poate recomanda administrarea unor astfel de suplimente pentru a te ajuta să atingi aportul zilnic necesar.

Consumă mai multe lichide. Atunci când începi să consumi mai multe fibre, este important să crești și aportul de apă. Deshidratarea poate agrava constipația.

Evită efortul excesiv în timpul defecației. „Dacă ai un aport adecvat de fibre și de apă, ar trebui să poți elimina scaunul fără efort sau cu un efort minim“, explică dr. Steele. „Acest proces nu ar trebui să dureze mai mult de aproximativ cinci minute.“

Limitează timpul petrecut pe vasul de toaletă. „Lasă telefonul în afara băii“, recomandă specialistul. „Ai mers la toaletă cu un singur scop: să elimini scaunul în mod normal.“

Fă băi de șezut. Apa caldă contribuie la relaxarea sfincterului anal. Băile de șezut stimulează circulația sângelui la nivelul țesuturilor anale, ceea ce poate contribui la ameliorarea simptomelor hemoroizilor.

Încearcă tratamentele locale. Medicamentele care conțin lidocaină sau hidrocortizon și care se eliberează fără prescripție medicală sunt disponibile sub diverse forme, de la creme și unguente până la supozitoare și șervețele medicamentoase.

Dacă modificările alimentare și cele ale stilului de viață nu dau rezultate, medicul îți poate recomanda o procedură, precum ligaturarea cu benzi elastice în cazul hemoroizilor interni sau intervenția chirurgicală în cazul celor externi. Cu toate acestea, simptomele hemoroizilor se ameliorează adesea fără a fi necesare proceduri medicale sau intervenții chirurgicale.

Cancerul anal, în schimb, nu poate fi tratat prin modificări ale stilului de viață. Tratamentul oncologic este mai complex și poate presupune o combinație de metode terapeutice, precum chimioterapia și radioterapia, în funcție de factori precum stadiul bolii și localizarea tumorii.

„Tratamentul este coordonat, de obicei, de o echipă formată din specialiști în chirurgie colorectală și oncologie, obiectivul fiind tratarea cancerului și, în același timp, păstrarea funcțiilor normale ale zonei afectate“, explică dr. Steele. „Cu cât cancerul anal este diagnosticat mai devreme, cu atât există, de regulă, mai multe opțiuni de tratament.“

Când trebuie să mergi la medic

Dacă observi că ceva nu este în regulă, este întotdeauna recomandat să mergi la un consult medical.

„Dacă presupui că ai hemoroizi, dar, în realitate, te confrunți cu o altă afecțiune, pierzi timp prețios amânând tratamentul, în cazul în care este vorba despre ceva mai grav“, subliniază dr. Steele. „Un consult medical îți oferă claritate și liniște sufletească.“

Programează-te la medic dacă te confrunți cu:

Sângerări care persistă;

Durere, senzație de presiune sau un nodul care nu dispare;

Simptome care reapar în ciuda tratamentului;

Orice simptom anal nou sau inexplicabil.

Este de înțeles dacă te simți neliniștit sau stânjenit să vorbești despre probleme atât de intime. Este important însă să nu îți stabilești singur diagnosticul și să nu încerci să gestionezi problema în secret. Nu uita că specialiștii în chirurgie colorectală întâlnesc zilnic astfel de probleme, iar tratarea lor face parte din activitatea lor profesională.

„Dacă apar simptome care îți provoacă disconfort, îți recomandăm să soliciți ajutor medical“, spune dr. Steele. „În cele mai multe cazuri, va fi vorba despre hemoroizi, însă nu vrem niciodată să ne asumăm riscuri.“

Sursa: Cleveland Clinic