Amețeala, transpirațiile reci, greața sau vederea încețoșată pot indica faptul că urmează să leșini. Deși un astfel de episod poate fi provocat de deshidratare, căldură sau lipsa alimentelor, uneori ascunde o problemă medicală serioasă. Iată cum recunoști semnele lipotimiei, ce măsuri de prim ajutor sunt recomandate și când trebuie să suni la 112.

7 semne pe care corpul ți le transmite înainte să-ți pierzi cunoștința Foto: arhiva

Senzația că îți pierzi echilibrul, că ți se întunecă vederea sau că nu mai ai putere să stai în picioare poate apărea fără avertisment. În unele situații, organismul transmite însă semnale cu câteva momente înainte de pierderea cunoștinței, iar recunoașterea lor poate preveni o cădere și eventualele traumatisme.

Un episod de lipotimie nu trebuie trecut cu vederea, mai ales dacă apare în mod repetat, fără o explicație evidentă sau este însoțit de simptome neobișnuite. Este important să știi cum să reacționezi atât dacă ți se întâmplă ție, cât și dacă o persoană din apropiere se simte rău.

Ce este lipotimia și de ce apare senzația de leșin?

Lipotimia reprezintă o stare de slăbiciune accentuată, însoțită de senzația că urmează să-ți pierzi cunoștința. De regulă, persoana rămâne conștientă, însă poate avea dificultăți în a-și menține echilibrul sau în a sta în picioare.

Spre deosebire de lipotimie, sincopa presupune pierderea temporară a conștienței, cauzată, de cele mai multe ori, de reducerea tranzitorie a fluxului de sânge către creier.

Printre factorii care pot favoriza apariția senzației de leșin se numără:

Ridicarea bruscă în picioare, care poate determina scăderea tensiunii arteriale;

Deshidratarea și pierderea de lichide;

Săritul peste mese sau aportul alimentar insuficient;

Temperaturile ridicate și expunerea prelungită la căldură;

Durerea intensă;

Emoțiile puternice, anxietatea, furia sau stresul;

Consumul excesiv de alcool ori de droguri;

Anumite afecțiuni cardiace;

Medicamentele care pot reduce tensiunea arterială.

Dacă episoadele apar frecvent, este recomandat un consult medical pentru identificarea cauzei. Nu orice senzație de leșin este provocată de oboseală sau de alimentația insuficientă.

7 simptome care pot anunța că urmează să leșini

Înainte de pierderea cunoștinței, organismul poate manifesta o serie de reacții care ar trebui să te determine să întrerupi imediat activitatea.

Cele mai frecvente semne de avertizare sunt:

Amețeala: apare senzația că te dezechilibrezi, că totul se învârte sau că nu mai poți sta în picioare.

Vederea încețoșată: imaginile devin neclare, iar câmpul vizual se poate îngusta sau întuneca.

Transpirațiile reci: pielea devine umedă, chiar dacă nu este cald în încăpere.

Paloarea: fața poate deveni brusc mai palidă decât în mod obișnuit.

Greața: apare senzația de rău, uneori însoțită de disconfort abdominal.

Slăbiciunea accentuată: simți că nu mai ai energie și că îți este dificil să îți susții corpul.

Senzația bruscă de căldură sau frig: poate apărea o schimbare neobișnuită a percepției temperaturii, înaintea episodului.

Aceste manifestări pot preceda leșinul cu câteva secunde sau minute. Dacă le observi, nu încerca să continui mersul, să conduci sau să finalizezi ceea ce faci. Prioritatea este să te așezi într-un loc sigur.

Ce faci imediat dacă simți că leșini?

Dacă ai amețeli, slăbiciune sau senzația că urmează să-ți pierzi cunoștința, reacția rapidă poate reduce riscul de accidentare.

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te întinzi pe spate și să ridici picioarele, dacă nu există o situație în care această poziție este contraindicată. Astfel, poți favoriza întoarcerea sângelui către inimă și creier.

Dacă nu ai unde să te întinzi, așază-te și, dacă poți, ține capul coborât între genunchi. Evită să te ridici brusc și încearcă să respiri calm.

După ce starea de rău se ameliorează:

Ridică-te lent, în etape;

Bea apă, dacă ești complet conștient și poți înghiți fără dificultate;

Dacă nu ai mâncat, consumă ceva, după ce simptomele s-au ameliorat;

Evită efortul fizic imediat;

Nu te urca la volan până când nu te simți complet bine.

Dacă simptomele persistă, se intensifică sau apare pierderea cunoștinței, este necesară evaluarea medicală.

Primul ajutor în caz de leșin: cum procedezi dacă o persoană își pierde cunoștința?

Dacă cineva leșină în apropierea ta, încearcă să îți păstrezi calmul și să verifici dacă persoana se află într-un loc sigur.

Așaz-o pe spate, pe o suprafață plană, și ridică-i picioarele, dacă nu suspectezi o traumă provocată de cădere. Verifică dacă răspunde atunci când o strigi și îi atingi ușor umerii.

Este esențial să verifici dacă respiră normal. Dacă persoana este inconștientă, dar respiră normal, urmează instrucțiunile operatorului 112 privind poziționarea în siguranță, mai ales dacă există suspiciunea unei leziuni.

În cazul unei femei însărcinate, în special după săptămâna 28 de sarcină, poziționarea pe partea stângă este preferabilă celei pe spate.

Nu îi oferi apă, alimente sau medicamente unei persoane inconștiente, deoarece există riscul să se înece. Dacă nu respiră normal, sună imediat la 112 și începe resuscitarea, urmând indicațiile operatorului.

Când trebuie să suni la 112 dacă cineva a leșinat?

Pierderea cunoștinței poate fi uneori asociată unor cauze relativ ușor de corectat, dar există situații în care poate indica o urgență medicală.

Solicită ajutor de urgență dacă persoana:

Nu își recapătă cunoștința rapid, în aproximativ un minut;

Nu respiră normal;

Acuză durere în piept;

Are palpitații puternice sau ritm cardiac neregulat;

Prezintă dificultăți de vorbire sau de mișcare;

A suferit o lovitură serioasă în urma căderii;

Are convulsii;

A leșinat în timpul efortului fizic;

Se simte în continuare foarte rău după ce și-a revenit.

Chiar dacă persoana își revine spontan, un episod de sincopă fără o cauză clară trebuie investigat medical. Leșinurile repetate pot indica probleme care necesită diagnostic și tratament.

Cum previi amețelile și episoadele de lipotimie?

În cazul episoadelor declanșate de deshidratare, alimentație insuficientă sau schimbări bruște de poziție, câteva măsuri simple pot contribui la reducerea riscului.

Hidratează-te corespunzător pe parcursul zilei;

Nu sări peste mese și evită perioadele lungi fără să mănânci;

Limitează expunerea la temperaturi ridicate;

Ridică-te treptat din pat sau de pe scaun;

Evită să stai nemișcat mult timp în picioare;

Fii atent la situațiile în care apar amețelile și încearcă să identifici factorii declanșatori;

Discută cu medicul dacă iei tratamente care ar putea influența tensiunea arterială.

Dacă senzația de leșin apare frecvent, nu o trata ca pe o manifestare banală. Consultul medical poate ajuta la identificarea cauzei și la prevenirea unor episoade viitoare.

Amețeala, vederea încețoșată și transpirațiile reci pot fi semnale de avertizare ale organismului. Recunoașterea lor la timp, oprirea activității și acordarea corectă a primului ajutor pot face diferența între un episod fără complicații și o accidentare.