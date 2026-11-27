Zeama de varză murată, nelipsită din bucătăria românească în sezonul rece, este apreciată atât pentru gustul său acrișor, cât și pentru proprietățile pe care i le atribuie tradiția populară. Obținută prin fermentație naturală, aceasta conține acizi organici, minerale și, dacă nu este pasteurizată, bacterii lactice care ar putea susține sănătatea digestivă. Consumul zilnic poate avea anumite avantaje, însă cantitatea de sare impune prudență, mai ales în cazul persoanelor cu hipertensiune arterială sau afecțiuni renale.

Zeama de varză murată, nelipsită din bucătăria românească în sezonul rece Foto: arhiva

Un pahar de moare de varză dimineața este un obicei păstrat de generații, fiind considerat un remediu natural pentru digestie, mahmureală, imunitate și refacerea organismului după perioade de efort. Deși unele dintre proprietățile sale sunt susținute de cercetări asupra alimentelor fermentate, nu toate efectele atribuite în mod tradițional acestei băuturi au fost demonstrate științific.

Ce se întâmplă, de fapt, în organism atunci când consumi regulat zeamă de varză murată, ce beneficii poate avea și când este mai bine să o eviți?

1. Zeama de varză murată poate susține echilibrul bacteriilor intestinale

Fermentația naturală transformă varza într-un aliment care poate conține microorganisme benefice, în special bacterii lactice. Printre acestea se numără specii precum Lactiplantibacillus plantarum și Levilactobacillus brevis, implicate în procesul de fermentare și prezente în unele produse fermentate nepasteurizate.

Aceste bacterii pot interacționa cu microbiota intestinală, comunitatea de microorganisme care contribuie la digestie, la funcționarea barierei intestinale și la reglarea unor procese imunitare.

Un studiu publicat în 2025 în revista Microbiome, realizat pe 87 de participanți, a indicat că introducerea verzei murate în alimentația zilnică, timp de patru săptămâni, poate modifica proporția anumitor bacterii intestinale. Cercetătorii nu au observat însă transformări majore ale microbiotei în ansamblu.

Aceste rezultate sugerează că alimentele fermentate pot influența ecosistemul intestinal, dar nu demonstrează că un pahar de moare consumat zilnic produce automat aceleași efecte.

Este important și modul de preparare: zeama provenită din fermentație naturală, nepasteurizată, poate conține microorganisme vii, în timp ce tratamentul termic le poate reduce sau elimina.

2. Poate ameliora unele simptome digestive, dar nu este potrivită pentru toată lumea

Alimentele fermentate sunt studiate pentru posibilele efecte asupra digestiei și pentru modul în care influențează simptomele unor afecțiuni gastrointestinale.

În cazul verzei murate, cercetările au oferit rezultate interesante. Un studiu publicat în revista Food & Function, efectuat pe 34 de persoane cu sindrom de intestin iritabil, a constatat o ameliorare a unor simptome digestive după șase săptămâni de consum de varză murată.

Îmbunătățirile au fost raportate atât de participanții care au consumat varză pasteurizată, cât și de cei care au consumat varianta nepasteurizată, ceea ce sugerează că efectele ar putea fi legate și de alți compuși ai alimentului, nu doar de bacteriile vii.

Totuși, toleranța digestivă diferă de la o persoană la alta. În cazul consumului excesiv de moare, unele persoane pot experimenta balonare, crampe, disconfort abdominal sau scaune diareice.

Persoanele cu reflux gastroesofagian, stomac sensibil sau anumite intoleranțe alimentare pot observa, de asemenea, agravarea simptomelor după consumul băuturii, mai ales dacă aceasta este foarte acră sau concentrată.

3. Ce efect poate avea asupra imunității?

Zeama de varză murată poate conține vitamina C, bacterii lactice și diferiți compuși rezultați în timpul fermentației. Compoziția sa nutritivă depinde însă de rețetă, cantitatea de sare utilizată, durata fermentării și condițiile de păstrare.

Microbiota intestinală are un rol important în funcționarea sistemului imunitar, iar alimentația poate influența diversitatea și activitatea microorganismelor din intestin.

Un studiu publicat în 2026 în European Journal of Clinical Nutrition a identificat modificări modeste ale unor markeri inflamatori în urma consumului de varză murată, fără să demonstreze efecte imunitare semnificative la persoanele sănătoase.

Prin urmare, zeama de varză murată poate contribui la diversitatea alimentației și poate furniza anumiți nutrienți, însă nu trebuie considerată un remediu pentru prevenirea sau tratarea răcelilor, gripei ori altor infecții.

O alimentație variată, somnul suficient și un stil de viață sănătos rămân esențiale pentru susținerea imunității.

4. Poate ajuta la refacerea mineralelor pierdute prin transpirație

Datorită conținutului de sodiu, moarea de varză poate contribui la refacerea unei părți din electroliții pierduți prin transpirație, în special după activități fizice intense sau în perioadele în care organismul pierde mai multe lichide.

Sodiul este un mineral important pentru menținerea echilibrului hidric, transmiterea impulsurilor nervoase și funcționarea normală a musculaturii.

Cu toate acestea, zeama de varză nu are o compoziție standardizată a electroliților și nu poate fi considerată un înlocuitor universal al băuturilor destinate rehidratării. În plus, concentrația ridicată de sare poate deveni problematică dacă este consumată în cantități mari.

Pentru hidratarea obișnuită, apa rămâne principala alegere, iar moarea de varză ar trebui privită mai degrabă ca un aliment complementar, nu ca o băutură care trebuie consumată în locul apei.

5. Consumul zilnic poate crește aportul de sare și favoriza retenția de lichide

Unul dintre cele mai importante aspecte de luat în calcul atunci când bei zeamă de varză murată în fiecare zi este cantitatea de sodiu pe care o aduce în alimentație.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților să consume mai puțin de 5 grame de sare pe zi, echivalentul a aproximativ 2 grame de sodiu, din toate sursele alimentare.

Moarea de varză poate avea o concentrație ridicată de sare, iar valorile diferă considerabil în funcție de modul în care a fost preparată.

De exemplu, la o concentrație de 2% sare, 200 de mililitri de zeamă pot furniza aproximativ 4 grame de sare. Aceasta înseamnă că o singură porție ar putea ajunge la aproximativ 80% din limita zilnică recomandată de OMS.

Un aport ridicat de sodiu poate favoriza retenția de apă și poate contribui la creșterea tensiunii arteriale, mai ales în cazul persoanelor sensibile la sare. De asemenea, poate agrava anumite afecțiuni cardiovasculare sau renale.

Din acest motiv, consumul zilnic al unui pahar mare de moare nu este neapărat un obicei sănătos, chiar dacă băutura este obținută prin fermentație naturală.

Câtă zeamă de varză murată poți consuma zilnic?

Nu există, în prezent, o cantitate zilnică optimă de zeamă de varză murată stabilită prin studii clinice solide.

Pentru un adult sănătos, o cantitate mică, de aproximativ 30-50 ml, poate fi o variantă mai prudentă decât consumul unui pahar întreg, însă toleranța și aportul de sare trebuie luate în considerare.

Este recomandat să fii atent la cantitatea consumată dacă ai:

hipertensiune arterială;

boli de rinichi;

insuficiență cardiacă;

tendință de retenție a lichidelor;

intoleranță la histamină;

reflux gastroesofagian sau sensibilitate gastrică.

În aceste situații, consumul regulat ar trebui discutat cu medicul, mai ales dacă urmezi o dietă cu restricție de sodiu.

Diluarea moarei cu apă poate reduce concentrația de sare din băutură și poate face gustul mai ușor de tolerat, dar nu reduce cantitatea totală de sodiu dacă bei întreaga porție diluată.

Este mai sănătoasă zeama de varză făcută în casă?

Zeama obținută din varză fermentată natural poate conține bacterii lactice vii, dacă produsul nu a fost pasteurizat și a fost păstrat corespunzător. Totuși, prepararea în casă nu garantează automat o compoziție mai sănătoasă sau un conținut mai redus de sare.

Concentrația de sodiu, aciditatea și numărul microorganismelor diferă în funcție de rețetă și condițiile de fermentare. De aceea, nu toate tipurile de moare au aceleași proprietăți.

Dacă alegi să consumi zeamă de varză, este bine să o incluzi în alimentație în cantități moderate și să nu o folosești ca substitut pentru apă, tratamente medicale sau o dietă echilibrată.

Zeama de varză murată poate fi un aliment interesant din punct de vedere nutritiv, mai ales datorită fermentației naturale și compușilor pe care îi conține. Unele cercetări asupra verzei murate și alimentelor fermentate indică posibile beneficii pentru digestie și microbiota intestinală, însă dovezile privind efectele directe ale consumului zilnic de moare sunt încă limitate.

Principalul risc rămâne aportul ridicat de sare, care poate influența tensiunea arterială și echilibrul lichidelor din organism.

Așadar, un consum moderat poate fi integrat într-o alimentație variată, dar ideea că un pahar de zeamă de varză în fiecare zi este benefic pentru toată lumea nu este susținută de dovezi suficiente. În cazul acestui aliment tradițional, moderația este la fel de importantă ca beneficiile pe care i le atribuim.