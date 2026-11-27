Pacienții din România operați pentru o tumoră cerebrală pot afla acum, în 24-72 de ore de la sosirea probei la laborator, tipul exact al tumorii și caracteristicile genetice de care depinde tratamentul. Analiza se face la București, cu tehnologia Oxford Nanopore. Prin metoda clasică, aceleași informații sunt obținute în 7-21 de zile, uneori fără aceeași precizie.

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Așteptarea lungă are o cauză practică. Pe lângă examenul anatomo-patologic, clasificarea tumorilor cerebrale adoptată de Organizația Mondială a Sănătății în 2021 cere și analize genetice, care se fac de obicei separat, una după alta. Noul test obține aceste informații dintr-o singură analiză, din același fragment de țesut, printr-un proces accelerat.

De ce contează pentru pacient

Tumori care arată la fel la microscop pot evolua diferit și pot cere tratamente diferite. Un studiu internațional amplu, publicat în 2018 în revista Nature, a arătat că analiza amprentei moleculare a schimbat diagnosticul inițial în până la 12% dintre cazuri. Pentru acești pacienți, tratamentul ar fi pornit de la un diagnostic incomplet.

Timpul contează la fel de mult. Un rezultat rapid permite stabilirea și inițierea mai repidă a planului de tratament, îmbunătățind pronosticul și reducând incertitudinea pentru pacient și aparținători.

”În România, incidenţa tumorilor cerebrale primare este estimată la 6 cazuri la 100.000 de locuitori, dintre care aproximativ 3 cazuri sunt tumori agresive. Până acum, după operație, mai aveam de așteptat două sau trei săptămâni până la diagnosticul complet. Acum vorbim una sau două zile. Iar ce aflăm este la fel de important: tipul exact al tumorii și modificările genetice care ne arată cât de agresivă este. Aceste informații schimbă concret planul de tratament, iar faptul că le putem obține în România, cu aceeași metodă folosită în marile centre europene, contează enorm pentru pacienți”, spune dr. Dan Mitrea, medic neuro-oncolog și fondatorul Clinicii Neuroaxis.

Pentru pacient nu există nici o procedură suplimentară. Proba se ia în timpul operației programate și poate fi trimisă din orice spital din țară, într-o soluție care o păstrează viabilă până la 10 zile. Laboratorul trebuie anunțat cu cel puțin 48 de ore înainte de intervenție. Indicația pentru această analiză aparține medicului curant.

Testul completează examenul la microscop, fără să-l înlocuiască, iar rezultatul este interpretat de medicul curant împreună restul de investigații clinice și paraclinice. Procesul a fost dezvoltat la Universitatea din Basel, cu care laboratorul colaborează direct, și este folosit în centre universitare din Oslo și Heidelberg. În Europa, tehnologia are deocamdată statut de cercetare, procesul prin care devine test de rutină fiind în desfășurare.