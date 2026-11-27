Anumite metode contraceptive pot reduce cantitatea de sânge menstrual și chiar pot opri complet menstruația.

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Dr. Erica Bishop, medic specialist în obstetrică-ginecologie la Clinica Cleveland, explică în ce situații metodele contraceptive pot opri menstruația.

Atunci când le administrezi conform schemei obișnuite, pilulele contraceptive nu opresc menstruația. Însă, dacă sari peste săptămâna în care iei comprimatele fără hormoni, este posibil să oprești sângerarea sau cel puțin să reduci considerabil fluxul menstrual.

Iată cum funcționează acest mecanism.

Dacă iei pilule contraceptive combinate (care conțin atât estrogen, cât și progestativ), folia de anticoncepționale conține, cel mai probabil, comprimate active pentru trei săptămâni și comprimate fără hormoni pentru o săptămână sau comprimate active pentru 24 de zile și comprimate fără hormoni pentru patru zile.

Atunci când iei comprimatele fără hormoni, nivelul hormonilor scade și apare sângerarea.

Există însă o altă strategie prin care poți evita această sângerare: în loc să iei comprimatele fără hormoni, începi direct următoarea folie de anticoncepționale.

„Astfel, nivelul hormonilor rămâne stabil și, în majoritatea cazurilor, sângerarea poate fi prevenită”, explică dr. Bishop.

Este important să știi că această strategie nu funcționează în cazul pilulelor contraceptive cu doze mici, care conțin exclusiv progestativ, cunoscute și sub denumirea de „minipilule”, dacă foliile acestora nu conțin comprimate placebo.

Și alte metode contraceptive pot opri menstruația

Pilulele contraceptive nu sunt singura metodă pe care o poți folosi pentru a opri menstruația.

„Există numeroase opțiuni contraceptive, iar câteva dintre acestea pot reduce fluxul menstrual sau pot determina dispariția completă a menstruației”, precizează dr. Bishop.

Potrivit specialistei, următoarele metode contraceptive hormonale te pot ajuta să reduci sau să oprești sângerările menstruale:

Inelul vaginal este un dispozitiv flexibil, realizat din plastic moale, pe care îl introduci în vagin. În mod obișnuit, inelul rămâne în vagin timp de trei săptămâni, după care îl îndepărtezi pentru o săptămână. În acest interval apare sângerarea. Însă, dacă introduci imediat un inel nou după încheierea celor trei săptămâni, este posibil să nu mai ai deloc sângerări.

Steriletul hormonal este un dispozitiv intrauterin pe care medicul îl introduce în uter. Acesta poate reduce cantitatea de sânge menstrual și durata menstruației sau poate determina dispariția completă a acesteia.

Beneficiile opririi menstruației cu ajutorul pilulelor contraceptive

Unele femei aleg să renunțe la menstruația lunară pur și simplu din motive de confort.

Însă absența menstruației poate avea și beneficii. Utilizarea contraceptivelor pentru oprirea menstruației te poate ajuta să gestionezi crampele dureroase, balonarea, schimbările de dispoziție și alte neplăceri asociate acestei perioade a lunii.

„Chiar dacă nu te confrunți cu probleme deosebite în timpul menstruației, este posibil să preferi să nu o mai ai. Această abordare poate fi deosebit de utilă femeilor care se confruntă cu sângerări abundente și alte simptome severe în timpul menstruației”, explică dr. Bishop.

Oprirea menstruației poate avea și alte beneficii:

Prevenirea anemiei. Dacă te confrunți cu sângerări foarte abundente în timpul menstruației, poți avea un risc crescut de anemie. Oprirea menstruației poate preveni aceste pierderi de sânge.

Gestionarea migrenelor menstruale. Dacă organismul tău este deosebit de sensibil la fluctuațiile hormonale care apar în perioada menstruației, acestea îți pot declanșa migrene. Evitarea menstruației poate contribui la prevenirea lor, prin menținerea unui nivel hormonal mai stabil pe parcursul lunii.

Îmbunătățirea aspectului pielii. Dacă te confrunți frecvent cu erupții acneice în timpul menstruației, utilizarea pilulelor contraceptive pentru a evita menstruația te poate ajuta să reduci aceste manifestări.

Este riscant să îți oprești menstruația?

Ți se poate părea nefiresc să nu mai ai menstruație în fiecare lună. Însă oprirea sau evitarea menstruației cu ajutorul unei metode contraceptive potrivite este sigură, spune dr. Bishop.

„Principalul inconvenient al utilizării contraceptivelor pentru a evita menstruația este posibilitatea apariției unor sângerări neprevăzute.”, spune medicul.

Este posibil să fi auzit și că trebuie să ai menstruație pentru ca uterul să se „curețe”. Însă acest lucru nu este adevărat. Atunci când utilizezi contraceptive hormonale pentru a opri menstruația, mucoasa uterină (endometrul) nu se mai îngroașă așa cum s-ar întâmpla în mod obișnuit. Prin urmare, nu există sânge acumulat care să trebuiască eliminat pentru „curățarea” uterului.

În plus, dacă nu intenționezi să rămâi însărcinată, nivelul hormonilor tăi nu trebuie să urmeze fluctuațiile naturale care permit ovulația și concepția.

Asigură-te însă că utilizezi metoda contraceptivă în mod corect și consecvent pentru a preveni o sarcină nedorită: ia pilula la aceeași oră în fiecare zi, înlocuiește inelul vaginal la momentul potrivit și schimbă steriletul înainte de expirarea duratei sale de utilizare.

Dacă îți dorești să folosești contraceptive pentru a opri menstruația, discută cu medicul ginecolog despre opțiunile pe care le ai la dispoziție. Acesta te poate ajuta să alegi metoda cea mai potrivită nevoilor tale, ținând cont de istoricul tău medical și de eventualele contraindicații.

Sursa: Clinica Cleveland