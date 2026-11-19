După ce au cucerit internetul și au adunat o comunitate de peste 1,7 milioane de urmăritori, surorile Maria Lupu și Amelia Ciurică, cunoscute pe rețelele de socializare sub numele de Cosânzenele Gătesc, își mută bucătăria pe micile ecrane.

Surorile Maria Lupu și Amelia Ciurică, cunoscute sub numele de Cosânzenele Gătesc. Foto: Facebook

Cele două gospodine vor fi gazdele unei noi producții locale marca TV Paprika, intitulată „Amintiri servite cald”. Maria și Amelia nu vor fi singure, ci vor avea ajutoare de nădejde. Când se va difuza emisiunea și ce invitați vor fi prezenți în cadrul edițiilor.

O emisiune despre familie, povești și gusturile copilăriei

Noul format își propune să transforme gătitul într-o experiență de familie, aducându-i în fața camerelor și pe cei dragi celor două creatoare de conținut. Pe parcursul a 10 episoade, telespectatorii vor avea ocazia să descopere rețete moștenite, preparate de zi cu zi și momente autentice pline de umor.

În unele ediții, toți membrii familiei vor găti împreună preparatele preferate, iar copiii vor avea ocazia chiar să își aleagă singuri meniul și ingredientele pentru pizza. Vor exista momente în care partenerii celor două surori vor deveni chefi, pregătind un mic dejun potrivit pentru un weekend relaxant sau o cină mai specială, inspirată de bucătăria italienească, scrie tvmania.libertatea.com.

Alături de mama lor, Maria și Amelia vor readuce la viață gusturile de altădată, gătind rețete clasice precum pâinea de casă sau gogoșile pufoase. Emisiunea va oferi și idei rapide pentru zilele aglomerate, arătând cum se poate crea un meniu complet cu ingredientele deja existente în cămară sau cum poate fi folosită o singură legumă în mai multe preparate diferite.

Programul de difuzare

„Amintiri servite cald” debutează sâmbătă, 21 noiembrie 2026, de la ora 17:30, la TV Paprika, urmând să fie difuzată în fiecare weekend, la aceeași oră. Emisiunea va avea 10 episoade, cu o durată de 30 de minute fiecare. Pentru cei care nu reușesc să urmărească difuzarea inițială, postul TV a programat reluări la orele 23.10 și 11.30.