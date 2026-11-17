Primul lungmetraj semnat de Sorin Pârcălab și Carina Dașoveanu este o poveste cu umor, acțiune și situații absurde, bazate pe fapte reale. Comedia va ajunge în cinematografe, în ianuarie anul viitor.

Sorin Pârcalab, într-o nouă comedie Foto: Click!

O nouă comedie se va lansa în cinematografele din România, pe 25 ianuarie. Este vorba de „Linii și pumni”, primul lungmetraj al comediantului Sorin Pârcălab.

Filmul este semnat de Sorin Pârcălab și Carina Dașoveanu, Sorin fiind atât scenaristul, regizorul, cât și protagonistul producției. Din distribuție mai fac parte actori precum: Laurențiu Bănescu, Bogdan Cotleț și Mircea Postelnicu.

Florin, personajul principal, este comediant și a ratat la mustață intrarea în finala competiției „Comediantul Suprem”. Mânat de motivația supremă, o datorie la cămătari, si împotriva doirinței lui,

Florin pleacă într-un turneu prin țară alături de capul răutăților, fratele său, Mirel, și de Horvi, prietenul lor din copilărie afectat puternic de un ADHD agresiv. Planurile sunt însă departe de a merge conform așteptărilor și așa destul de mici. Urmează săli goale, spectacole ratate, jafuri, abandonuri în câmp și bătăi care nu prea au ce căuta într-un turneu de comedie. În tot acest haos, cei doi frați trebuie să găsească o cale de a scăpa de belele și a reconstrui o relație uzată în timp.

„Linii și pumni” este un road movie cu umor și emoție, în care situațiile absurde și replicile savuroase se împletesc cu o poveste despre frăție, prietenie și relațiile care ne țin împreună chiar și atunci când lucrurile o iau razna.

Foto: Instagram

Cine este Sorin Pârcălab?

Cu o experiență de peste cincisprezece ani în stand-up comedy, Sorin Pârcălab aduce pe marele ecran o parte din situațiile adunate de-a lungul anilor petrecuți pe drum. Deși inițial se pregătea pentru o carieră în inginerie, întâlnirea cu o trupă de teatru studențesc din Timișoara l-a îndreptat către lumea artistică. Experiențele din turnee, de la sălile în care glumele nu stârnesc râsete până la nopțile petrecute pe drum și mesele luate în benzinării, au devenit puncte de plecare pentru universul filmului.

„Am vrut să arăt ce e în spatele glumelor: presiunea, orgoliul, oamenii pe care îi cari după tine și cei care te cară pe tine. Dar n-am vrut dramă. Am vrut un film la care să râzi și la care, la final, să mai stai puțin în scaun, pentru că are și emoție”, spune Sorin Pârcălab.

Despre colaborarea cu Carina Dașoveanu, acesta a adăugat:

„Un film nu e un număr de stand-up. Carina a văzut lucruri pe care eu, din mijlocul poveștii, nu le vedeam. Fără ea ar fi fost un set lung de glume. Cu ea, este film.”

„Linii și pumni” este distribuit de Bold Film Studio, casă de producție și distribuție cinematografică înființată în octombrie 2020. Compania dezvoltă, finanțează, produce și distribuie filme românești, printre titlurile sale cunoscute numărându-se comediile „Taximetriști” și „Klaus & Barroso”.