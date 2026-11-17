Industria influencerilor din România este mult mai extinsă decât pare la prima vedere, însă numărul celor care obțin venituri constante din această activitate este surprinzător de mic. Florin Grozea, fost membru al trupei Hi-Q și antreprenor în domeniul marketingului digital, a prezentat câteva statistici despre piața creatorilor de conținut, în cadrul podcastului „Fain & Simplu”, realizat de Mihai Morar. Potrivit datelor sale, sute de mii de români își doresc să devină influenceri, dar numai o mică parte reușesc să transforme această activitate într-o sursă sigură de venit.

Florin Grozea a dezvăluit câți bani câștigă influencerii din România Foto: captură video

Florin Grozea a explicat că analiza realizată de echipa sa a identificat aproximativ 320.000 de conturi românești de Instagram și TikTok aparținând creatorilor de conținut. Totuși, existența unui astfel de cont nu înseamnă automat că persoana respectivă desfășoară campanii comerciale sau obține bani din colaborările cu brandurile.

Din totalul identificat, aproximativ 55.000 de conturi de Instagram au fost asociate unor persoane care acceptă colaborări comerciale. Dintre acestea, numai 10.000 sunt considerate relevante în analiza companiei sale, iar aproximativ 3.000 au desfășurat cel puțin trei-patru campanii într-un an.

„Noi am descoperit undeva la 320.000 de conturi pe Instagram și TikTok ale creatorilor de conținut români. Pornind de la această cifră, nu toți sunt influenceri. Apropo de ce spuneam, din cele 320.000, pe Instagram noi am descoperit undeva la 55.000 de influenceri care fac campanii cu branduri.

55.000. Da, e o surpriză pentru toată lumea. Enorm. 55.000 de conturi de Instagram nu sunt de brand, nu sunt AI, nu sunt generice. Sunt ale unor oameni care își doresc să fie influenceri și acceptă campanii. Deci undeva la 55.000 anul acesta, doar pe Instagram. Pe TikTok încă săpăm, n-am reușit să găsim o cifră.

Din cele 55.000, aș spune că undeva la 10.000, cât avem noi în MOCAPP, sunt, de fapt, relevanți. Și din cei 10.000 mă uit la câți au făcut mai mult de 3-4 campanii pe an, iar aceștia sunt undeva la, să zicem, 3.000.

Deci îți spun, să ți le dau pe etape, ca să-ți dai seama că, dacă ți-aș zice 3.000, nu e toată povestea. Sunt vreo 10.000 relevanți, verificați, care fac campanii. Sunt vreo 55.000 pe care nu i-am verificat, dar am văzut că fac campanii la rândul lor. Și ar fi 320.000 care își doresc”, a explicat Florin Grozea.

Doar câteva sute de creatori de conținut pot trăi din această activitate

O altă temă abordată în discuția cu Mihai Morar a fost legată de câștigurile influencerilor care colaborează frecvent cu diferite companii. Moderatorul a vrut să afle câți dintre aceștia ajung la venituri comparabile cu cele ale unui artist consacrat din România.

Răspunsul invitatului a arătat că, deși există numeroși creatori care acceptă campanii publicitare, doar o proporție redusă reușește să obțină câștiguri consistente. Florin Grozea a estimat că cel mult 7% dintre influencerii care desfășoară astfel de colaborări ajung la venituri asemănătoare celor obținute dintr-un al doilea loc de muncă sau chiar dintr-un job cu normă întreagă.

„Și aici avem date, o grămadă de date. Și observi că sunt pasionat de statistici și date, pentru că vin clienții și ne întreabă lucrurile astea mai serios decât mă întrebi tu. Tu poate mă întrebi de curiozitate. Vrei să pui totul la îndoială. Dar clienții vin și pun banul pe masă dacă noi avem răspunsurile corecte și argumentate.

Aici aș spune că maximum 7% dintre influencerii care fac campanii au, într-adevăr, venituri care să semene poate cu un second job sau cu un full-time job”.

Întrebat câți creatori ar intra concret în această categorie, antreprenorul a raportat procentul la cei aproximativ 3.000 de influenceri care au campanii în mod regulat. Estimarea sa a fost de circa 250 de persoane care își asigură traiul din această activitate.

„Aș spune că undeva la... Câte ar fi? 7% din cei 3.000 de care am zis eu. 200 și ceva de creatori, influenceri. 250. Din asta trăiesc, din asta își câștigă existența”.

Ce influenceri români pot câștiga peste un milion de euro anual

Mihai Morar a vrut să afle și câți creatori de conținut din România depășesc pragul de un milion de euro câștigați într-un singur an. Florin Grozea a precizat că nu are o statistică exactă în acest sens, însă a amintit că veniturile unor persoane publice pot fi verificate inclusiv prin intermediul informațiilor fiscale.

Printre exemplele discutate s-a numărat Selly, despre care antreprenorul consideră că ar obține venituri de ordinul milioanelor de euro anual.

„Uite, n-am aceste cifre, dar să știi că acestea se pot afla chiar la ANAF. Ce pot să zic este că Selly cu siguranță face, cred că de minimum trei ani, mai mult de... Aș zice chiar mai mult de 5 milioane, dar chiar putem să verificăm. Și știi cum e Selly: dacă te duci la Selly și îl întrebi «Câți bani faci?», o să-ți spună”.

Din ce câștigă bani Florin Grozea

Pe lângă analiza pieței de influenceri, fostul membru Hi-Q a explicat și cum funcționează propria afacere în domeniul marketingului digital. Florin Grozea a precizat că este angajat în compania pe care o deține, iar veniturile firmei provin din comisioanele percepute pentru gestionarea bugetelor destinate campaniilor online.

Mai exact, atunci când un client alocă o anumită sumă pentru o campanie, compania negociază un comision pentru serviciile și munca depusă în cadrul proiectului.

„Eu sunt, până la urmă, un antreprenor. Eu sunt plătit cu salariu. Sunt salariat la compania mea. Compania câștigă din comisionul pe care îl ia la toate bugetele care vin. Deci vine un client și spune: «Am 20.000 de euro». Noi negociem un comision din acești 20.000 de euro pentru munca noastră”, a spus Florin Grozea.