Povestea lui Florian Munteanu, românul care a reușit la Hollywood, spusă chiar de mama sa! Cum a aflat din ziare ca face box: „Îl voiam avocat”

Mama starului din „Creed II”, Florian Munteanu a făcut dezvăluiri, într-un interviu emoționant acordat împreună cu fiul ei celebru pentru Click!, despre copilăria, dar și evoluția actorului român născut în Germania de la ringul de box pe marile ecrane de la Hollywood, alături de Sylvester Stallone și Michael B. Jordan. Am aflat care este, de fapt, secretul pachetelor de mușchi ale românului, ajuns faimos la Hollywood!

Foto: Click!

În 1985, cu patru ani înainte de Revoluție, Florica și Dorin Munteanu fugeau în Germania din cauza regimului Ceaușescu. Voiau să rupă orice legătură cu statul autoritar și opresiv și să înceapă o nouă viață.

Actorul român de talie internațională Florian Munteanu avea să se nască în Germania, în 1990. În primii ani de viață, el l-a luat drept model pe tatăl lui, Dorin Munteanu ( plecat dintre noi anul trecut), care în facultate făcea atletism de performanță, apoi a trecut la rugby. Florian a reușit cu ajutorul părinților săi, care l-au susținut necondiționat și i-au finanțat toate sporturile pe care a vrut să le practice.

În scurt timp, a trecut la box, iar la numai 12 ani a avut prima lui luptă, unde a fost dus chiar de tatăl lui. Mama lui, Florica Munteanu, de profesie avocat avea să afle din ziare despre primele performanțe ale fiului său în ringul de box.

Click! s-a întâlnit cu Florica Munteanu și fiul ei celebru chiar la cabinetul de servicii de biorezonanță și dermato-cosmetică, de care aceasta se ocupă în prezent în București. Aici vine și Florian Munteanu să se trateze de două ori pe săptămână, în urma antrenamentelor dificile pe care le face zilnic pentru a se menține în forma lui fizică de invidiat.

Foto: Click!

Click!: Toată lumea se minunează de felul în care arată Florian Munteanu. Înțeleg că unul din secretele fizicului tău le deține aici la cabinet, chiar mama ta…

Florian Munteanu: Da, aici e magia! Părinții mei amândoi sunt medici, au fost medici. Maică-mea a început cu medicina asta naturală, de când eram de când eram adolescent, aveam vreo 16-17 ani când am început aceste tratamente cu biorezonanță. De aceea am și putut să fac față la nivelul acesta de antrenament și m-a ajutat enorm în drumul meu. De atunci, tot fac tratamente. Când nu am fost în România a fost mai greu, dar acum de când sunt de trei luni în țară vin aici cam de două ori pe săptămână.

Foto: Click!

Florian Munteanu, tratat de mama sa la cabinetul de biorezonanță

Click!: Ce terapii face el în prezent?

Florica Munteanu: În primul rând, terapiile pentru coloană, care sunt legate de de toate problemele ortopedice, începând de la dureri lombare, cervicale, toracale. La el e mai mult pe o restabilire a circulației și pe coloană.

Click!: Puteți vindeca chiar orice boală? Care e, practic, slăbiciunea lui Florian?

Florica Munteanu: N-aș spune neapărat cuvântul boală, aș spune afecțiuni pentru că noi facem o diagnosticare energetică, dar de fapt e o scanare energetică a corpului, în care cel care face diagnosticarea vede pe un ecran partea care este mai luminată și cea mai puțin luminată a corpului. Și atunci știe unde trebuie să depună mai mult efort ca să echilibreze.

Coloana e slăbiciunea lui, are 1,93 m. De la început am știut că trebuie să ne concentrăm pe coloană, și detoxifieri de care nevoie, reechilibrări. În rest, este un om sănătos.

Click!: Doamna Munteanu, cum este să aveți un băiat așa celebru?

Florica Munteanu: Eu îl văd ca băiatul meu! A fost alegerea lui să facă box, nu a fost nici pe departe alegerea mea. Eu l-aș fi vrut avocat, dar el și-a ales drumul acesta. El cu taică-său au complotat și au mers pe direcția asta. Multe lucruri mi le-a ascuns, eu nu am știut nici faptul că boxează, n-am aflat decât la maturitate, când a avut Bacalaureatul. Nu l-aș fi lăsat! M-am speriat când mi-a dat ziarul apăruse după un meci și atunci am aflat abia că el face box!

Click!: Limba română de la dumneavoastră a învățat-o?

Florica Munteanu: Noi am lucrat tot timpul acasă. Normal că la început totul era în germană, la grădiniță vorbea germană, făcea în paralel și limba engleză. Dar românește vorbeam acasă, el înțelegea, dar atunci nu vorbea.

La șase ani a început să vorbească limba română. L-am adus în România și l-am lăsat într-o tabără la o prietenă de-a mea la mare, vreo șase săptămâni. Când am venit și l-am luat de acolo cu niște prieteni germani, Fliro nu mai vorbea germană, vorbea doar românește.

Florian Munteanu, alături de părinții lui, Florica și Dorin Foto: Facebook

Florica Munteanu: „A fost un copil agitat, avea multă energie”

Click!: Ce fel de copil a fost? Era un copil cuminte sau nu prea?

Florica Munteanu: Nu era un copil rău, dar a fost un copil foarte agitat, în sensul că tot timpul trebuia să facă ceva. El avea foarte multă energie și nu exista zi, de când era bebe chiar, să nu ies cu el pe ploaie, pe ninsoare. Tot timpul Florian trebuia să facă ceva și l-am canalizat spre un sport, a făcut mai multe până și-a ales ce i-a plăcut.

Pentru el mișcarea era foarte importantă, în permanență trebuia să facă ceva. Noi am înțeles treaba asta și am pus accentul pe activități.

Părinții lui Florian Munteanu, la premiera filmului Creed II Foto: Facebook

„Nu suport să văd că cineva îi dă pumni”

Click!: Ce ați simțit când l-ați văzut în „Creed II”?

Florica Munteanu: Nu a fost prea bine pentru că eu nu suport să văd că cineva îi dă pumni ca orice mamă! N-am fost prea bucuroasă, dar am respectat alegerea lui pentru că e un bărbat major. Am avut mereu însă încredere foarte mare în el, a mai făcut el boacăne ca orice tânăr, dar nu lucruri grave.

Foto: Facebook

Florian Munteanu: „Sunt mândru de părinții mei, de originea mea și de steagul românesc”

Florian Munteanu: Eu am avut foarte mult noroc pentru că părinții mei m-au susținut în orice am făcut. Tot timpul a fost alegerea mea, niciodată n-au încercat să mă controleze sau să mă forțeze într-o direcție.

Mama m-a sfătuit să am tot timpul încredere în mine în orice fac, chiar dacă o să fac greșeli, dar greșelile fac parte din viață și trebuie să le tratezi ca pe un pas înainte. Și exact asta am făcut! Am făcut multe greșeli, crede-mă, dar fără greșelile acestea nu ajungeam unde sunt acum. Sunt mândru de maică-mea, de părinții mei, de originea mea, iar steagul românesc o să-l țin mereu în sus, oriunde voi merge în lume.

„Am plecat în Germania înainte de Revoluție”

Click!: Doamna Munteanu, de ce ați luat totuși decizia să plecați în Germania înainte de Revoluție?

Florica Munteanu: Eu am fost avocat, am studiat Dreptul în România, iar soțul meu medic, dermatolog-alergolog. Noi ne-am hotărât să plecăm din țară pentru că nu am crezut, n-am ajuns să avem informațiile că în România se va mai schimba ceva. Nu am plecat din cauza banilor, eram amândoi destul de bine, n-aveam copii pe atunci pentru că Florian s-a născut în Germania. Am vrut să vedem lumea, de copiii nu ne ardea atunci. Am plecat și ne-am stabilit în Germania, unde am început de la zero. Am făcut cursuri de germană, soțul vorbea.

Nu am prins Revoluția în România. Mie personal nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat atunci. Am considerat că a fost o greșeală să-ți omori conducătorul în ziua de Crăciun. Nu am avut de gând să ne întoarcem pentru că eram pe un drum și am zis că stăm în Germania și ne vedem de viața.

Click!: Credeți că Florian ar mai fi avut acest parcurs strălucit dacă ați fi rămas în România?

Florica Munteanu: Asta nu pot să știu și nici nu pot să spun acum, pentru că ajungând acolo în Germania, el s-a născut acolo, a învățat acolo. Noi l-am ajutat să se poată mișca în lume de mic, el la opt ani a plecat cu rucsacul în lume. A avut parte de a întâlni oameni de care avea nevoie în evoluția lui profesională. I-a plăcut foarte mult sportul de la început, a fost influențat și de taică-su și eu zic că a avut șansa, poate acesta a fost rolul nostru de a pleca în Germania ca să-i deschidem drumul pentru mai departe în lume.

Îmi doresc să fie sănătos și să rămână un om drept, să aibă un ochi pentru cei care îl ajută în muncă și să respecte oamenii, să se respecte pe el în primul rând.

Florian Munteanu, cunoscut la Hollywood sub porecla „Big Nasty”, a devenit celebru în 2018, după ce l-a interpretat pe Viktor Drago, fiul lui Ivan Drago, în filmul „Creed II”, alături de Sylvester Stallone și Michael B. Jordan. Ulterior, a jucat în producția Marvel „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, în „Borderlands” și în serialul „Vikings: Valhalla”.