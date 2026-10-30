 Șapte povești de dragoste. Care sunt vedetele de la Hollywood care și-au găsit sufletul pereche înainte de celebritate
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Șapte povești de dragoste. Care sunt vedetele de la Hollywood care și-au găsit sufletul pereche înainte de celebritate

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În timp ce unele cupluri, precum Drake Maye și Ann Michael Maye, s-au îndrăgostit imediat și au fost împreună de atunci, altele, precum Willie Geist și Christina Geist, au fost prieteni ani de zile înainte ca lucrurile să devină romantice. Iată șapte cupluri celebre de la Hollywood care s-au cunoscut în gimnaziu.

Șapte cupluri celebre de la Hollywood care s-au cunoscut în gimnaziu.
Șapte cupluri celebre de la Hollywood care s-au cunoscut în gimnaziu. Foto: arhivă

Drake Maye și Ann Michael Maye

Jucătorul de fotbal american Drake Maye și soția sa, Ann Michael, s-au cunoscut în clasa a VII-a și au devenit ulterior iubiți în liceu. După ce au urmat împreună Universitatea din Carolina de Nord, s-au logodit în ianuarie 2025 și s-au căsătorit șase luni mai târziu, pe 21 iunie, scrie people.com.

Fundașul echipei New England Patriots a descris ulterior căsătoria cu Ann Michael drept „ una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat în viața mea”. „Se întâmplă lucruri bune când te căsătorești și cred că așa s-a întâmplat și până acum în viața mea”, a adăugat el.

Cei doi au glumit pe rețelele de socializare despre începutul lor de relație. În mai 2024, Ann Michael a distribuit pe TikTok câteva fotografii vechi cu ea și Drake, pe melodia piesei lui Taylor Swift , „So High School”. În descriere, a modificat titlul piesei: „So gimnaziu”.

Dierks Bentley și Cassidy Bentley

Cântărețul de muzică country Dierks Bentley și soția sa, Cassidy, s-a întâlnit pentru prima dată în clasa a VIII-a, în Arizona. Relația lor a fost marcată de multe momente de tipul „la momentul potrivit sau nepotrivit”, până când Cassidy a urcat în autocarul lui de turneu înainte de un concert în Las Vegas, iar el a știut instantaneu că ea este „alesea”.

S-au logodit în decembrie 2005 și s-au căsătorit în secret în aceeași lună. Astăzi au împreună trei copii: două fete, Evalyn și Jordan, și un băiat, Knox.

„Probabil unul dintre lucrurile pentru care sunt cel mai recunoscător este o parte din succesul care a venit mai târziu... pentru că este foarte plăcut să-l împărtășești cu cineva. A fost o călătorie nebună, nebună”,  a declarat vedeta de muzică country pentru The Boot.

Willie Geist și Christina Geist

Jurnalistul și prezentatorul TV Willie Geist și soția sa, Christina, erau în clasa a VI-a când s-au văzut pentru prima dată în Ridgewood, New Jersey, în septembrie 1986.

Cei doi au urmat același liceu și aceeași facultate, iar în mai 2003 s-au căsătorit, la 17 ani de la prima lor întâlnire. Relația lor s-a construit pe o prietenie solidă, pe care o consideră și astăzi fundația căsniciei lor. Cuplul are doi copii, Lucie și George.

Thomas Rhett și Lauren Akins

Cântărețul de muzică country Thomas Rhett și soția sa, Lauren Akins, s-au cunoscut când erau elevi în clasa a VI-a.  Ani mai târziu, el a declarat pentru British GQ că s-a îndrăgostit de soția sa în tabără, când avea 11 ani.  

„Chiar dacă sentimentul nu a fost reciproc în clasa a VI-a, știam deja că sunt îndrăgostit de ea. Știu că sună incredibil, dar este adevărat”, a spus el pentru publicația citată, în 2019.

S-au căsătorit în octombrie 2012 și au împreună o familie numeroasă, având cinci copii. Secretul căsniciei lor, după cum mărturiseau recent, este să râdă mult și să rămână mereu cei mai buni prieteni.

Dylan Scott și Blair Robinson

Cântărețul Dylan Scott și-a cunoscut soția, Blair Robinson , în clasa a VII-a. Cei doi au început să se întâlnească în liceu și au avut o relație la distanță, când Scott își lansa cariera muzicală.

„Ea locuia în Louisiana, iar eu eram în Tennessee”, a explicat el pentru Taste of Country în februarie 2017. Cuplul s-a logodit în fața bradului de Crăciun de la Rockefeller Center în 2015 și s-a căsătorit în mai 2016. Au trei copii , fiii Beckett și Barron și fiica Finley .

„Ceea ce am învățat cel mai mult este să am răbdare și să mă bucur de viață”, a declarat Scott pentru Taste of Country despre viața de căsătorit. „Căsătoria este diferită de o relație romantică. Este diferit să trăiești cu cineva. Ai doar răbdare și discută despre lucruri. Ține minte că [ea este] cea mai bună prietenă a ta și trebuie să tratezi lucrurile așa”. 

Catelynn Lowell și Tyler Baltierra

Cunoscuți din emisiunile de tip reality-show de pe MTV (16 and Pregnant, Teen Mom), Catelynn și Tyler s-au cunoscut în clasa a VII-a și au început o relație în 2005. În 2015, Lowell și Baltierra s-au căsătorit după un deceniu de relație. Au avut trei copii, pe Novalee, Vaeda și Rya, și încă păstrează legătura cu fiica lor cea mare, Carly, care a fost dată spre adopție la naștere, în 2009.

Mookie Betts și Brianna Hammonds

Starul din baseball Mookie Betts și soția sa, Brianna, se cunosc tot din gimnaziu. Mookie a povestit amuzat cum a adunat curajul să o invite în oraș pe vremea când foloseau rețeaua MySpace, deși a fost nevoie să o întrebe de două ori până când ea a acceptat.

„Când am invitat-o ​​în sfârșit în oraș, a spus că nu m-a auzit”, a declarat Betts pentru Ebony în decembrie 2021. Ani mai târziu, Betts a cerut-o în căsătorie în noiembrie 2021, la un eveniment uriaș pe care l-a organizat, la care au participat cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei ei.

„A fost minunat să câștig încă o Seriă Mondială, dar adevărata binecuvântare este să-mi pun un inel pe jucătorul meu preferat ! Sunt un bărbat binecuvântat”, a declarat el pentru people.com, după ce ea a spus da.

Mookie Betts și Brianna Hammonds au și doi copii, o fiică pe nume Kynlee și un fiu pe numa Kai.

„Căsătoria este sacră, se face o singură dată și atât. Întotdeauna am știut că îl iubesc și îl ador, dar știam că vreau să fiu soția lui chiar și atunci când mi se părea ciudat să treacă o zi fără să-l văd sau să vorbesc cu el”, a declarat Hammonds în 2021.

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