 Hollywoodul, în lacrimi. O actriță nominalizată la Oscar a ales sinuciderea asistată. Avea 95 de ani și suferea de o boală gravă
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Hollywoodul, în lacrimi. O actriță nominalizată la Oscar a ales sinuciderea asistată. Avea 95 de ani și suferea de o boală gravă

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O actrița americană, cunoscută pentru rolurile sale din teatru, film și televiziune, a murit la vârsta de 95 de ani, în locuința sa din New York. A ales singură modul de-a părăsi această lume.

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Foto: Profimedia

Barbara Barrie, nominalizată la Oscar, Tony și Emmy, a ales să își încheie viața prin moartea asistată medical, după ce fusese diagnosticată cu cancer în stadiu terminal, potrivit informațiilor publicate de presa americană. Decesul a fost confirmat de fiica sa, actrița Jane Harnick, într-o declarație publicată în „The New York Times”.

De-a lungul timpului, Barbara Barrie a vorbit deschis despre propriile probleme de sănătate. După ce a trecut printr-un cancer colorectal, a scris mai multe cărți în care și-a relatat experiențele și a încercat să încurajeze discuțiile despre boală și despre provocările vieții după tratamente medicale. În 1997, starul de la Hollywood mărturisea că își dorea să contribuie la informarea publicului și să rămână în memoria tuturor pentru curajul de a vorbi despre aceste subiecte delicate.

În 2014, actrița a anunțat că suferă de fibroză pulmonară, o afecțiune care afectează plămânii și îngreunează respirația. Ulterior, diagnosticul de cancer în stadiu terminal a determinat-o să ia decizia de a apela la moartea asistată medical. În momentul de față, nu se cunosc detalii despre acest lucru, iar familia regretatei vedete a rugat publicul și presa să-i respecte intimitatea în aceste momente deficile.

Barbara Barrie a devenit cunoscută datorită rolului din filmul „Breaking Away”, lansat în 1979. Cariera sa impresionantă s-a întins pe aproximativ șapte decenii, timp în care a jucat atât pe Broadway, cât și în numeroase producții de film și televiziune.

Pe micul ecran, Barrie a devenit cunoscută și datorită aparițiilor din serialele „Barney Miller” și „Suddenly Susan”. De-a lungul anilor, a fost nominalizată la Emmy și pentru interpretările sale din producțiile „Law & Order” și „Law & Order: Special Victims Unit”.

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