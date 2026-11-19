Celebrul cântăreț spaniol Julio Iglesias (83 de ani) este vizat de o anchetă penală deschisă de un judecător al Audienței Naționale din Spania, după ce două foste angajate l-au acuzat de agresiuni sexuale, violență fizică și tratamente degradante.

Julio Iglesias a negat toate acuzațiile Foto: Getty Images

Faptele reclamate s-ar fi petrecut în 2021, la reședințele artistului din Bahamas și Republica Dominicană, unde cele două femei au lucrat timp de aproximativ zece luni. Una dintre reclamante era angajată în gospodărie, iar cealaltă lucra ca fizioterapeută.

În relatările făcute publice în ianuarie, acestea au descris atingeri fără consimțământ, umilințe și un mediu de lucru dominat de control și intimidare.

Una dintre femei a susținut că artistul o chema în camera sa și o atingea fără voia ei, iar cealaltă a afirmat că a fost sărutată și atinsă împotriva voinței sale. Ancheta este abia la început, iar vinovăția cântărețului nu a fost stabilită deocamdată de o instanță.

Judecătorul Antonio Piña a considerat că plângerea și probele preliminare prezentate justifică deschiderea procedurilor pentru posibile infracțiuni împotriva libertății sexuale, agresiune și tratamente degradante.

Printre documentele depuse se află și o fotografie cu o vânătaie pe brațul uneia dintre femei. Instanța a precizat însă că decizia de a începe ancheta nu reprezintă o concluzie privind credibilitatea acuzațiilor. Capetele de plângere privind traficul de persoane și încălcarea drepturilor angajaților au fost respinse.

Cele două femei au fost chemate să depună mărturie pe 3 februarie 2027. Julio Iglesias a negat acuzațiile. Într-un mesaj publicat în ianuarie, artistul a declarat: „Nu am abuzat, constrâns sau lipsit de respect nicio femeie. Aceste acuzații sunt absolut false și mă întristează profund”.

Julio Iglesias are opt copii cu două femei diferite

Cântărețul are o familie numeroasă: opt copii, cu două femei. Din căsnicia cu prima soție, prezentatoarea și vedeta spaniolă Isabel Preysler (75 de ani), are trei copii: Chábeli Iglesias (55 de ani), Julio José Iglesias (53 de ani) și Enrique Iglesias (51 de ani), devenit la rândul său un star internațional.

Julio și Isabel s-au căsătorit în 1971, s-au separat în 1978, iar divorțul a fost pronunțat în 1979. În prezent, Julio Iglesias este căsătorit cu Miranda Rijnsburger (61 de ani), fost model olandez. Cei doi s-au cunoscut în 1990 și au ajuns în fața altarului în august 2010, după aproape două decenii împreună.

Au cinci copii: Miguel Alejandro (29 de ani), Rodrigo (27 de ani), gemenele Victoria și Cristina (25 de ani) și Guillermo (19 ani).