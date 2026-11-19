Gabi Torje și Alin Alexuc au demonstrat că formează o echipă imbatabilă la „Asia Express”, reușind să câștige ediția de pe Drumul Mătăsii și premiul de 30.000 de euro. Deși experiența s-a încheiat cu o victorie, fostul internațional român a dezvăluit că avea o altă variantă în minte atunci când s-a gândit la participarea în emisiunea de la Antena 1. Numele ales este cel al unui fotbalist care a trecut deja prin această aventură și a cunoscut gustul victoriei.

Ce fost fotbalist celebru avea în minte Gabi Torje înainte de competiție Foto: Antena 1

Invitat să vorbească despre participarea la emisiune, Gabi Torje a recunoscut că și-ar fi dorit să facă echipă cu Gabi Tamaș. Planurile nu au putut fi însă puse în practică, deoarece fostul fundaș participase deja la competiție.

Mai mult, acesta nu este un concurent oarecare în istoria show-ului. Gabi Tamaș a câștigat sezonul anterior alături de Dan Alexa, astfel că o nouă participare nu mai era posibilă.

Fostul fotbalist a povestit deschis despre această variantă și despre motivele pentru care, în cele din urmă, a ajuns să concureze alături de Alin Alexuc.

„Cu Tamaș, dar Tamaș a fost deja și nu se poate repeta experiența. Ar mai fi câțiva cu care aș fi făcut față competiției, dar cu Alexuc cred că am făcut combo-ul cel mai bun. Am combinat utilul cu plăcutul, distracția cu disciplina și cred că a ieșit ceva drăguț”, a declarat Gabi Torje, la un eveniment, potrivit Cancan.

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat marele premiu de 30.000 de euro

Chiar dacă nu a reușit să participe alături de prima persoană pe care o avea în vedere, alegerea lui Gabi Torje s-a dovedit inspirată. El și Alin Alexuc au rezistat peste 50 de zile pe Drumul Mătăsii și au ajuns în ultimul act al competiției.

În finală, cei doi s-au duelat cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă. După o zi cu numeroase provocări, echipa formată din fostul fotbalist și sportivul Alin Alexuc a obținut victoria și premiul în valoare de 30.000 de euro.

Pentru Gabi Torje, aventura s-a încheiat astfel cu un rezultat pe măsura efortului depus, chiar dacă partenerul său de competiție nu a fost cel pe care îl alesese inițial.