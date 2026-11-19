Simona Trașcă a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a fost la o emisiune. Aceasta a povestit pe rețelele de socializare că a plecat de acasă cu o pereche de cizme noi și a ajuns acasă cu ele franjuri.

Simona Trașcă. Foto: Facebook.

După spusele ei, cizmele cu toc erau abia scoase din cutie, fiind la prima purtare. Cu toate acestea, când a ajuns acasă, a observat că pielea era jupuită. Aceasta a recunoscut că nu erau din piele naturală, însă nu s-ar fi așteptat niciodată să pățească așa ceva.

Simona Trașcă, surpriză neplăcută după o apariție la TV

Vedeta a explicat că totul s-a întâmplat după ce a participat la o emisiune. La plecare, cizmele arătau impecabil, însă, la întoarcerea acasă, materialul exterior se jupuise în mai multe locuri. Simona Trașcă a mărturisit că nici măcar nu și-a dat seama ce se întâmplase până când nu a ajuns acasă și s-a pregătit să se descalțe. În acest context, se bucură că nu a mai avut treabă prin oraș și a fugit direct acasă.

Vedeta a recunoscut că s-a ofticat când a fost nevoită să renunțe la ele fără să apuce să se bucure prea mult de achiziție, dar a privit situația cu umor, bucurându-se că a apucat măcar să facă o fotografie în care apar și că nu a observat problema înainte de filmare.

„Am fost ieri seară la emisiune… Toate bune și frumoase… Cizmele scoase din cutie, noi nouțe. Și pe când am ajuns acasă să le scot din picioare erau praf făcute și le am aruncat. Aici se observă foarte puțin, dar efectiv s-au jupuit singure. Ok, nu erau din piele naturală, dar totuși, așa noi să se facă în halul ăla. Și eu nici n-am sesizat până să ajung acasă. Bine că am fost doar la emisiune și m-am întors acasă și n-am mers așa cu ele prin oraș.

Eu am mai pățit să le găsesc în cutie deja jupuite, dar așa să plec cu ele ok intacte de acasă și să mă întorc cu ele în halul ăla nu am mai pățit. M-am și ofticat când le-am aruncat, nici n-am apucat să le port. Măcar bine că am făcut și eu o poză cu ele și bine că n-am observat decât acasă că intram descălțată în emisiune”, a scris Simona Trașcă pe rețelele de socializare.

Cizmele Simonei Trașcă, ce s-au făcut praf de la prima purtare. Foto: Facebook

Cum arată viața Simonei Trașcă după măritiș

Simona Trașcă s-a făcut femeie de casă după căsătoria cu solistul Marian Buzilă. S-au căsătorit civil pe 21 mai și religios pe 6 iunie, iar nunta a avut loc următoarea zi, pe 7 iunie. Aceasta îi face toate poftele soțului și s-a transformat într-o adevărată gospodină de când și-a pus pirostriile. Cei doi au o relație frumoasă de mai bine de doi ani de zile și a învățat să îi gătească.

„Eu îi gătesc aproape zilnic lui Marian cu mare dragoste și iubire orice poftește. Azi, i-am făcut aripioare la cuptor și spaghete bolognese. Ador să gătesc, nu mai ieșim la restaurante decât la aniversări.

Soțul mă roagă mereu să-i fac rețeta de vinete umplute cu carne, dar ciorbă cu afumătură de porc e preferata lui. Dar, eu sunt șefă pe omlete, pe paste! Astea îmi ies cel mai bine! Pe mine gătitul mă relaxează”, a declarat Simona Trașcă, în exclusivitate pentru Click!