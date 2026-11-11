 Simona Trașcă a trecut la cratiță de când s-a măritat: „Sunt șefă pe omlete”. Rețetă de vinete delicioase umplute cu carne la cuptor
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Simona Trașcă a trecut la cratiță de când s-a măritat: „Sunt șefă pe omlete”. Rețetă de vinete delicioase umplute cu carne la cuptor

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Se spune că dragostea trece prin stomac. De când s-a măritat cu solistul Marian Buzilă, Simona Trașcă îi face toate poftele soțului său și s-a transformat în gospodină.

Simona Traşcă e gospodină
Simona Traşcă e gospodină Foto: Facebook

Simona Trașcă s-a făcut fată de casă de când s-a căsătorit cu cântărețul Marian Buzilă. Blonda care înainte mânca numai pe la restaurante, acum s-a transformat în gospodină și gătește pe rupte. 

Simona Traşcă e măritată cu Marian Buzilă
Simona Traşcă e măritată cu Marian Buzilă Foto: Facebook

Care e mâncarea preferată a soțului Simonei Trașcă? 

„Eu îi gătesc aproape zilnic lui Marian cu mare dragoste și iubire orice poftește. Azi, i-am făcut aripioare la cuptor și spaghete bolognese. Ador să gătesc, nu mai ieșim la restaurante decât la aniversări. 

Soțul mă roagă mereu să-i fac rețeta de vinete umplute cu carne, dar ciorbă cu afumătură de porc e preferata lui. Dar, eu sunt șefă pe omlete, pe paste! Astea îmi ies cel mai bine! Pe mine gătitul mă relaxează”, a declarat Simona Trașcă, în exclusivitate pentru Click! 

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Foto: Facebook

Rețetă de vinete delicioase umplute cu carne la cuptor

Simona a împărtășit și cititorilor Click! și rețeta ei de vinete umplute cu carne tocată la cuptor, ideală în acest anotimp. 

„Eu tai vinetele în două, le crestez cu cuțitul, pun puțină sare peste ele și ulei, le bag la cuptor pe o foaie de copt. Adaug apoi și 3-4 linguri de apă în tavă și le las cam 35 de minute la 180 grade. 

Între timp, în tigaie prăjesc carnea tocată cu ceapă, roșii sau bulion, ardei și ce alte condimente doriți. Merge foarte bine foaie de dafin, cimbru, eu pun și oregano, după gust cum vă plac vouă. 

Când sunt gata, scot vinetele din cuptor, le zdrobesc interiorul cu o furculiță și adaug deasupra carnea, apoi se presară cașcaval ras și le mai las cam 15 minute la cuptor. La final, le scoateți din cuptor, presărați peste ele  pătrunjel și poftă bună”. 

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