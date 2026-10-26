De ce amână Simona Trașcă vizita în Canada, la fiul ei? Ce planuri are alături de Marian Buzilă: „Îmi doresc foarte mult”

Simona Trașcă și Marian Buzilă au sărbătorit, în week-end, într-un mod cât se poate de romantic la Brașov, cei doi ani de relație. Iată ce ne-au povestit cei doi porumbei despre povestea lor de dragoste înfiripată cu pași repezi. Ne-au dezvăluit și în ce stadiu au ajuns cu lucrările la casa pe care o ridică la Baia Mare.

Simona Trașcă și Marian Buzilă au împlinit doi ani de relație, iar aniversarea i-a găsit într-o scurtă escapadă romantică la munte, mai precis la Brașov.

Cei doi s-au căsătorit în acest an, pe 7 iunie și au început deja să-și ridice la Baia Mare casa lor cu trei camere, în așteptarea unui prichindel. I-am prins pe îndrăgostiți la un eveniment monden și iată ce dezvăluiri fierbinți ne-au făcut.

Foto: Click!

„Viața e roz de când ne-am căsătorit”

Click!: Simona, amândoi îmbrăcați în roz! Ați început să veniți asortați la evenimente?

Simona Trașcă: Suntem îmbrăcați amândoi pe aceeași nuanță de roz. Viața e roz de când ne-am căsătorit, ne merge bine. De doi ani de când suntem împreună suntem deja un întreg! Caracterul lui frumos m-a făcut să cred din nou în dragoste și mă face să mă port așa frumos cu el.

Click!: Ce se mai întâmplă cu casa? Ați înaintat cu construcția? Vine iarna…

Simona Trașcă: A mai pus Marian niște cărămizi. O facem, încet, dar sigur. Deocamdată am turnat fundația anul acesta, suntem mulțumiți că deocamdată acesta a fost bugetul. De la anul, vom vedea ce se va mai întâmpla.

Foto: Click!

Marian Buzilă: Simona își dorește să ne mutăm imediat, dar așa ceva nu-i posibil. Ne vom muta atunci când o vrea Dumnezeu. Casa nu e mare, are trei camere, am făcut-o pentru noi: o cameră pentru noi, un living și o cameră pentru copil, când va veni!

Simona Trașcă: Eu sunt fericită că o să am vreo șase găini și câțiva pisoi, altceva nu-mi mai trebuie.

Click!: Ați fost în Grecia în luna de miere. Când plecați totuși și în Canada la fiul tău?

Simona Trașcă: Îmi doresc foarte mult să plecăm în Canada, dar deocamdată trebuie să avem și timp pentru că este foarte lung drumul. Nu e ușor să ajungem acolo, trebuie să stăm mai mult timp plecați și Marian are deja concerte antamate aici.

Click!: Cine cântă la voi în casă: găina sau cocoșul?

Simona Trașcă: Cocoșul cântă și încă foarte frumos! Eu nu țin cont de superstiția asta, nu cred că e adevărată! Și la nuntă am vrut să cânte, deși mulți au zis că aduce ghinion.

Simona și Marian s-au sărbătorit la Brașov Foto: Instagram

„Marian își mai dorește un copil”

Click!: Ați zis că pregătiți o cameră și pentru copil. Ne dați ceva vești în acest sens?

Simona Trașcă: Dumnezeu știe! O să te anunț, voi o să aflați primii dacă se întâmplă așa ceva! Noi lucrăm, Marian își mai dorește mult un copil, dar mie mi-e frică. Parcă mă și văd cu burta la gură alergând după el pe la concerte că eu n-o să stau acasă, nu am stare!

Click!: Am văzut că ești lipită de el la concerte. Mai are și admiratoare…

Simona Trașcă: Are admiratoare care îi scriu și unele, dar m-am liniștit pentru că noi stăm non-stop împreună. Primește mesaje, dar nu mi le arată el pe toate.

Marian Buzilă: Simona știe toate melodiile, toate textele la piesele mele pe de rost. Ea e cel mai mare susținător al meu, cea mai mare iubire a mea!

Simona Trașcă: Mie mi-a plăcut vocea lui inițial, dar n-are cum să nu-ți placă și de el! Marian e un om care e foarte ușor de iubit și m-am îndrăgostit de el așa cu totul, la pachet. Are tot ce-i trebuie și este o comoară la casa omului! Tu gândește-te că el s-a apucat singur să toarne fundația la casă cu mâinile lui, pentru că era foarte scump să angajeze o echipă de muncitori. S-a apucat el! El e băiat crescut la țară și nu îi e frică de muncă.