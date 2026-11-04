Revoltă după schimbarea rețetei unor cereale populare. De ce sunt nemulțumiți consumatorii

Cele mai cunoscute cereale pentru micul dejun din lume se confruntă cu un val de critici după ce producătorul Kellogg's a modificat rețeta produselor Rice Krispies și Coco Pops vândute în Marea Britanie.

Revoltă printre fanii cerealelor Rice Krispies Foto: arhivă

Cum se va schimba rețeta cerealelor Rice Krispies

Compania a anunțat că cerealele nu vor mai fi fabricate exclusiv din boabe integrale de orez, ci vor conține acum făină de porumb, făină de orez și gluten din grâu. Potrivit reprezentanților Kellogg's, schimbarea a fost determinată de problemele tot mai mari din lanțul de aprovizionare cu cereale, provocate de condițiile meteorologice extreme.

„Schimbarea ne va ajuta să menținem o calitate constantă”, a transmis compania, explicând că recoltele au fost afectate de fenomene climatice care au dus la creșterea costurilor și la dificultăți în aprovizionare, potrivit BBC.

De ce sunt revoltați clienții

Anunțul nu a fost primit cu entuziasm de consumatori. Numeroși cumpărători au reclamat pe rețelele sociale că noile produse au un gust diferit și că nu mai produc sunetul caracteristic atunci când sunt turnate în lapte.

Celebrul slogan „Snap, Crackle and Pop” este asociat cu Rice Krispies încă din anii 1950 și a devenit unul dintre cele mai recognoscibile elemente de marketing ale brandului.

Mai mulți consumatori au descris noua rețetă drept „dezamăgitoare”, „oribilă” sau „complet diferită”, iar unii părinți au susținut că cei mici refuză acum să mai mănânce cerealele.

Schimbarea vine pe fondul problemelor climatice

Kellogg's susține că noile variante au fost testate atent din punct de vedere al gustului, aspectului și texturii înainte de a ajunge pe rafturi. Compania afirmă că valorile nutriționale importante, precum conținutul de fibre, vitamina D și fier, au rămas neschimbate.

Totuși, noua formulă înseamnă că ambalajele vor purta acum avertismentul „conține gluten din grâu”, lucru important pentru consumatorii cu intoleranțe alimentare. Modificarea este valabilă doar pentru produsele comercializate în Marea Britanie. În Statele Unite și Canada, rețeta Rice Krispies rămâne aceeași.

Fenomenul El Niño afectează producția mondială de orez

Problemele de aprovizionare sunt puse pe seama fenomenului climatic El Niño, care a provocat secete, inundații și valuri de căldură în mai multe regiuni ale Asiei, continent de unde provine cea mai mare parte a producției mondiale de orez.

Asia de Sud-Est produce peste un sfert din cantitatea globală de orez, iar specialiștii avertizează că efectele fenomenului meteorologic ar putea continua și în următorii ani.

Din acest motiv, tot mai multe companii alimentare sunt nevoite să își adapteze rețetele și procesele de producție .Nu este pentru prima dată când o modificare de rețetă provoacă reacții puternice în rândul consumatorilor. De-a lungul anilor, producătorii de băuturi răcoritoare, ciocolată și cereale au fost frecvent criticați atunci când au redus cantitatea unor ingrediente sau au schimbat formulele consacrate.

În cazul Rice Krispies, însă, pentru mulți consumatori problema nu este doar gustul, ci dispariția unui detaliu care a definit brandul timp de zeci de ani: celebrul „pop” auzit la fiecare mic dejun.