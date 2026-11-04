 Revoltă după schimbarea rețetei unor cereale populare. De ce sunt nemulțumiți consumatorii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Revoltă după schimbarea rețetei unor cereale populare. De ce sunt nemulțumiți consumatorii

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cele mai cunoscute cereale pentru micul dejun din lume se confruntă cu un val de critici după ce producătorul Kellogg's a modificat rețeta produselor Rice Krispies și Coco Pops vândute în Marea Britanie.

Revoltă printre fanii cerealelor Rice Krispies
Revoltă printre fanii cerealelor Rice Krispies Foto: arhivă

Cum se va schimba rețeta cerealelor Rice Krispies

Compania a anunțat că cerealele nu vor mai fi fabricate exclusiv din boabe integrale de orez, ci vor conține acum făină de porumb, făină de orez și gluten din grâu. Potrivit reprezentanților Kellogg's, schimbarea a fost determinată de problemele tot mai mari din lanțul de aprovizionare cu cereale, provocate de condițiile meteorologice extreme.

„Schimbarea ne va ajuta să menținem o calitate constantă”, a transmis compania, explicând că recoltele au fost afectate de fenomene climatice care au dus la creșterea costurilor și la dificultăți în aprovizionare, potrivit BBC.

De ce sunt revoltați clienții

Anunțul nu a fost primit cu entuziasm de consumatori. Numeroși cumpărători au reclamat pe rețelele sociale că noile produse au un gust diferit și că nu mai produc sunetul caracteristic atunci când sunt turnate în lapte.

Celebrul slogan „Snap, Crackle and Pop” este asociat cu Rice Krispies încă din anii 1950 și a devenit unul dintre cele mai recognoscibile elemente de marketing ale brandului.

Mai mulți consumatori au descris noua rețetă drept „dezamăgitoare”, „oribilă” sau „complet diferită”, iar unii părinți au susținut că cei mici refuză acum să mai mănânce cerealele.

Schimbarea vine pe fondul problemelor climatice

Kellogg's susține că noile variante au fost testate atent din punct de vedere al gustului, aspectului și texturii înainte de a ajunge pe rafturi. Compania afirmă că valorile nutriționale importante, precum conținutul de fibre, vitamina D și fier, au rămas neschimbate.

Totuși, noua formulă înseamnă că ambalajele vor purta acum avertismentul „conține gluten din grâu”, lucru important pentru consumatorii cu intoleranțe alimentare. Modificarea este valabilă doar pentru produsele comercializate în Marea Britanie. În Statele Unite și Canada, rețeta Rice Krispies rămâne aceeași.

Fenomenul El Niño afectează producția mondială de orez

Problemele de aprovizionare sunt puse pe seama fenomenului climatic El Niño, care a provocat secete, inundații și valuri de căldură în mai multe regiuni ale Asiei, continent de unde provine cea mai mare parte a producției mondiale de orez.

Asia de Sud-Est produce peste un sfert din cantitatea globală de orez, iar specialiștii avertizează că efectele fenomenului meteorologic ar putea continua și în următorii ani.

Din acest motiv, tot mai multe companii alimentare sunt nevoite să își adapteze rețetele și procesele de producție .Nu este pentru prima dată când o modificare de rețetă provoacă reacții puternice în rândul consumatorilor. De-a lungul anilor, producătorii de băuturi răcoritoare, ciocolată și cereale au fost frecvent criticați atunci când au redus cantitatea unor ingrediente sau au schimbat formulele consacrate.

În cazul Rice Krispies, însă, pentru mulți consumatori problema nu este doar gustul, ci dispariția unui detaliu care a definit brandul timp de zeci de ani: celebrul „pop” auzit la fiecare mic dejun.

Ghid de cumpărături

sanda ladosi si bogdan
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția” PrimeTime
Adina Buzatu, Sorina Docuz (1) jpg
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă Vedete românești
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Cu ce echipe de fotbal țin Simona Halep, Sorana Cîrstea și celelalte nume importante din tenisul românesc www.fanatik.ro
image
ANIMAŢIE. Staţiunea de pe litoral unde furtuna a săpat şanţuri de 70 cm în nisip. De ce se repetă fenomenul observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Blestemul „midterms”. Nu doar Trump, ci mai toți presedinții americani în exercițiu au pierdut alegerile. Ce înfrângeri au suferit Bush, Obama sau Clinton când erau la Casa Albă și când au mai pierdut republicanii ambele camere www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” as.ro
image
TABEL, Te-ai născut în 1965, '66 sau '67? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii playtech.ro
image
Mihai Stoica, despre scandalul Andrei Șucu: „Pancu n-are filtru! Să ținem cont de ce face ca antrenor, nu de ce declară!”  www.fanatik.ro
image
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. Starul nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
minge elastice guinness jpg
A realizat cea mai mare minge din elastice din lume Fapt divers
coliva pomenire morti pomana mosii de iarna de vara foto shutterstock 1755598406 jpg
Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților. Moșii de Toamnă sunt pe 7 noiembrie Fapt divers
Solsgirth PROFIMEDIA (1) jpg
Satul-fantomă în care mai locuiesc doar trei familii! Biserica a fost vândută cu mai puțin de 1 $! Fapt divers
Iulian Demeter jpg
Fiul unui influencer român, în vârstă de 11 ani, și-a cumpărat o armă de pe internet. Cum se apără milionarul: „Eu nu știam” Național
tragedie Targu Mures jpg
Tragedie într-un bloc din Târgu Mureș! O femeie a fost găsită carbonizată după ce a dormit cu o pătură electrică Național
judecata, foto shutterstock jpg
O celebritate britanică pierde lupta în instanță pentru a-și păstra anonimatul într-un scandal de natură sexuală. Ce au decis judecătorii Internațional
shutterstock 3864862 pompa peco benzinarie statie alimentare masina jpeg
Mașina consumă mai mult fără să-ți dai seama, chiar și când nu transporți nimic. Accesoriul de pe plafon care îți golește rezervorul Fapt divers
Mihaela Plesa jpg
O româncă a obținut un nou mandat în Texas. Cine este Mihaela Pleșa și cum a ajuns în politica din SUA Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net