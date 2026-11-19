Prințul Harry a declarat că ar reveni în armată și ar lupta pentru Marea Britanie dacă situația ar impune-o. Afirmația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat publicației The Telegraph, după o vizită neanunțată în orașul ucrainean Liov.

Prințul Harry s-ar înrola în armată Foto: GettyImages

A patra vizită în Ucraina de la începutul războiului

Fiul regelui Charles al III-lea și fost ofițer al armatei britanice a transmis că experiența Ucrainei oferă lecții importante întregii lumi și că veteranii trebuie să fie pregătiți să își servească din nou țara, dacă va fi necesar.

„Dacă mi s-ar cere să mă înrolez din nou și ar exista această nevoie, voi fi acolo sută la sută pentru a-mi servi țara alături de colegii mei veterani și de personalul militar”, a declarat Prințul Harry, potrivit NDTV World.

Ducele de Sussex s-a aflat în Liov pentru a se întâlni cu veterani răniți și cu personal medical care tratează victimele războiului. Vizita a fost a patra efectuată de Harry în Ucraina de la începutul invaziei ruse din 2022.

În timpul deplasării, acesta s-a întâlnit și cu sportivi care speră să reprezinte Ucraina la următoarea ediție a Jocurilor Invictus, competiție dedicată militarilor răniți și fondată chiar de el în 2014.

Prințul Harry, preocupat de războiul din Ucraina

În interviu, Harry a vorbit și despre situația de securitate din Europa, afirmând că amenințările actuale nu trebuie ignorate doar pentru că nu sunt vizibile în viața de zi cu zi.

„Doar pentru că nu vedem drone, gloanțe și rachete zburând deasupra noastră nu înseamnă că nu suntem în război”, a spus acesta.

El a adăugat că europenii trebuie să fie pregătiți pentru provocările viitoare și că persoanele care au servit deja în forțele armate ar trebui să fie gata să răspundă din nou unei eventuale chemări.

„Cred că toți ar trebui să fim îngrijorați și pregătiți. Iar cei dintre noi care au servit ar trebui să fie gata să servească din nou”, a declarat ducele.

Harry este convins că Ucraina va câștiga războiul

În timpul vizitei sale, Prințul Harry le-a transmis veteranilor și medicilor ucraineni că este convins de victoria țării lor. Ulterior, el și-a reiterat poziția și în podcastul Ukraine: The Latest.

„Ucraina câștigă” și „nu există niciun scenariu în care Rusia să mai facă progrese”, a afirmat acesta.

Harry a servit timp de zece ani în armata britanică și a participat la două misiuni în Afganistan înainte de a părăsi serviciul militar în 2015.