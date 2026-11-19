Inna a trecut printr-un moment neașteptat în timpul unui concert susținut în California, Statele Unite. Artista s-a dezechilibrat și a căzut de pe una dintre treptele scenei chiar în fața miilor de spectatori veniți să o vadă.

Inna a căzut pe scenă la un concert în California Foto: Instagram

Cum a reacționat Inna după ce a căzut

Deși momentul ar fi putut provoca panică, Inna a ales să trateze incidentul cu umor. După ce a rămas câteva secunde la pământ, artista s-a ridicat, s-a așezat în genunchi pe scenă și a început să râdă, liniștindu-și fanii că nu a pățit nimic grav.

Ulterior, cântăreața a distribuit chiar ea imaginile pe conturile de socializare și a făcut haz de necaz.

„Mi-am luat versurile prea în serios”, a glumit artista, făcând referire la momentul căzăturii.

După incident, Inna și-a continuat recitalul fără probleme, demonstrând că și situațiile stânjenitoare pot fi transformate într-un moment amuzant.

De ce preferă Inna să stea departe de aparițiile televizate

Artista a mărturisit că studioul este locul în care își dorește să petreacă cât mai mult timp, deoarece muzica rămâne principala sa preocupare. Pentru Inna, procesul de creație este esențial, iar energia pe care o investește în piesele sale reprezintă una dintre cele mai importante părți ale carierei.

Chiar dacă nu mai apare atât de des la televizor, cântăreața nu a renunțat la comunicarea cu fanii. Rețelele de socializare îi permit să păstreze o legătură directă cu oamenii care îi ascultă muzica, să împărtășească momente din activitatea sa și să le ofere acces la o parte din universul său profesional.

„Îmi place foarte mult să fiu în studio, este locul în care pot să-mi exprim creativitatea. În același timp, îmi place să fiu aproape de oamenii care mă ascultă, iar social media este un mod foarte direct de a păstra legătura cu ei. Pentru mine, muzica va rămâne întotdeauna pe primul loc. Îmi doresc ca oamenii să mă descopere în primul rând prin piesele mele și prin energia pe care o aduc pe scenă”, a declarat Inna pentru Cancan.

Ce planuri are Inna pentru finalul anului 2026

Programul artistei este unul încărcat, iar ultimele luni ale anului o vor găsi pe scenă, în fața fanilor din mai multe țări. Recent, Inna a susținut un concert în Insulele Canare, unde a profitat de ocazie pentru a petrece câteva zile de relaxare la soare. Pauza a fost însă una scurtă, deoarece urmează noi deplasări și spectacole în cadrul turneelor programate pentru finalul anului.

În luna noiembrie, cântăreața va ajunge în Statele Unite, iar în decembrie va susține concerte în Europa. Artista este nerăbdătoare să se întâlnească din nou cu publicul și să încheie anul pe scenă, acolo unde mărturisește că se simte cel mai bine.

„Am avut concert în Insulele Canare și am profitat de ocazie să mă bucur de câteva zile libere la soare. Urmează, în noiembrie, turneul în Statele Unite și, în decembrie, turneul în Europa. Practic, ultimele două luni din an mă găsesc pe scenă și abia aștept.”