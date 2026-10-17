 Inna a împlinit 40 de ani, dar arată ca la 20! Cum și-a petrecut artista ziua de naștere în Tokyo
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Inna a împlinit 40 de ani, dar arată ca la 20! Cum și-a petrecut artista ziua de naștere în Tokyo

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Inna a împlinit 40 de ani pe 16 octombrie, însă arată exact ca o adolescentă. Artista și-a serbat aniversarea într-un mod inedit, departe de casă. Aceasta se află într-o vacanță în Tokyo, Japonia, alături de logodnicul ei, Deliric.

Inna.
Inna. Foto: Instagram

Cântăreața a împărtășit cu fanii ei mai multe fotografii din vacanța petrecută în Japonia. Inna și Deliric nu au stat nicio secundă în camera de hotel, ci au ieșit să exploreze. Ce a publicat artista în ziua în care a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani.

Cum și-a petrecut Inna ziua de naștere

Ziua de naștere a prins-o departe de casă pe Inna. Artista se află într-o vacanță inedită alături de logodnicul ei, Deliric, în Tokyo, Japonia. Aceasta a arătat fanilor săi de pe Instagram câteva momente din escapada lor.

Potrivit fotografiilor publicate, Inna a vizitat o librărie și a mers să încerce diferite preparate locale la restaurante. S-a bucurat de peisajele oferite de clădirile înalte ale orașului și a plecat în aventură cu metroul și taxiul. De asemenea, în tot acest timp a făcut și shopping.

Cum s-a prezentat Inna la un botez

Inna a participat zilele trecute și la un botez. Din Polonia, artista a fugit direct la aeroport și a fugit, la propriu, la eveniment. S-a machiat în mașină, apoi a ajuns acasă, a luat hainele pe ea și a plecat spre slujbă. Cântăreața nu a fost un invitat oarecare, ci chiar nașă. Pentru ceremonie ea a ales o rochie albă, cu un design mai puțin obișnuit.

Fusta a fost modificată chiar de ea, cu o foarfecă. Partea de sus era una voluminoasă, iar în jos a purtat o fustă, crăpată pe picior. Cântăreața a vorbit în trecut despre felul în care își alege hainele și despre sursele de inspirație la care apelează atunci când își construiește aparițiile pentru scenă, ședințe foto sau videoclipuri.

„Moda este importantă pentru mine, dar nu sunt chiar o victimă a ei (râde, n. red.). Adică aleg mereu piese care îmi plac, care mă reprezintă, dar încerc să urmăresc și tendințele. Sunt foarte atentă la ținutele pe care le port pe scenă, la ședințele foto, în videoclipuri. Îmi iau inspirația de pe Pinterest, de la oamenii pe care îi văd pe stradă, pe Instagram”, a declarat Inna.  

Inna și Deliric pregătesc momentul cel mare, și anume nunta. Cântărețul a cerut-o în căsătorie în urmă cu patru ani, însă evenimentul propriu-zis nu a fost chiar pe lista lor de priorități. Cei doi nu au spus data la care va avea loc nunta, semn că nu se grăbesc. Cu toate acestea, în trecut, ea a declarat că își dorește să fie mamă, dar toate se vor așeza la momentul potrivit.

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