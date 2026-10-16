 Inna și-a tăiat singură rochia cu foarfeca înainte de botez! Artista a devenit nașă după un drum contra cronometru
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Inna și-a tăiat singură rochia cu foarfeca înainte de botez! Artista a devenit nașă după un drum contra cronometru

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Inna a întrerupt pentru scurt timp programul încărcat al turneului internațional pentru a participa la un eveniment important din viața personală. Cântăreața a devenit nașa de botez a unui băiețel și a făcut tot posibilul să ajungă în România pentru a fi alături de familie și de cei dragi la ceremonia religioasă.

Inna
Inna Foto: arhivă

Deși agenda artistei este plină de concerte și deplasări în străinătate, aceasta nu a vrut să rateze momentul special. Inna a ajuns la eveniment după un drum obositor, iar apariția sa a atras atenția, în special datorită ținutei alese pentru această ocazie.

Inna a ajuns la botez după un drum obositor

Programul cântăreței a fost unul solicitant înainte de ceremonia de botez. După ce a susținut un concert în Polonia, artista a dormit doar patru ore, apoi a pornit spre aeroport folosind transportul în comun.

Inna a zburat în România pentru a participa la evenimentul religios, iar pregătirile au continuat chiar și pe drum. Cântăreața s-a machiat în mașină, în timp ce se îndrepta spre locul în care urma să se pregătească pentru botez.

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Foto: Instagram

Sosirea sa a fost așteptată cu nerăbdare de invitați și de părinții băiețelului. În ciuda programului aglomerat și a timpului limitat, artista a reușit să fie prezentă la eveniment și s-a bucurat de rolul special pe care l-a avut.

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Foto: Instagram

Ce rochie a ales Inna pentru ceremonia de botez

Pentru această ocazie, Inna a optat pentru o rochie albă, cu un design aparte, care a atras atenția celor prezenți. Ținuta avea partea superioară voluminoasă, în timp ce fusta a fost modificată chiar de cântăreață, care a folosit foarfeca pentru a-i da forma dorită.

Alegerea vestimentară reflectă stilul neconvențional al artistei, cunoscută pentru aparițiile sale îndrăznețe și pentru interesul acordat modei. Inna își adaptează ținutele în funcție de preferințele personale și de context, iar aparițiile sale sunt adesea marcate de elemente originale.

Cântăreața a vorbit în trecut despre felul în care își alege hainele și despre sursele de inspirație la care apelează atunci când își construiește aparițiile pentru scenă, ședințe foto sau videoclipuri.

„Moda este importantă pentru mine, dar nu sunt chiar o victimă a ei (râde, n. red.). Adică aleg mereu piese care îmi plac, care mă reprezintă, dar încerc să urmăresc și tendințele. Sunt foarte atentă la ținutele pe care le port pe scenă, la ședințele foto, în videoclipuri. Îmi iau inspirația de pe Pinterest, de la oamenii pe care îi văd pe stradă, pe Instagram”, a declarat Inna.

Inna și Deliric urmează să se căsătorească

Pe lângă activitatea muzicală și evenimentele din viața personală, artista se pregătește și pentru un alt moment important. Inna și logodnicul ei, Deliric, urmează să se căsătorească, însă cei doi nu au făcut publică până acum data la care va avea loc nunta.

Până atunci, cântăreața își continuă proiectele profesionale și participă la evenimentele importante pentru oamenii apropiați. Prezența la botezul băiețelului a fost una dintre ocaziile în care artista și-a întrerupt programul internațional pentru a fi alături de familie și prieteni.

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