De ce apare tot mai rar Inna la televizor. Artista a dezvăluit motivul pentru care preferă să stea departe de aparițiile televizate

Inna este una dintre artistele din România care au reușit să își construiască o carieră de succes atât pe plan național, cât și internațional. De la lansarea piesei „Hot”, în 2008, cântăreața a cunoscut o ascensiune spectaculoasă, iar muzica sa a ajuns în topurile din numeroase țări. Cu toate acestea, succesul nu a făcut-o să își schimbe prioritățile, iar artista continuă să pună muzica pe primul loc.

Inna, despre aparițiile televizate Foto: Instagram.

În ultima perioadă, Inna a fost mai puțin prezentă în emisiunile de televiziune și a preferat să își păstreze aparițiile publice pentru momentele importante din carieră. Absența sa din emisiunile televizate nu înseamnă însă că s-a îndepărtat de public. Dimpotrivă, cântăreața a explicat că preferă să își petreacă timpul în studio, acolo unde se simte cel mai bine și unde își poate pune în valoare creativitatea.

De ce preferă Inna să stea departe de aparițiile televizate

Artista a mărturisit că studioul este locul în care își dorește să petreacă cât mai mult timp, deoarece muzica rămâne principala sa preocupare. Pentru Inna, procesul de creație este esențial, iar energia pe care o investește în piesele sale reprezintă una dintre cele mai importante părți ale carierei.

Chiar dacă nu mai apare atât de des la televizor, cântăreața nu a renunțat la comunicarea cu fanii. Rețelele de socializare îi permit să păstreze o legătură directă cu oamenii care îi ascultă muzica, să împărtășească momente din activitatea sa și să le ofere acces la o parte din universul său profesional.

„Îmi place foarte mult să fiu în studio, este locul în care pot să-mi exprim creativitatea. În același timp, îmi place să fiu aproape de oamenii care mă ascultă, iar social media este un mod foarte direct de a păstra legătura cu ei. Pentru mine, muzica va rămâne întotdeauna pe primul loc. Îmi doresc ca oamenii să mă descopere în primul rând prin piesele mele și prin energia pe care o aduc pe scenă”, a declarat Inna pentru Cancan.

Ce planuri are Inna pentru finalul anului 2026

Programul artistei este unul încărcat, iar ultimele luni ale anului o vor găsi pe scenă, în fața fanilor din mai multe țări. Recent, Inna a susținut un concert în Insulele Canare, unde a profitat de ocazie pentru a petrece câteva zile de relaxare la soare. Pauza a fost însă una scurtă, deoarece urmează noi deplasări și spectacole în cadrul turneelor programate pentru finalul anului.

În luna noiembrie, cântăreața va ajunge în Statele Unite, iar în decembrie va susține concerte în Europa. Artista este nerăbdătoare să se întâlnească din nou cu publicul și să încheie anul pe scenă, acolo unde mărturisește că se simte cel mai bine.

„Am avut concert în Insulele Canare și am profitat de ocazie să mă bucur de câteva zile libere la soare. Urmează, în noiembrie, turneul în Statele Unite și, în decembrie, turneul în Europa. Practic, ultimele două luni din an mă găsesc pe scenă și abia aștept.”