 Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost la un pas să-și anuleze nunta după Asia Express! De ce nu și-au invitat foștii colegi de competiție
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost la un pas să-și anuleze nunta după Asia Express! De ce nu și-au invitat foștii colegi de competiție

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Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă, s-au făcut remarcați în urma participării la sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, unde au reușit să ajungă până în marea finală. Cei doi au luptat pentru marele premiu, însă au pierdut în fața echipei formate din Gabi Torje și Alina Alexuc. Dincolo de experiența intensă trăită în competiție, participarea la emisiune a venit și cu momente dificile, mai ales după ce au devenit ținta unui val de critici din partea telespectatorilor.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă.
Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Foto: Instagram

Deși pe parcursul aventurii au trecut prin numeroase provocări, cei doi nu s-au așteptat ca reacțiile publicului să fie atât de dure. Valerie și Alex au recunoscut că valul de comentarii negative i-a afectat profund, ajungând chiar să ia în calcul anularea nunții.

Valerie Lungu, despre motivul pentru care nu și-a invitat colegii de la Asia Express la nuntă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă și-au unit destinele în urmă cu câteva săptămâni, în cadrul unui eveniment restrâns, la care au participat doar persoanele apropiate. Cei doi au preferat să păstreze discreția asupra momentului, iar imaginile de la cununia civilă au fost făcute publice abia ulterior.

Niciunul dintre foștii lor colegi de la Asia Express nu a fost prezent la eveniment, însă acest lucru a fost o alegere asumată de Valerie, care a explicat că nu și-a dorit să transforme cununia într-un eveniment cu numeroși invitați din lumea mondenă.

„Noi nu am făcut nuntă, ci cununia civilă, unde vin cei mai apropiați oameni. Să mă laud cu ce? Eu am nevoie de oameni reali, nu de faimă”, a transmis Valerie.

Valerie Lungu și soțul ei au vrut să-și anuleze nunta

Experiența de la Asia Express nu s-a încheiat odată cu filmările pentru cei doi concurenți. După ce emisiunea a început să fie difuzată, Valerie și Alex s-au confruntat cu numeroase comentarii negative, iar reacțiile publicului au avut un impact puternic asupra lor.

Influencerița a mărturisit că atât ea, cât și soțul său au traversat o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere emoțional și că, la un moment dat, s-a gândit chiar să anuleze cununia. Cei doi au fost surprinși de reacțiile telespectatorilor, mai ales că, potrivit spuselor sale, în timpul competiției se înțeleseseră foarte bine cu celelalte echipe.

„Voiam să-mi anulez și nunta, adică a fost foarte depresiv. Am fost eu depresivă, a fost și soțul meu depresiv, deci chiar am fost dincolo de orice chestie normală, pentru că ne-a afectat foarte mult, știind că noi acolo am fost complet altfel, ne înțelegeam foarte bine cu celelalte echipe și am rămas puțin șocați. Dar, cu timpul, ne-am obișnuit. Te obișnuiești și cu hate-ul ăla, la un moment dat.

Așa este. Într-adevăr, trebuie să înțeleagă telespectatorii că se iau momentele cele mai bune. Pentru că ce se caută dintr-o emisiune? Audiență”, a spus Valerie Lungu.

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