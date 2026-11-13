Valerie Lungu, dincolo de televiziune și „Asia Express”! Ce pasiune mai puțin cunoscută are vedeta

Astăzi este cunoscută pentru aparițiile din mediul online, proiectele de televiziune și participarea la „Asia Express” 2026, însă puțini își mai amintesc ce planuri avea Valerie Lungu în urmă cu aproximativ un deceniu. Înainte să devină unul dintre creatorii de conținut cunoscuți din România, vedeta își dorea o carieră în muzică. A urcat pe scenă, a lansat mai multe melodii și a urmat studii de Actorie. Mai mult, la un moment dat, s-a pregătit inclusiv pentru o posibilă carieră în psihologia copilului.

Pasiunea ascunsă a lui Valerie Lungu Foto: Instagram

Valerie Lungu și-a construit treptat notorietatea prin intermediul rețelelor de socializare, unde a adunat o comunitate numeroasă de urmăritori. Ulterior, participarea la „Asia Express”, de la Antena 1, a adus-o și mai mult în atenția publicului.

Înainte de toate acestea, însă, influencerița avea alte preocupări. O filmare publicată pe YouTube în urmă cu aproximativ 11 ani o surprinde într-o ipostază mai puțin cunoscută: pe scenă, cu microfonul în mână, interpretând o melodie în fața publicului.

Piesa aleasă a fost „Солнце” („Soare”), cunoscută din repertoriul artistei ucrainene Ani Lorak. Cu o înfățișare diferită de cea cu care și-a obișnuit urmăritorii în prezent, Valerie își demonstra atunci pasiunea pentru muzică și dorința de a-și construi un drum în această industrie.

A studiat Actoria și și-a dorit să devină psiholog pentru copii

Muzica nu a fost singurul domeniu artistic spre care s-a îndreptat Valerie Lungu. Într-un vlog publicat în urmă cu aproximativ opt ani, vedeta vorbea despre studiile pe care le-a urmat și despre pregătirea sa profesională.

Aceasta a absolvit Facultatea de Actorie și a urmat cursurile unei școli de televiziune, pregătindu-se pentru o carieră în fața camerelor de filmat. În aceeași perioadă, influencerița le-a dezvăluit urmăritorilor că se înscrisese și la un master în terapie.

Planurile sale nu se opreau însă la domeniul artistic. Valerie Lungu mărturisea că își dorea foarte mult să lucreze cu cei mici și să devină psiholog pentru copii, o direcție profesională diferită de cea pe care a urmat-o în cele din urmă.

Ce melodii a lansat Valerie Lungu și unde a filmat primul videoclip

Pasiunea pentru muzică s-a concretizat și prin câteva lansări oficiale. În 2018, Valerie Lungu a lansat piesa „Sahara”, realizată alături de producătorii de la Soundify Media și promovată sub egida Cat Music.

Videoclipul melodiei a fost filmat într-un decor deosebit, la Cetatea Enisala, din județul Tulcea. La momentul lansării, artista vorbea cu entuziasm despre colaborarea care a ajutat-o să-și îndeplinească unul dintre visuri.

„Am reușit să-mi îndeplinesc visul când i-am cunoscut pe producătorii mei de la Soundify Media, la care am ajuns dintr-o pură întâmplare.

M-am bucurat enorm să descopăr niște oameni atât de talentați, alături de care am muncit foarte mult și am reușit să producem mai multe piese, printre care și single-ul «Sahara», pe care îl vom lansa alături de Cat Music. Am filmat videoclipul într-un loc special, la Cetatea Enisala din județul Tulcea, împreună cu unul dintre producătorii mei, Costel Dominteanu. Rezultatul a depășit orice așteptare.

Îmi doresc ca toată lumea să se bucure de energia acestei melodii și să se pregătească pentru surprizele uriașe ce vor urma”, declara Valerie Lungu la acea vreme.

În 2019, artista a revenit cu o nouă lansare, intitulată „Poveste rară”. Ulterior, parcursul său profesional a luat o altă direcție, Valerie Lungu concentrându-se tot mai mult asupra conținutului digital și a proiectelor de televiziune.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns până în marea finală „Asia Express”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns până în marea finală a sezonului 9 „Asia Express”, însă au ratat trofeul și premiul de 30.000 de euro, câștigat de Gabi Torje și Alin Alexuc.

Deși nu au reușit să câștige competiția, cei doi ar fi obținut câștiguri considerabile în urma participării. Pentru fiecare etapă parcursă, Valerie și Alex ar fi primit împreună 5.000 de euro. Cum au ajuns până în finală și au trecut prin toate cele zece etape, suma încasată s-ar ridica la 50.000 de euro.