Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale

Horoscop 13-19 noiembrie. Perioada care urmează vine cu provocări, dar și cu oportunități importante pentru multe zodii. Unii nativi trebuie să fie mai atenți la sănătate, cheltuieli și deciziile luate în grabă, în timp ce alții pot avea parte de evoluții favorabile în carieră, bani sau dragoste. Răbdarea, prudența și capacitatea de adaptare vor face diferența.

Horoscop 13-19 noiembrie. Foto: Arhivă

Berbec

Pentru unii, e una dintre acele controversate perioade din ultima vreme. O schimbare a câmpurilor energetice, o slăbire a potențialului vital și a apărării organismului poate provoca deteriorarea bunăstării ,schimbări de dispoziție și o scădere a interesului pentru activitățile sociale și profesionale.

Va fi greu să puneți în aplicare planuri și chestiuni importante, va fi dificilă comunicarea cu alții, va fi cu probleme drumul de făcut. Obsesia față de propriile probleme și situațiile nerezolvate în relații vă determină o izolare, o perioadă de viața retrasă și monotonă. Trebuie să faceți o pauză. Altfel, activitatea excesivă poate afecta negativ starea psiho-emoțională și perspectivele de creștere. În plus, rivalii și prietenii falși pot ieși la iveală, iar voi o să vă simțiți înșelați sau dezamăgiți. Poate că ar fi mai bine să vă angajați în activități individuale decât în planuri globale, precum și să vă controlați acțiunile, deoarece va exista tendința de a vă manifesta egoismul.

Taur

Dacă din punct de vedere al condiției fizice, nu este momentul cel mai favorabil. Se pot deschide totuși oportunități pentru îmbunătățirea situației financiare. Vor fi perspective bune în muncă, doar că va trebui să lucrați puțin la modurile în care o faceți, folosind dexteritatea, viclenia și farmecul pentru a depune efort mai mic dar a avea câștig mai mare.

Mulți nativi vor căuta comunicarea, nicidecum cea superficială, ci mai profundă, care să dea ocazia unei mai bune cunoașteri a interlocutorului, o mai bună înțelegere a modului în care acesta trăiește și gândește. Veți arăta interes pentru psihologie, analiză, ceea ce poate contribui la succesul activităților intelectuale. Dar acesta este și un moment favorabil pentru activități financiare, căci spiritul antreprenorial va ajuta să câștigați bani și să găsiți noi surse de venit. Investițiile inspirate și deciziile curajoase din această perioadă pot pune bazele unei stabilități pe termen lung. Totuși, analizați cu atenție fiecare oportunitate pentru a vă asigura că riscurile sunt complet controlate.

Gemeni

Sunteți harnici și responsabili,și nu prea e în firea voastră. Poate că ați învățat din greșelile de altădată, așa încât mă îndoiesc că veți rămâne fără rezultate frumoase în carieră. Veți avea însă nevoie nu numai de o abordare rezonabilă, ci și de un calcul atent. Doar așa, dificultățile vor fi lăsate în urmă și voi puteți să combinați domeniul social cu sfera personală. E clar că va trebui să lucrați mult dacă doriți să atingeți obiectivele dorite. Depășind obstacolele, puteți înainta in cariera amețitoare. Ei bine, și astfel, situația financiară se va îmbunătăți treptat pe viitor. Nu trebuie să ardeți nicio etapă din îndatoririle voastre, mai ales dacă acestea afectează în mod radical schimbările promițătoare. Nu încercați să treceți peste capul nimănui, pentru că altfel o să intrați în situații neplăcute.

O călătorie de afaceri este posibilă, și ea va completa ajutorul astral primit pentru rezolvarea problemelor profesionale. Rudele și prietenii vă vor sprijini cu sinceritate, deci nu le neglijați sfaturile!

Rac

Nici financiar, nici în zona de carieră, lucrurile nu merg după cum vreți voi, ci vor depinde mult de alții. Încercați să fiți organizați, disciplinați și prudenți la muncă pentru că, spre exemplu, dacă faceți un obicei cu întârzierile la program, riscați să fiți dați afară.

Pentru cei cu afaceri, perioada va fi bogată în întâlniri și contacte. Calculați-vă puterea, faceți o rutină zilnică clară, planificați totul în avans. Veți fi foarte sensibili la opiniile altora. Complimentele, încurajarea și atitudinea bună vă vor da putere și energie.

Afectiv, săptămâna este benefică pentru o poveste de dragoste rapidă, de tip „la prima vedere”. Relația poate redeveni prietenoasă și în același timp afectuoasă. Veți putea simți intens și un sentiment de mândrie, căci partenera voastră este întruchiparea viselor oricui. Și sunteți încântați să prindeți privirile invidioase ale altora. Legătura însă poate deveni vulnerabilă în timp, așa că nu vă grăbiți cu deciziile majore!

Leu

În continuare sunteți încăpățânați să câștigați mai mult și să deveniți mai puternici prin urcarea în funcție, implicit pe scara socială. În același timp, sunteți atât de neclari, încât veți dori să cheltuiți majoritatea banilor pe tot felul de prostii. Eu zic să evitați și să vă ascundeți de ispite, să nu pierdeți mult timp prin magazinele costisitoare. Nu preluați sub nicio formă acum o șefie, deoarece veți regreta de o sută de ori grelele responsabilități la care vă înhămați. Oricât doriți să vă suplimentați venitul, nimic altceva nu este mai important ca sănătatea voastră și ca echilibrul în familie.

O afacere nouă vă trece prin minte, dar pozițiile planetare nu vă susțin startul. De voi depinde cum veți arde etapele. Nu sunteți pregătiți maxim, multe mai aveți de învățat, răbdarea și perseverența de educat.

Aceia care au deja afaceri mai vechi, vor încerca poate să investească în imobiliare, să renoveze ori să construiască o casă la țară. Aceste proiecte nu doar că le vor consolida patrimoniul, dar le vor oferi și un refugiu binemeritat departe de agitația urbană. Este un pas strategic pentru a transforma profitul acumulat în active sigure și de durată.

Fecioara

Încercați să nu vă supraestimați puterea, pentru că unele din lucrurile de rezolvat vor fi foarte dificile. Verificați cu atenție informațiile primite, aveți grijă și la ce transmiteți. Proverbul „măsoară de șapte ori și abia apoi taie” este acum valabil pentru voi.

Dacă săptămânile trecute au fost cât de cât bune pentru manifestarea creativă și ați dorit să faceți ceea ce v-ați propus de mult timp, se pare că, dintr-un motiv sau altul, fie de lipsa curajului, fie că alții s-au opus, fie din lipsuri bănești, nu ați îndrăznit să acționați. Nici acum lucrurile nu stau mai bine. De aceea, vă recomand relaxare, iubire de frumos, să vizitați mai des expoziții și muzee, teatre și concerte, dar și să dezvoltați gustul copiilor. Fiți pregătiți și luați în calcul faptul că vor exista mai multe chestiuni restante decât vă așteptați. Un spirit de luptă poate fi util pentru a rezolva problemele complexe ale vieții. Asta este, și nu așteptați ca ele să devină inevitabile, presante, ci căutați să vă ocupați de ele în mod voluntar. Dacă vă duceți în vacanță, nu riscați aventuri extreme.

Balanța

Greșelile trecute și repetate apoi în timp, pot duce ți ele la eșecuri, riscând să nu obțineți ceea ce doriți.

Chiar și așa, între 17-18 noiembrie, întâlnirile de afaceri, relațiile romantice, pot deveni promițătoare și pot dovedi continuitate foarte serioasă pe la sfârșitul anului.

Trebuie să acordați ceva mai multă atenție consolidării sănătății, banilor și carierei. Este posibil ca în acest moment multe dintre planuri să fie revizuite, iar cei din mediul înconjurător să nu vă trateze pozitiv. Călătoriile, fie de plăcere, fie de afaceri, nu-s indicate decât dacă ele nu suportă amânare.

În schimb, există posibilitatea de a vă direcționa spre dezvoltarea unui talent, spre descoperirea unui hobby, spre stabilirea de obiective pe termen lung,cu condiția sa fiți flexibili și să vă așteptați la schimbări de trasee alese acum.

Scorpion

Devine important ca deciziile să fie gândite, analizate, neinfluențate impulsiv pentru ca mai târziu să nu regretați graba. Calculați consecințele, vedeți dacă merită să vă asumați riscuri, verificați proiectele ce vi se propun, să nu fie dubioase, deoarece există pericolul de a vă face iluzii și de a pierde bani.

Din 17 noiembrie încolo, setați-vă intențiile, începeți să implementați proiecte studiate până acum, satisfaceți-vă ambițiile și aspirațiile profesionale! Tranzacțiile financiare, speculațiile pe acțiuni vor avea succes, o parte dintre voi va putea să obțină popularitate. Nu pierdeți deci oportunitatea astrală, încercați să folosiți toate șansele pe care soarta le va oferi. Dar să aveți un lucru în vedere - echilibrul între profesie și casă.

Spre final de perioadă, euforia va scădea puțin, iar interesele personale vor fi redirecționate către sfera financiară. Acesta este un moment bun pentru tranzacții, pentru negocierea de asigurări la bunuri imobiliare, dar și pentru căutarea de venituri suplimentare și crearea unei fundații materiale pentru implementarea proiectelor mai mari.

Săgetător

Adevărat e că nu vor fi mulți oameni receptivi la voi, iar persoanele nu vor asculta ideile și stilul de lucru. Dar aveți răbdare și faceți tot posibilul să evitați certurile, reclamațiile, criticile și tot ce poate complica acțiunile comune. În același timp, atenție căci viteza și încrederea excesivă în puterea voastră, ar duce la greșeli, la încălcări ale propriei siguranțe și chiar răniri!

Acesta este momentul potrivit pentru colaborare, pentru creativitate colectivă, pentru rezolvarea problemelor colective și dezvoltarea afacerilor comune.

Vor exista impulsuri emoționale în relațiile cu cei dragi, când micile probleme se pot transforma în cele mai grandioase și dureroase despărțiri. Dintr-un fleac poate izbucni un incendiu, care se poate prelungi.

Capricorn

Vă veți simți foarte încrezători, căci astrele vă vor da energia și puterea necesare, posibilitatea de a vă formula perfect gândurile, de a fi în centrul atenției, de a fi respectați de ceilalți. Puteți astfel deveni lideri informali recunoscuți.

Cheltuielile neașteptate sunt posibile din cauza prietenilor cei mai apropiați. Acceptul de a merge la o întâlnire cu prietenii vă poate împinge spre risipă de bani nelimitată.

Pe cei singuri, îi sfătuiesc să viziteze mai des oamenii și să participe la evenimente culturale. Dacă sunteți din această categorie, puteți face cunoștință cu cineva.

Dacă aveți deja pe cineva oficial, nu veți fi scutiți de tensiuni în cuplu. Unele pot fi pe marginea unor reproșuri sau datorită toanelor partenerului care are probleme de serviciu și își varsă năduful acasă.

Se așteaptă o îmbunătățire semnificativă a aspectelor legate de bani. Este posibil să existe o sursă nouă de venituri.

Vărsător

Situația va deveni favorabilă, în special pentru rezolvarea problemelor controversate, pentru consolidarea poziției și autorității. Acesta este un moment oportun pentru prelucrarea documentelor de proprietate, pentru a analiza un plan de cumpărarea de bunuri imobiliare, pentru întărirea legăturilor familiale și intrafamiliale, pentru întâlnirea cu rudele, precum și pentru organizarea relațiilor pozitive la locul de muncă. Și dacă într-adevăr ați achiziționat deja un bun imobiliar, v-ați apucat de extinderea casei cu ceva anexe ori de o modificare la domiciliu, poate să nu vă fi făcut socotelile așa cum trebuie. Posibil să fi apărut probleme costisitoare pe parcurs, și să fiți nevoiți să apelați la alte surse de venit, căci cheltuielile vor depăși buzunarul vostru. Cu toate acestea, nu ar trebui să vă faceți iluzii, ci mai degrabă să vă bazați pe sprijinul persoanelor competente și influente.

Aceia care lucrează în străinătate sau la multinaționale cu capital mixt, ar putea avea surprize neplăcute, lovituri sub centură din partea invidioșilor, ar putea fi implicați în bârfe și intrigi.

Pești

În relații, noile conexiuni necesare pentru carieră și afaceri vor fi importante. Farmecul și calitățile voastre vor atrage noi parteneri, astfel încât nu va fi dificil să obțineți sprijin sau ajutor. Noile conexiuni pot duce la parteneriate viitoare promițătoare. Este important să fiți atenți în afaceri, deoarece există pericolul de a face greșeli enervante care pot anula eforturile. Prin urmare, echilibrul în viața de afaceri și personal devine extrem de important pentru succes și liniștea sufletească.

Până la mijlocul săptămânii ați putea fi interesați de un nou cerc de cunoscuți, vor apărea noi simpatii, noi conexiuni de afaceri și noi oportunități de redresare financiară. Călătoriile, noile contracte, mutări de la locurile de muncă, toate creează schimbări.