 5 zodii sunt eliberate la ieșirea lui Mercur din retrograd. Viața lor devine mai ușoară din 13 noiembrie
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5 zodii sunt eliberate la ieșirea lui Mercur din retrograd. Viața lor devine mai ușoară din 13 noiembrie

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Perioada de Mercur retrograd se apropie de final, iar pentru multe zodii acest lucru înseamnă mai puține încurcături, întârzieri și neînțelegeri. 

Zodiile eliberate de Mercur Retrograd
Zodiile eliberate de Mercur Retrograd Foto: arhivă

Astrologii spun că, odată cu revenirea planetei la mersul direct pe 13 noiembrie, energia începe să se schimbe treptat, iar anumite semne zodiacale vor simți aproape imediat efectele pozitive.  

Mercur își încheie mișcarea retrogradă și revine la mersul direct

Dacă în ultimele săptămâni comunicarea, planurile sau relațiile au părut mai complicate decât de obicei, această etapă aduce mai multă claritate și stabilitate. Pentru câteva zodii, veștile bune nu vor întârzia să apară.

În astrologie, Mercur este asociat cu comunicarea, negocierile, documentele, călătoriile și tehnologia. Atunci când planeta se află în mișcare retrogradă, multe persoane observă dificultăți în aceste domenii: mesaje interpretate greșit, întârzieri, schimbări de plan sau decizii care trebuie reevaluate.

Pe 13 noiembrie, Mercur retrograd noiembrie se încheie, iar planeta își reia mersul direct. Chiar dacă efectele nu dispar instantaneu, următoarele săptămâni sunt considerate mai favorabile pentru luarea deciziilor importante, reluarea proiectelor amânate și rezolvarea problemelor care au creat stres în ultima perioadă.

Este un moment potrivit pentru clarificări, conversații importante și stabilirea unor noi obiective pentru finalul anului.

5 zodii care simt din plin avantajele începând cu 13 noiembrie

Gemeni

Guvernați chiar de Mercur, Gemenii resimt cel mai puternic schimbarea de energie. Problemele de comunicare încep să se rezolve, iar proiectele blocate pot reintra pe făgașul normal. De asemenea, veștile legate de locul de muncă sau de un plan personal mult așteptat pot deveni mai favorabile.

Fecioară

Și Fecioarele se numără printre semnele influențate direct de Mercur. După o perioadă în care au analizat excesiv anumite situații, nativii vor găsi mai ușor răspunsurile pe care le căutau. Apar oportunități de organizare și de progres, iar stresul acumulat începe să se diminueze.

Leu

Pentru Lei, finalul retrogradării aduce claritate în relațiile personale și profesionale. Conflictele sau neînțelegerile care au persistat în ultimele săptămâni pot fi lămurite, iar planurile de viitor capătă o direcție mai clară. Mulți nativi își recapătă încrederea în propriile decizii.

Săgetător

Săgetătorii primesc un impuls important în zona proiectelor și a dezvoltării personale. După o perioadă marcată de amânări, lucrurile încep să se miște mai rapid, iar oportunitățile de colaborare sau de călătorie devin mai ușor de concretizat.

Pești

Nativii Pești vor simți că presiunea din ultimele săptămâni se reduce considerabil. Problemele care păreau imposibil de rezolvat încep să își găsească soluția, iar relațiile cu cei din jur devin mai armonioase. Este o perioadă bună pentru noi începuturi și pentru recăpătarea echilibrului emoțional.

Pe măsură ce Mercur retrograd noiembrie ajunge la final, multe dintre blocajele resimțite în ultima perioadă pot fi depășite. Pentru Gemeni, Fecioară, Leu, Săgetător și Pești, a doua jumătate a lunii vine cu mai multă claritate, energie și șanse de a pune în practică planurile care au rămas în așteptare.

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