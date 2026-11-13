 Doar 1.500 de oameni trăiesc în acest sat superb din România. Puțini știu că ascunde o adevărată comoară, estimată la 5 milioane de euro
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Doar 1.500 de oameni trăiesc în acest sat superb din România. Puțini știu că ascunde o adevărată comoară, estimată la 5 milioane de euro

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La prima vedere, Topalu pare a fi un sat cu totul obișnuit, aflat pe malul Dunării. Însă, cei care vor vizita acest loc superb vor descoperi una dintre cele mai uimitoare colecții de artă din întreaga țară. Vizitatorii vor avea oportunitatea de a admira lucrări semnate de Grigorescu, Tonitza și Luchian, păstrate într-o casă transformată în muzeu.

Muzeul găzduiește 228 de tablouri
Muzeul găzduiește 228 de tablouri Foto: muzeedelasat.ro

Chiar dacă pare a fi un loc complet obișnuit, satul Topalu găzduiește o comoară estimată la aproximativ cinci milioane de euro. În acest sat cu numai 1.500 de locuitori se află mai multe lucrări semnate de pictori faimoși, precum Grigorescu, Tonitza, Pallady și Luchian, păstrate într-o casă care, astăzi, servește drept muzeu.

Topalu se află la aproximativ 80 de kilometri de Constanța, iar în muzeul din acest sat se află undeva în jur de 200 de lucrări semnate de către cei mai faimoși pictori români din toate timpurile. Colecția a fost strânsă de-a lungul a 40 de ani și este estimată la aproximativ cinci milioane de euro.

Colecția a fost estimată la cinci milioane de euro

Tablourile au fost colecționate de către doctorul Gheorghe Vintilă, care le-a donat apoi primăriei, cu dorința ca ele să rămână mereu în localitate.

„Este o adevărată istorie a artei românești. Sunt lucrări semnate de cei mai mari artiști plastici români care au trăit și și-au desfășurat activitatea în perioada dinaintea războiului, în perioada războiului și postbelică”, a spus muzeograful Ina Aramă, potrivit observatornews.ro.

„A început să colecționeze artă de unul singur, fără nicio pregătire, spunea el ca burghezul îmbogățit”, a povestit Aramă, vorbind despre doctorul care a strâns această colecție impresionantă de-a lungul a 40 de ani.

Puțini turiști ajung aici

Muzeul de Artă „Dinu și Sevasta Vintilă” poartă numele părinților doctorului Gheorghe Vintilă, iar peste 220 de lucrări pot fi admirate de către vizitatori. Tablourile au fost pictate de artiști faimoși din țara noastră, dar, din păcate, doar puțini turiști români știu că acest loc există.

"Din păcate are un mic disconfort muzeul - unde este localizat. Dar accentul meu se duce către turiștii români, povestind cum a ajuns această colecție în acel sat și care au fost cerințele ca ea să nu plece din acel sat. Este singurul muzeu rural cu astfel de pictori și sculptori celebri ai României", a explicat ghidul de turism Diana Slav.

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