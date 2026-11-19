Când se aprind luminițele la Revenealand, vizitatorii vor vedea un brad de aproape zece metri și o scenă pe care va cânta Lidia Buble.

1/6 Răzvan Botezatu își pregătește Crăciunul la Revenealand alături de surorile lui Foto: click.ro

Pentru Răzvan Botezatu și surorile sale, Ramona și Raluca, seara aceea vine după zile întregi petrecute în parc. Fiecare are afacerea lui acolo, iar omul pe care se sprijină toți trei este mama lor.

Trei frați, trei afaceri în același parc

„Mama e sprijinul nostru, stâlpul familiei. Plânge în fiecare zi când ne vede pe toți trei”, povestește fostul prezentator TV. La Revenealand, în Lazu, județul Constanța, cei trei frați lucrează zi de zi în același loc.

De sărbători, fiecare vine cu grijile afacerii lui, iar pregătirile pentru parc îi adună pe toți la aceeași treabă.Răzvan își împarte zilele între magazin, filmări și parc. Într-o zi de pregătiri, trece de la scenă și programul artiștilor la mese, scaune și căldura din spațiile pentru vizitatori. Mai sunt taxele, salariile și grija pentru oamenii care muncesc alături de ei. Evenimentele le organizează fără sponsori. Iar când schimbă sezonul, o iau din nou de la capăt cu decorul și cu artiștii pe care vor să-i aducă.

Au decorat singuri tot parcul pentru Crăciun

La a doua ediție a „Marii Reveneale de Crăciun”, Răzvan Botezatu și echipa lui au decorat întregul parc fără să apeleze la o firmă. Au amenajat ieslea Nașterii Domnului, au împodobit bradul de aproape zece metri și au montat luminițe în tot parcul. În fiecare an vor să spună o altă poveste prin decoruri.

Pentru Răzvan Botezatu, de aici pornește și ideea sărbătorii: să aduci familia la un loc. Anul acesta, e curios dacă printre luminițe va avea loc și vreo cerere în căsătorie.O parte dintre schimbări au venit chiar de la vizitatori. Oamenii le-au spus că ar vrea să se poată așeza la masă și în timpul zilei, așa că au amenajat un foișor. Acolo se organizează deja aniversări, petreceri de moț și botezuri. Pentru sezonul rece, echipa a pregătit spații încălzite, corturi acoperite, mese și scaune.

De la „cartofii Honolulu” ai bunicii la trei săptămâni în Hawaii

Când era mic, bunica îi făcea „cartofi Honolulu”. „Sunt în Honolulu” era și răspunsul pe care îl dădeai în glumă când te întreba cineva pe unde umbli. Anul acesta, Răzvan chiar a ajuns acolo.

„Iubi mi-a făcut cel mai frumos cadou”, spune el despre vacanța primită de la persoana iubită, alături de care este de aproape șapte ani.

În trei săptămâni a colindat patru insule, a văzut foci pe plajă, țestoase marine și, pentru prima oară în viață, lava curgând dintr-un vulcan în erupție. A urcat la aproximativ 4.000 de metri pentru un apus și i s-a făcut rău la altitudine. În timpul călătoriei a făcut și otită și a ajuns de urgență la spital.

Cu zilele împărțite între atâtea responsabilități, Răzvan spune că are nevoie să plece o dată sau de două ori pe an. În Hawaii a avut trei săptămâni în care a putut să lase deoparte treburile din parc și să petreacă timp în doi.

Lidia Buble cântă la deschidere. Cine mai vine de sărbători

„Marea Reveneală de Crăciun” are loc între 21 noiembrie și 10 ianuarie. Sâmbătă, 21 noiembrie, porțile se deschid la ora 15.00. În jurul orei 17.00 se taie panglica și se aprind luminițele, iar la ora 19.00 urcă pe scenă Lidia Buble.

Urmează Codruța Filip pe 28 noiembrie, Andreea Bălan pe 5 decembrie, Andrei Bănuță pe 12 decembrie, Maria Cârneci și Raisa Tudorică pe 19 decembrie și Andreea Bănică pe 27 decembrie.

Programul obișnuit este de miercuri până vineri, între 17.00 și 21.00, și în weekend, între 15.00 și 21.00. Parcul este închis pe 24, 25 și 31 decembrie, iar pe 1 ianuarie va fi deschis de la ora 17.00.