Umilințele prin care a trecut Răzvan Botezatu la Antena Stars. „Mă jigneau, mă făceau prost”

Răzvan Botezatu dă cărțile pe față și vorbește despre foștii șefi de la Antena Stars. Vedeta a dezvăluit detalii mai puțin știute despre perioada în care activa în televiziune. El povestește cum era jignit și cât de greu se descurca cu salariul primit, fiind nevoit să ceară sprijin din partea mamei sale.

Răzvan Botezatu. Foto: Instagram

Jignirile pe care le-a încasat Răzvan Botezatu din partea șefilor de la Antena Stars

Detalii șocante din timpul în care Răzvan Botezatu era prezentator la Antena. Acesta a afirmat că șefii și-au bătut joc de el, l-au jignit și l-au plătit cu prea puțini bani. El a dezvăluit faptul că, deși apărea la televizor, era nevoit să apeleze la mama lui pentru a se putea întreține.

„Lumea crede că, dacă ești la televizor, ai și bani. Eu apăream pe sticlă, iar mama îmi trimitea bani ca să mă pot întreține. Aveam un salariu foarte mic, credite, carduri de cumpărături, leasing la mașină și o chirie foarte mare în București. Cinci ani am simțit că financiar bat pasul pe loc. În plus, nu aveam voie să fac reclame sau să mă expun prea mult online. Mi se spunea că, dacă mă vede lumea pe internet, nu se mai uită la emisiune”, a declarat Răzvan Botezatu pentru cancan.ro.

În acest context, el a afirmat că a fost nevoit să renunțe la showbiz și să plece în străinătate la muncă. S-a dus în Germania, la mama sa, acolo unde a lucrat pe post de curier la Amazon și în curățenie.

„După ce am plecat, a existat și o perioadă grea. Mai aveam un contract care nu se încheiase și mă ținea pe loc profesional. Am mers la mama, în Germania, am livrat colete pentru Amazon și mergeam cu ea la curățenie ca să câștigăm bani în plus. Am luat-o de la capăt. Apoi am intrat în antreprenoriat, mi-am construit afacerile, am crescut și am putut să-mi ajut familia. Am mai fost chemat să prezint emisiuni, dar nu mi-am mai dorit”, a mai afirmat Răzvan Botezatu pentru sursa citată.

Superiorii l-au înjurat în repetate rânduri

Mai mult decât atât, fostul prezentator de la Antena Stars a dezvăluit că a fost și ținta jignirilor. De asemenea, era umilit și superiorii își băteau joc de el pe fondul orientării sale sexuale.

„Unul dintre cele mai grele lucruri a fost felul în care mă trata o șefă. Urla, mă jignea, mă făcea prost și folosea faptul că sunt gay ca pe o insultă. Se întâmpla inclusiv în timp ce eu eram în direct și trebuia să-mi prezint emisiunea.

Publicul vedea ce se întâmpla pe ecran, dar eu trebuia să duc și ce se întâmpla în spate. La toate astea se adăugau problemele financiare și restricțiile care mă împiedicau să câștig din alte proiecte. Era foarte greu să fii prezent zilnic la televizor și totuși să nu te poți întreține”, a spus el.

Răzvan Botezatu a fost mai apreciat de public

Răzvan Botezatu a afirmat că nu s-a simțit judecat de public, ci a primit susținere din partea telespectatorilor. Fostul prezentator a subliniat faptul că nu și-a construit cariera pe scandaluri, ci a muncit pentru tot ceea ce a obținut.

„Nu mi-am construit imaginea pe scandaluri și nici nu mi-am transformat relația sau orientarea sexuală în conținut pentru audiență. Mi-am văzut de lucrurile mele.

Sigur că mai există comentarii răutăcioase. Când cineva te blestemă sau îți dorește răul, deși nu i-ai făcut nimic, te deranjează. Sunt răutăți gratuite. Dar nu mă mai rănesc ca înainte și nu-mi mai conduc viața. Am trecut prin multe, cât să scriu o carte, ceea ce am și făcut”, a mărturisit vedeta.

Între timp, el s-a retras din showbiz și și-a deschis o afacere în satul Lazu, județul Constanța. Este activ pe rețelele de socializare și s-a limitat doar la munca de antreprenor și influencer.